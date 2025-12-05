Bonos y riesgo país: cuál es la reacción del mercado tras los anuncios del Gobierno

“Volvimos al mercado de capitales”, celebró este viernes por la mañana el presidente Javier Milei, antes de la apertura de los mercados financieros. El Gobierno anunció que emitirá un bono en dólares con vencimiento en 2029, con el objetivo de refinanciar la deuda a una tasa más baja que la prevista para la Argentina. En respuesta, en las primeras negociaciones del día suben los soberanos y el riesgo país retrocede.

Los activos más favorecidos por la noticia son los títulos soberanos de deuda. Desde el Ministerio de Economía comunicaron que la licitación del nuevo bono se realizará el próximo miércoles y la financiación obtenida se destinará a cancelar parcialmente el vencimiento del capital de los bonos AL30 y AL29 que vencen el 9 de enero de 2026. Este viernes, todos los bonos soberanos se tiñen de verde: los Bonares trepan 1,07% (AL41D) y los Globales hasta 1,51% (GD46D).

Esto también tiene su impacto directo en el riesgo país, índice que elabora el JP Morgan y que mide la sobretasa que tienen que pagar los bonos emergentes frente a los del Tesoro de Estados Unidos. Este viernes, el indicador se ubica en 613 puntos básicos, una caída de 21 unidades frente al cierre anterior (-3,31%).

Con estos niveles de riesgo país, la tasa para la Argentina es aproximadamente del 10,2% en dólares. Sin embargo, el Gobierno comunicó que la emisión del nuevo bono tendrá un rendimiento del 6,5% anual, más parecido a los valores que registran países vecinos como Brasil (6%), México (6,3%) u Honduras (6,57%).

“Luego de casi ocho años de falta de acceso al mercado de financiamiento en dólares de mediano y largo plazo, el Gobierno Nacional vuelve a colocar un título en moneda extranjera en el tramo medio de la curva soberana. Esta operación en el mercado tiene como objetivo dar un primer paso en la nueva estrategia de refinanciar los vencimientos de capital en moneda extranjera con el sector privado sin afectar las reservas netas del BCRA (Banco Central)”, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo.

