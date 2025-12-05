Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 5 de diciembre
El jueves la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cotizó a $1430 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1469,78 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1418,54Venta$1469,78
Dólar blue
Compra$1410,00Venta$1430,00
Dólar tarjeta
Venta$1910,71
Dólar CCL
Venta$1514,08
Dólar MEP
Venta$1471,09
Dólar mayorista
Venta$1451,50
Euro
Compra$1630,00Venta$1730,00
A cuánto cerró cada tipo de dólar ayer
- Mayorista: $1451,50
- Oficial: $1469,78
- Blue: $1430
- Tarjeta: $1910,71
- MEP: $1471,09
- CCL: $1514,08
De cuánto fue la inflación de octubre
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que la inflación del mes de octubre fue del 2,3%. Tal como ocurrió en septiembre, este es el segundo mes consecutivo en el que el registro supera el 2%. Los ítems de transporte, y servicios como agua, gas, electricidad y vivienda fueron los que más influyeron en este porcentaje.
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
La divisa minorista cerró ayer, jueves 4 de diciembre, a $1418,54 para la compra y a $1469,78 para la venta. En el Banco Nación, el dólar oficial figuró a $1470 para la venta.
- 1
Del sueño europeo a la incertidumbre: la familia argentina que quedó atrapada por un cambio de las leyes migratorias
- 2
Con el aguinaldo: qué día cobro mi jubilación en diciembre
- 3
Protagonizó la escena romántica más recordada del mundo hace 22 años, pero el tiempo no le pasó
- 4
El irónico cruce entre Florencia Carignano y Virginia Gallardo por su vestimenta en la jura de Diputados