Cerrarán Aeroparque por dos días en agosto para mantener la pista

En el marco de un plan de obras para el Aeroparque Jorge Newbery, que implicó una inversión de más de US$85 millones, Aeropuertos Argentina anunció que realizará un mantenimiento preventivo de la pista en toda su extensión, por lo que las operaciones se suspenderán durante dos días (de la mañana del martes 25 de agosto a la tarde del jueves 27 de agosto).

Según la compañía, estos trabajos se harán debido al fuerte aumento en la operación del aeropuerto y las perspectivas de un incremento en la actividad en la pista por una mayor oferta de vuelos y demanda de las líneas aéreas y de vuelos ejecutivos. Entre otras cosas se hará reparación y sellado de juntas y fisuras, descontaminado y demarcación; y mantenimiento y ajuste de sistema de balizamiento. Los trabajos fueron coordinados con los organismos intervinientes y las compañías aéreas para la definición de fechas y horarios.

“Nunca es una noticia feliz para la industria, pero trabajamos desde hace varios meses con las aerolíneas que operan vuelos domésticos, que son las que tendrán la mayor afectación, para encontrar la mejor ventana posible y evitar situaciones como la del año pasado, cuando estuvimos varias horas sin operar”, señaló Federico Laborde, gerente general de la unidad de negocios Centro de Aeropuertos Argentina.

El antecedente más reciente ocurrió el 28 de diciembre pasado, cuando Aeroparque permaneció cerrado durante tres horas tras detectarse un desprendimiento de asfalto mientras una aeronave despegaba desde la cabecera 31.

Los servicios internacionales serán trasladados al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, que además cuenta con capacidad para absorber hasta el 50% de los vuelos domésticos, aunque la decisión final dependerá de cada aerolínea

Las obras demandarán entre 48 y 55 horas y afectarán alrededor de 900 vuelos: 600 de cabotaje y 300 internacionales. Los servicios internacionales serán trasladados al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, que además cuenta con capacidad para absorber hasta el 50% de los vuelos domésticos, aunque la decisión final dependerá de cada aerolínea.

El Aeroparque Newbery presenta números récords de pasajeros y operaciones: en 2025 tuvo 17.812.311 pasajeros totales (5.265.159 internacionales y 12.547.152 domésticos) y en el primer trimestre de este año se registraron 5.898.525 pasajeros, en el mismo nivel de 2025. En cuanto a las operaciones, entre enero y marzo hubo un promedio diario de 409 vuelos, con picos de 440 en las jornadas de mayor actividad.

Además de los trabajos sobre la pista, el plan de inversión contempla la ampliación de las áreas de preembarque nacional e internacional, la incorporación de nuevas tecnologías para agilizar los procesos de check-in y control de pasajeros, la construcción de una nueva sala VIP y la expansión de la oferta comercial y gastronómica.

En el sector de vuelos domésticos se intervendrán 2800 metros cuadrados y se sumarán otros 400 m², integrando gran parte del área pública existente para mejorar la capacidad operativa de la terminal. El proyecto incorporará 1960 m² destinados a nuevos locales comerciales, entre ellos la sala VIP Amae Lounge, espacios gastronómicos y la ampliación de Shop Gallery.

El proyecto incorporará 1960 m² destinados a nuevos locales comerciales, entre ellos la sala VIP Amae Lounge

La remodelación del embarque internacional abarcará una superficie de 9300 m² y añadirá otros 1000 m² al área operativa. El sector contará con 5050 m² de locales comerciales, tres nuevos espacios gastronómicos, una ampliación del Duty Free y una nueva sala VIP con vista al Río de la Plata.

Asimismo, las áreas de control de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Migraciones alcanzarán los 2310 m², mientras que se incorporará un nuevo núcleo de arribos y partidas remotas para facilitar las conexiones entre vuelos.

Entre las nuevas propuestas gastronómicas se destaca la llegada de Bis Café, que ocupará un local de 410 m² en el preembarque nacional. El espacio ofrecerá una propuesta basada en cocina de mercado, cafetería de especialidad, vinos, quesos artesanales y tapas, con una carta diseñada por el chef Gonzalo Aramburu.

También abrirá una nueva sucursal de Outback Steakhouse en la zona de preembarque nacional. El local tendrá capacidad para 100 personas y vista al Río de la Plata, con el objetivo de ampliar la oferta gastronómica para los pasajeros de vuelos domésticos.