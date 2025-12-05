Inversiones: por qué la longevidad y la baja de la inflación son dos de los grandes desafíos del mercado de capitales argentino

Aunque cumplir 100 años de edad era una rareza hasta hace algunas décadas, los avances en salud extendieron la esperanza de vida y será algo más habitual en las próximas generaciones. Para Cristian López, quien recientemente asumió como nuevo socio y director comercial de Portfolio Personal de Inversiones (PPI), educar financieramente a los jóvenes argentinos será uno de los grandes desafíos pendientes del mercado de capitales para que puedan crear un patrimonio propio y no depender exclusivamente de la jubilación.

“La Argentina muchas veces está fuera de las discusiones globales porque acá tenemos nuestra propia dinámica. Este 2025 fue una montaña rusa violenta: empezó el año con factores externos, con las tarifas de Donald Trump; nosotros le dimos nuestra propia impronta en un año electoral, donde la Argentina tuvo que decidir entre dos bandas muy amplias. Eso nos saca de la agenda de largo plazo. El problema de longevidad es grave. La mitad de los chicos que hoy tienen más de 15 años va a vivir 100 años y, si a eso se le suma la caída de la tasa de natalidad, los sistemas de jubilación no son sustentables”, afirmó López.

Frente a ese escenario, el analista celebró que la Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobara el año pasado que los mayores de 13 años puedan abrir una cuenta comitente custodiada por su tutor legal. La premisa es que cuanto antes se empiece a invertir y se familiaricen con el mercado de capitales, mejor se estarán preparado para construir un capital para el futuro.

“Hay un puente que construir entre el que invirtió en ladrillo y dólares toda su vida e introducirlo en el mercado de capitales. Tiene que ser fácil y simple, porque una pantalla de Bloomberg es una pantalla agresiva para un inversor que entra por primera vez. ¿Qué es CER? ¿Qué es dólar linked? ¿Qué compro? En la Argentina, por sobradas razones, venimos de muchos años sin moneda, con inflación, inestabilidad y cambio de reglas del juego. Ahora la Argentina vuelve a reconstruir la confianza, porque la riqueza la vuelve a generar; el tema es cómo hacer que la gente entre al mercado de capitales sin sentir que entra a un quirófano", reflexionó.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó el año pasado que los mayores de 13 años puedan abrir una cuenta comitente custodiada por su tutor legal. LUIS ROBAYO - AFP

Con foco en el más corto plazo, el nuevo rol de López coincide con un momento que considera “bisagra” para la Argentina. En este punto, el objetivo de PPI es acompañar a las 3000 empresas corporativas que tienen en su cartera, que durante años priorizaron el “cash management” (gestión del efectivo) financiero por sobre el negocio operativo, en su transición hacia la búsqueda de financiamiento genuino para crecer.

“Si la Argentina realmente ancla las expectativas, lo que va a pasar es que la mayoría de las compañías, principalmente las medianas, van a tener que hacer algo con su estructura de capital . Esto es porque van a tener que mejorar su productividad para poder competir, los márgenes se van a comprimir. En los últimos años convivimos con un esquema cerrado y una inflación alta que disimulaba cierta falta de productividad”, completó.

Con una trayectoria de tres décadas en el mercado de capitales, este jueves se anunció que Cristian López liderará la estrategia comercial de PPI y conducirá un equipo de más de 100 profesionales, que hoy conforman los negocios de Individuos, Wealth Management y Corporativo.

“La incorporación de Cristian como director y socio es un paso estratégico de nuestra compañía. Su experiencia, profesionalismo y compromiso con la excelencia nos permitirá consolidar, y fortalecer nuestra visión de largo plazo como el valor que entregamos a los clientes”, destacó Paula Premrou, CEO de Portfolio Personal de Inversiones.