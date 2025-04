Sorpresa en el mercado por una oferta misteriosa en contra del dólar

El equipo económico redobla la apuesta por el fortalecimiento del peso y refuerza su mensaje con las señales que envía al mundo financiero. Con incentivos para el ingreso de fondos del exterior, mejores tasas de interés para inversiones en pesos que alimentan el carry trade y advertencias por suba de retenciones en el segundo semestre, el Gobierno se entusiasma con una mayor oferta de dólares que lleve su cotización al piso de la banda de flotación.

Y mientras funcionarios celebran la baja del tipo de cambio a valores similares a los que mostraba antes de la flexibilización del cepo, en el mercado financiero el escenario abre pie a maniobras especulativas y movimientos que buscan maximizar ganancias a partir del plan oficial para fortalecer el peso, de acuerdo con la interpretación de diversos analistas.

Eso se vio hoy por la mañana, con una misteriosa propuesta de compra (bid en la jerga financiera) en contra del dólar. En las pantallas del mercado financiero se reflejaba una oferta de US$500 millones a una cotización de $999,50, cuando en ese momento el dólar mayorista oficial operaba en $1084.

Javier Milei y Luis Caputo

Ayer, se había registrado un movimiento similar, con un bid de US$1000 millones a $1000, que en el mercado atribuían al Banco Central (desde la entidad monetaria desmienten haber sido ellos los responsables de esa oferta). Como en el mercado no se consigna quién realiza cada operación, los agentes financieros hoy especulaban con una movida oficial, pero luego confirmaron que se trata de una entidad financiera privada.

Lo llamativo de estos movimientos es que proponen operaciones de compra con valores cercanos al piso de la banda cambiaria (hoy rondaría los $997 por dólar), cuando el tipo de cambio mayorista es mayor, y opera a casi 10% por encima de esos valores. En el mercado atribuyen estas estrategias a movimientos especuladores y maniobras que apuestan a una apreciación del peso para materializar ganancias de quienes apostaron por inversiones en moneda local.

“Si hay alguien que armó su estrategia y se tiró a hacer tasa en pesos, lo mejor que me puede pasar para mis resultados en dólares es que el peso se aprecie. ¿Y qué efecto tiene en un mercado neurótico que aparezca ese bid que todos creen que es el BCRA? Que tienda a bajar el tipo de cambio. Y si lo hace bajar un poco un rato, ya gané, y no hice nada malo", resume en off the record ante LA NACION un experimentado analista del mercado financiero.

El Gobierno busca que el peso caiga al piso de la banda de flotación. LUIS ROBAYO - AFP

La estrategia se sostiene en el mensaje, ratificado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, de que no habrá intervención (compra de reservas) mientras el tipo de cambio se mantenga dentro de ese rango. Y en ese sendero de apreciación que ‘baliza’ el Gobierno, agentes del mercado financiero se mueven en un rumbo curioso que sorprendería a más de un argentino que no está habituado al opaco mundo de las finanzas: a favor del peso y en contra del dólar.

“Estas operaciones que aparecen dentro de la banda las vamos a ver. Ayer parecía que era el BCRA y hoy aclararon que no, pero no me extraña. Si sale, sale, y si no, no se convalida el precio”, dijo a LA NACION el analista financiero Christian Buteler.

“El BCRA aclaró que no va a comprar dentro de la banda, y puede haber algún banco o algún otro operador que tire para comprar un poquito más arriba, dada la fuerte oferta que hubo en estos días. Hubo un mes, desde el 14 de marzo, con la noticia de que se iba a modificar el régimen cambiario, donde la demanda se apresuró y la oferta se retrajo. Una vez que se dio a conocer el nuevo esquema, eso se revierte. La demanda ya compró y la oferta que no aparecía, aparece, y eso derrumba el precio”, agrega el especialista.

Lo que llamó la atención de algunos operadores también fue el precio de ese ‘bid’ a $999,50. Es que, si bien se ubica cercano al piso de la banda de flotación definida en el último acuerdo con el FMI (se inició entre $1000 y $1400), hoy ese límite inferior se ubica en alrededor de $998, dado el ritmo de ajuste diario del 1% mensual que se diagramó (sube el límite superior y baja el inferior).

“Está claro que la presión de la administración Milei por verlo más cerca de la banda está surtiendo efecto, toda vez que la misma no se limita a declaraciones o análisis, sino que implica medidas concretas en dicho sentido”, resumió un informe de la consultora Outlier, al explicar la tendencia a la baja que muestra el tipo de cambio en las últimas jornadas. La suba en la tasa de interés en pesos, la advertencia por subas de retenciones a agroexportadores y las nuevas regulaciones para el acceso al mercado de cambios para fondos del exterior son algunos factores que explican esa dinámica.

Ayer, el BCRA confirmó su “no intervención” en el mercado. Mientras, el dólar minorista cerró en $1114,83. Las reservas llegaron a US$38.795 millones.

“En lo que se refiere a oferta, se vio nutrida la oferta, pero con confirmación del dato de CIARA-CEC vimos que no hubo mucha liquidación (US$73,9 millones) y probablemente a niveles más bajos de tipo de cambio, el sector agropecuario liquidará lo mínimo e indispensable”, agregaron en Outlier.

Esteban Lafuente Por