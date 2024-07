Qué es el dólar MEP y cómo se compra

Escuchar

El dólar MEP es un tipo de cambio que se opera en el mercado de capitales. También conocido como “dólar Bolsa”, se puede conseguir a través de bancos, brókeres e incluso a través de alguna billetera virtual. A partir de este miércoles, un grupo más grande de ciudadanos tiene acceso a este tipo de operatoria.

El dólar MEP es una de las alternativas que ofrece el mercado cambiario para dolarizarse sin necesidad de comprar dólar blue. Además, tiene la ventaja de no contar con un tope de compra, como ocurre con el dólar ahorro. Este último, además, tiene su acceso limitado para la mayor parte de la población. De esta forma, quienes quieran adquirir divisa extranjera de forma legal, pero no cumplan con los requisitos para comprar el cupo de US$200 permitido, pueden volcarse a la bolsa y hacerlo por esa vía. Asimismo, no afecta de ninguna forma a los consumos que se pueden hacer con tarjeta de crédito en moneda extranjera.

De esta forma, quien no quiera comprar dólares fuera del sistema financiero formal, tiene la alternativa del “medio electrónico de pagos” (MEP), que es una forma legal de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos (como el AL30). Luego, se los convierte al mismo bono que cotiza en dólares y, así, se los vende en divisa estadounidense.

Qué cambia ahora con el acceso al dólar MEP

El Banco Central (BCRA) determinó que a partir de este miércoles 24 de julio, se remueven “las restricciones para acceder a las operaciones de dólar MEP y de contado con liquidación que tenían las personas humanas que habían recibido alguna ayuda del Estado durante la pandemia o que tienen un subsidio al consumo en los servicios públicos”. De esta manera, las personas que habían recibido subsidios y ayuda del Estado, desde ahora podrán operar con dólar MEP y CCL.

Los grupos que ahora podrán operar con dólares financieros

La medida representa un “nuevo paso en el proceso de remover y flexibilizar las regulaciones de acceso al mercado de cambios, que tiene como objetivo final la eliminación total de las restricciones”, señala el comunicado oficial de la entidad que comanda Santiago Bausili. Con esta normativa, “quedarán habilitados para suscribir créditos hipotecarios en pesos y acceder al dólar MEP para concretar sus operaciones inmobiliarias todas aquellas personas que estaban incluidas en esa categoría”, subraya el mensaje del BCRA.

Quiénes son los nuevos grupos que ahora pueden acceder al dólar MEP y dólar CCL

Beneficiarios de un plan o programa de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ), como la Asignación Universal por Hijo ( AUH ) o la Asignación Universal por Embarazo ( AUE ).

de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ), como la Asignación Universal por Hijo ( ) o la Asignación Universal por Embarazo ( ). Trabajadores en relación de dependencia que hayan recibido parte de su salario a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción ( ATP ) o REPRO . Aunque el beneficio ya no se perciba, la restricción sigue vigente.

que hayan recibido parte de su salario a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción ( ) o . Aunque el beneficio ya no se perciba, la restricción sigue vigente. Los que hayan recibido subsidios IFE .

. Los que hayan recibido subsidios del PAMI .

. Los titulares de préstamos prendarios o hipotecarios en UVA con refinanciación.

titulares de con refinanciación. Quienes tengan subsidios en las tarifas de luz, agua y gas.

Las nuevas medidas del Banco Central que habilitan la compra de dólares financieros Shutterstock

Cómo comprar dólar MEP a través de home banking

Si bien la mayor parte de los bancos, una vez que ingresa el usuario a su cuenta, tiene la opción una opción que dice “Comprar dólar MEP” en el portal oficial, algunas entidades requieren un procedimiento específico.

Este es el paso a paso para comprar y vender MEP de forma “manual” a través de home banking:

Ingresar de forma online a la cuenta bancaria y depositar fondos en pesos. Hay que tener en cuenta que es necesario poseer un CBU habilitado en dólares para transferir el resultado de la operación allí.

Entre las opciones del home banking , buscar la de “Inversiones” (o alguna referencia similar) y seleccionar la que refiere a la adquisición de títulos y valores.

, buscar la de “Inversiones” (o alguna referencia similar) y seleccionar la que refiere a la adquisición de títulos y valores. Comprar los bonos en pesos (los títulos más elegidos para hacerlo son el AL30 y el GD30, por su liquidez en el mercado), elegir el plazo de liquidación y, cuando pide optar por una moneda, seleccionar “pesos” .

Realizar el parking , que consiste en un tiempo de espera establecido por la Comisión Nacional de Valores (CNV) que la persona debe atravesar para que efectivamente el dinero esté disponible en la cuenta.

, que consiste en un tiempo de espera establecido por la Comisión Nacional de Valores (CNV) que la persona debe atravesar para que efectivamente el dinero esté disponible en la cuenta. Tras ese período, ingresar nuevamente a “Inversiones”, seleccionar “Títulos y valores” (donde aparecerán los bonos adquiridos con anterioridad) y clickear en la opción para orden de venta.

en la opción para orden de venta. Al elegir el bono para vender es importante que, en el plazo de liquidación, se seleccione “Inmediato” y, en moneda, que se opte por dólares.

El paso a paso para comprar dólar MEP o dólar bolsa a través de un bróker

Para la comercialización del MEP por medio de la Bolsa, es necesario contactarse con intermediarios financieros. Cabe destacar que la mayoría de ellos cobran una comisión de entre el uno y el dos por ciento total entre la compra y la venta de los activos.

Para adquirir dólares a este tipo de cambio es necesario seguir los siguientes pasos:

Abrir una cuenta en un bróker local : para conseguir el dólar bolsa es necesario abrir una cuenta de inversiones en una sociedad de bolsa o bróker local, que actúan como empresas intermediarias. Este trámite es gratuita y se puede hacer a distancia. Para ello, hay que completar unos simples formularios y verificar la identidad.

: para conseguir el dólar bolsa es necesario abrir una cuenta de inversiones en una sociedad de bolsa o bróker local, que actúan como empresas intermediarias. Este trámite es gratuita y se puede hacer a distancia. Para ello, hay que completar unos simples formularios y verificar la identidad. Depositar fondos : una vez hecha la cuenta de inversiones, debe depositar el monto de dinero que quiere cambiar desde una cuenta bancaria del mismo titular. Antes de realizar el intercambio, es necesario tener habilitado el CBU de la cuenta bancaria en dólares para que luego se deposite el dinero allí.

: una vez hecha la cuenta de inversiones, debe depositar el monto de dinero que quiere cambiar desde una cuenta bancaria del mismo titular. Antes de realizar el intercambio, es necesario tener habilitado el CBU de la cuenta bancaria en dólares para que luego se deposite el dinero allí. Comprar el bono en contado inmediato (CI) : hay que comprar un activo que se negocie en pesos y en la divisa estadounidense con liquidación contado inmediato para adquirir el dólar MEP.

: hay que comprar un activo que se negocie en pesos y en la divisa estadounidense con liquidación contado inmediato para adquirir el dólar MEP. Esperar un período establecido con el activo en cartera : el interesado debe hacer parking , que consiste en un tiempo de espera establecido por la Comisión Nacional de Valores ( CNV ) que la persona debe atravesar para que efectivamente el dinero esté disponible en la cuenta.

: el interesado debe hacer , que consiste en un tiempo de espera establecido por la ( ) que la persona debe atravesar para que efectivamente el dinero esté disponible en la cuenta. Vender los bonos en dólares: la persona puede vender los activos una vez pasado el período de parking. Para ello, tendrá que seleccionar la opción “Contado Inmediato” con la etiqueta AL30D/GD30D o el título elegido. Allí deberá determinar el número de bonos que se quieren vender y elegir el precio de mercado. Cuando se haya realizado la operación, los dólares líquidos estarán disponibles en la plataforma del bróker y se podrán transferir a la cuenta bancaria.

