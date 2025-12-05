LA NACION
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 5 de diciembre

El jueves la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cotizó a $1430 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1469,78 para la misma operación

¿A cuánto está el dólar hoy, viernes 5 de diciembre?
¿A cuánto está el dólar hoy, viernes 5 de diciembre?Southern Wind - Shutterstock

Cotización del dólar de hoy

A cuánto cerró cada tipo de dólar ayer

  • Mayorista: $1451,50
  • Oficial: $1469,78
  • Blue: $1430
  • Tarjeta: $1910,71
  • MEP: $1471,09
  • CCL: $1514,08

De cuánto fue la inflación de octubre

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que la inflación del mes de octubre fue del 2,3%. Tal como ocurrió en septiembre, este es el segundo mes consecutivo en el que el registro supera el 2%. Los ítems de transporte, y servicios como agua, gas, electricidad y vivienda fueron los que más influyeron en este porcentaje.

¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?

La divisa minorista cerró ayer, jueves 4 de diciembre, a $1418,54 para la compra y a $1469,78 para la venta. En el Banco Nación, el dólar oficial figuró a $1470 para la venta.

Por Agustina Parise
