Dólar hoy | Álvarez Agis: “Tenemos un libertario que tiene cepo y lo controla todos los días de forma quirúrgica”

El economista y asesor Emmanuel Álvarez Agis analizó la política económica exterior del gobierno de Javier Milei y apuntó contra las medidas que implementaron en el último año de gestión. “Viendo lo que hizo el Gobierno, no hay ideología que permita caracterizarlo. Tenemos un libertario que tiene cepo cambiario y controla todos los días el valor del dólar de forma casi que quirúrgica”, resaltó este jueves.

En diálogo con El Destape, el economista también se refirió a la salida del cepo cambiario, una de las medidas más anticipadas por la administración mileísta. “El Gobierno se arrinconó solo poniendo una expectativa en la salida del cepo“, determinó y explicó: ”Se dieron cuenta de que no pueden tomar esta decisión y tienen que improvisar. No son cosas que se hagan en un año, llevan cuatro, cinco, seis años. La única vez que lo vimos de forma rápida fue en 2016 con [Mauricio] Macri y ya sabemos cómo terminó, fue horrible".

Las declaraciones del asesor económico se dieron en el marco del anuncio de Donald Trump, quien implementó un impuesto base del 10% sobre las importaciones de 185 países. En esta línea, no descartó que -más allá del impacto que esto pueda tener en el mercado financiero local- la medida del mandatario estadounidense pueda implicar un “giro” en la posición del Gobierno en materia de relaciones internacionales. “Sería difícil de explicar, pero creo que no lo están dando a tiempo”, cuestionó.

“Estamos viviendo un momento increíble. Lo de ayer fue el fin de la globalización”, dijo sobre el anuncio de Trump y siguió: “Es la medida más grande de los últimos 100 años en EE.UU. y se da en el marco de un déficit comercial enorme pero también de una pérdida de empleo muy grande. El mercado no esperaba medidas tan drásticas, pero esto es una enseñanza para los que dicen ‘lo voy a votar porque no va a hacer lo que dice que va a hacer’ y termina haciendo cosas peores”.

Álvarez Agis fue viceministro de Economía de la Nación entre 2013 y 2015. Rodrigo Néspolo / LA NACION - Archivo

Y explicó: “Es un plan para reconstituir empleos en Estados Unidos incluso a costo de subir la inflación. Independientemente de lo que uno piense de esa medida, en el marco de esta política, tener un presidente que baja aranceles y permite la importación puerta a puerta... Es como que Milei se tomó el DeLorean y cayó en la década equivocada. Hacerlo en este marco internacional es directamente suicida”.

Al mismo tiempo, cuestionó el posicionamiento alineado del Gobierno con las decisiones de la administración trumpista y dijo que no estaría mal “si eso rindiera frutos en otros ámbitos”. “A mí no me molestaría que el Presidente haya tomado una decisión de alineamiento absoluto con EE.UU., pero nos pusieron el mismo arancel que a los comunistas [Gabriel] Boric, [Gustavo] Petro y Lula [da Silva] y, por ahora, la ayuda en el Fondo no aparece”, marcó y subrayó: “Alinearse con Estados Unidos de esta forma replantea un poco la idea de las relaciones internacionales, en las que hay que ser pragmático, a veces hay que negociar con dictaduras o con gobiernos menos afines... Acá veo ideologismo periférico, prima la ideología por sobre la idea económica“.

De esta forma, aprovechó para referirse al reciente acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por el que la Argentina recibirá un desembolso total de US$20.000 millones, que espera cerrarse en las próximas semanas. “Es como que llegáramos a la guardia con una hemorragia y el médico nos dijera que esperemos al clínico que llega al otro día a la mañana: la Argentina no está para esperar dos semanas“, manifestó.

Y sumó: ”Esto está afectando al Gobierno, que está en un marco de incertidumbre enorme. El Gobierno cada vez que se choca con una pared no reflexiona sobre las máximas que tuvo, que son bastante trilladas: ¿tenemos el ajuste más grande de la historia y pedimos un nuevo endeudamiento al FMI? Hay algo que no cierra; todos nos estamos dando cuenta de que no es así, menos el Gobierno porque no están dispuestos a revisarlo".

“El problema es que la deuda con el Fondo es tan grande que en vez de asumir que es impagable lo que hacemos es estar todo el tiempo tomando deuda con el Fondo para pagarle la deuda al Fondo. Esto es grave porque le pagás intereses que el Fondo tiene con la Argentina a perpetuidad“, cerró.

LA NACION