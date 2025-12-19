Dólar hoy: tras una semana positiva, el mercado toma ganancias y pone el foco en el Congreso

Fue una semana marcada por grandes noticias para el mercado financiero local. Entre el cambio de política monetaria y cambiaria que anunció el lunes el Banco Central (BCRA), el avance de propuestas oficialistas en el Congreso y la recalificación de la deuda argentina en dólares, tanto los bonos como las acciones argentinas tendieron al alza. Tras esa racha de números positivos, este viernes se observa una toma de ganancias.

La Bolsa porteña cede apenas 0,4% y se ubica en 3.149.422 unidades, que al ajustar por el dólar contado con liqui es equivalente a US$2032 (-0,3%). Entre las principales bajas del día, se anotan las acciones de Banco Macro (-2,1%), Banco Supervielle (-1,9%) y BBVA (-1,8%).

En una rueda positiva a nivel internacional, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (ADR) muestran variaciones dispares, luego de que ayer cerraran con incrementos de hasta 11%. Por un lado, suben los papeles de Globant (+1,9%), Mercado Libre (+1,6%) e Irsa (+0,8%). Por el otro, bajan Banco Macro (-2,2%), Banco Supervielle (-1,5%) y BBVA (-1,1%).

“Las discusiones en el Congreso durante las sesiones extraordinarias muestran que el Gobierno deberá negociar más y fortalecer su capital político. El rechazo de algunos aspectos del Presupuesto podría derivar en un veto, y la reforma laboral, aunque logró avanzar exitosamente en comisión, se postergará hasta febrero. Los obstáculos políticos le pondrán un techo a las valuaciones, aunque otros indicadores económicos están mostrando señales positivas", consideraron desde la sociedad de bolsa Max Capital.

Votación en particular del Presupuesto Nicolás Suarez

Los números negativos también se observan entre los bonos soberanos en dólares. En el caso de los Bonares se ven caídas del 0,51% (AE38D) y alcanzan el 0,71% entre los Globales (GD35D). El riesgo país se ubica en 572 puntos básicos, unas cuatro unidades más que ayer (+0,7%).

“Más allá de los movimientos diarios, los Globales se encaminan a cerrar una semana muy sólida. Al ampliar el foco, el principal catalizador fue el comunicado del Banco Central sobre el nuevo esquema económico que regirá a partir de 2026, que trajo varias señales positivas para el mercado. Así, todavía con una rueda por delante, la deuda soberana en dólares se perfila a registrar una semana sobresaliente: el tramo corto acumula avances de entre 1,5% y 1,6%, mientras que el segmento largo redobla la apuesta con subas de entre 3,7% y 3,9%“, señalaron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

Dólar hoy

El mercado de cambios arranca otra rueda de calma, luego de que las cotizaciones tendieran al alza en los primeros días de la semana, luego de que el Central comunicara que a partir del 1° de enero las bandas cambiarias ajustarán por inflación. El tipo de cambio oficial mayorista cotiza a $1452,43, una suba diaria de $1,67 (+0,12%).

Luis Caputo defendió los cambios en el dólar: “No hicimos plan Bonex ni default ni corralito”

El dólar oficial minorista se vende a $1475 en el homebanking del Banco Nación, sin cambios frente al cierre anterior. El precio promedio del mercado es de $1475,86, de acuerdo con el relevamiento diario que realiza el BCRA sobre las principales entidades financieras del país.

En la plaza financiera, las cotizaciones tienden ligeramente a la baja. El dólar MEP se negocia a $1497,46, una caída de $1,12 frente al cierre anterior (-0,1%). En tanto, el contado con liquidación (CCL) retrocede $2,66 y aparece en pantallas a $1549,36 (-0,2%).