Mercado Pago es una billetera virtual que muchas personas están comenzando a preferir por sobre las entidades bancarias debido a la posibilidad de multiplicar el dinero almacenado en la app sin procesos complejos ni quitarse la disponibilidad para usarlo.

La función Rendimientos es una de las más destacadas dentro de la plataforma gestada por Mercado Libre, pero Mercado Pago tiene muchas otras herramientas, como comprar dólares, pagar en locales, abonar facturas, entre otras que, para muchos, son muy útiles para la gestión de los ahorros y las finanzas personales.

Cómo funcionan los rendimientos en Mercado Pago

Mercado Pago tiene distintas herramientas para fomentar el ahorro, optimizar el dinero y cuidar las finanzas personales. Una de las más importantes y utilizadas es Rendimientos. ¿De qué se trata?

En Mercado Pago se puede ahorrar dinero y generar dividendos a través de algunas herramientas utilizadas por muchas personas GESTHA - GESTHA

Si bien esta es una función conocida, no todos saben cómo se utiliza. Mercado Pago permite generar rendimientos desde la app con la plata depositada. Esta herramienta consiste en generar una capitalización del dinero almacenado, pero no lo hace como un plazo fijo, sino más bien como un fondo común de inversión. La diferencia recae en que, en el plazo fijo, la plata no está disponible en cualquier momento, dado que se establece una duración de no menos de un mes. Sin embargo, en la opción de Mercado Pago, el dinero se puede disponer libremente y en cualquier momento de ese pozo.

Para habilitar la opción de rendimientos automáticos es necesario:

Ingresar plata dentro de la cuenta, lo cual puede hacerse con una transferencia de una cuenta bancaria o con el efectivo en un comercio habilitado.

Luego, hay que elegir la opción “Activá rendimientos diarios” que se puede encontrar en el apartado “Más”, en el extremo inferior de la pantalla, la opción “Tu dinero” y la subsección “Invertido ” .

que se puede encontrar en el apartado “Más”, en el extremo inferior de la pantalla, la opción “Tu dinero” y la subsección “Invertido . Entonces, hay que activar la función clickeando “Invertir”.

La plata ganada se acredita diariamente y su monto varía de acuerdo al valor porcentual de la tasa y a la cantidad de dinero disponible. Por ejemplo, con una tasa anual del 33% y $10.000 en la cuenta, se van a generar aproximadamente $13 diarios.

Otras opciones para potenciar los ahorros en Mercado Pago

Mercado Pago cuenta con otras herramientas de gestión de finanzas personales. Entre las más destacadas, se encuentran:

Reservas

La función de Mercado Pago para ahorrar, Reservas, está pensada para todos aquellos usuarios que, con la gestión virtual de las finanzas, pierden registro de sus gastos. Se puede encontrar de la siguiente forma:

Acceder a la app.

Ir a “Más” o “Ver más” (las tres rayas horizontales abajo a la izquierda).

Buscar el apartado “Reservas” y clickearlo.

Entonces, aparecerá una pantalla con una explicación breve de la función. Tal como desarrolla la billetera virtual, esta es una herramienta para separar dinero y mejorar la organización. La plata siempre estará disponible para utilizarse y va a generar rendimientos de acuerdo al monto acreditado.

En Mercado Pago también se pueden comprar dólares

Beneficios

La billetera virtual cuenta con una serie de beneficios para sus usuarios que son muy utilizados para adquirir productos o servicios y abonar con algún tipo de descuento u oferta. Algunos de estos son:

15% de descuento en Carrefour.

15% de descuento en Coto.

Hasta nueve cuotas sin interés en Nike.

Tres cuotas sin interés en Día.

20% de descuento en ChangoMás e HiperChangoMás.

Hasta 50% de descuento en Burger King.

25% de descuento en Farmacity.

Seis cuotas sin interés en JBL.

Comprar dólares MEP

Muchas personas buscan distintas maneras para defender sus ahorros en un contexto inflacionario como el caso argentino. Para lograrlo, algunos optan por comprar dólares. Mercado Pago cuenta con una herramienta que facilita la compra de dólares MEP, una operación legal para obtener la divisa estadounidense esquivando la limitación del cepo cambiario.

Es una operatoria que se realizará de manera automática en la aplicación, a través de BIND Inversiones (IVSA- Industrial Valores S.A.). Por única vez, los usuarios deberán aceptar los términos y condiciones correspondientes.

Ingresar a la sección “Dólares” en la aplicación y hacer click en “Comprar”.

Elegir el monto que se quiera comprar y confirmar la operación.

Por normativa oficial, el usuario deberá esperar 24 horas hábiles para ver los dólares disponibles en la cuenta (esta normativa es conocida como parking).

Esos dólares se podrán dejar en la cuenta, de manera gratuita, o transferirlos a otra cuenta con la misma titularidad.

