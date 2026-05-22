El dólar oficial subió $15 y el riesgo país volvió a bajar

Este viernes el dólar oficial subió $15 y se ubicó en los $1425 para la venta en las pantallas del Banco Nación, en un movimiento que se replicó en el segmento mayorista y en los tipos de cambio financieros.

La cotización mayorista llegó a tocar los $1400 (cerró la jornada cambiaria en $1400,19), lo que equivale a una baja diaria de $9,97 (0,72%). De esa forma, la distancia con respecto al techo de la banda (hoy en $1744,12) es del 19,17%.

El dólar mayorista se ubicó en los $1400 Freepik - Freepik

Por su parte, el dólar minorista cerró a $1425 para la venta en el Banco Nación, lo que representa una suba de $15 respecto a su valor de apertura (1,1%). El precio promedio en otros bancos quedó en $1419,735, de acuerdo con el relevamiento diario de entidades financieras que realiza el BCRA.

Por su parte, los tipos de cambio financieros también operaron estables, con ligeras alzas en el cierre de la semana. El dólar MEP quedó en las pantallas del mercado de capitales a $1429,96, unos $3,85 más que la jornada anterior (0,3%). El contado con liquidación (CCL) subió $7,46 y llegó a $1487,25 (0,6%).

En las cuevas que operan en el microcentro porteño, el dólar blue se mantuvo estable y se negoció a $1425 para la venta.

Esto se da un día después de que el dólar operara en baja, en un movimiento asociado a la aceleración de las las liquidaciones por parte del sector agropecuario, que caracterizan a esta época del año, y sostenidas compras de divisas por parte del Banco Central (BCRA). Ayer, además, se anunció que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la segunda revisión del acuerdo y el desembolso de US$1000 millones al país.

El FMI llegó a un nuevo acuerdo con el Gobierno

Mercados hoy

Tras las novedades del acuerdo con el FMI, el riesgo país cayó dos unidades y cerró la jornada en 514 puntos básicos (+0,2%), de acuerdo con las pantallas de Rava Bursátil. De esa forma, mantuvo la tendencia bajista de las últimas ruedas y volvió a acercarse a 500 unidades.

De todos modos, los bonos operaron con tendencias mixtas. Entre los títulos soberanos, AL30D y AE38D subieron 0,1%, pero el AL35D cedió 0,3%. En tanto, los Globales bajaron hasta 0,7% (GD46D), pero el GD35D sumó 0,4%.

El índice accionario S&P Merval cotizó en 2.877.438,50 unidades, que equivalen a US$ 1.937,76 al MEP. Retrocedieron BBVA (-4,4%), Banco Supervielle (-3%) y Banco Macro (-2,8%). En tanto, Bolsas y Mercados se diferenció con una suba de 3,4%.

Las acciones argentinas tiraron a la baja en Wall Street TIMOTHY A. CLARY - AFP

“El mercado internacional sigue dando cuenta de la falta de resolución en Medio Oriente, con las tasas largas de países desarrollados viéndose presionadas, aún en un contexto en que algunas declaraciones cruzadas permiten ser optimista respecto a un acuerdo al menos parcial. En este marco, los activos argentinos muestran un buen desempeño relativo, con el Merval en CCL y los bonos en dólares soberanos mostrando subas contra el cierre de la semana pasada, evidenciando también el alto beta del país. Los catalizadores generales igualmente seguirán siendo el fortalecimiento de la posición de reservas, la posibilidad o no de emitir nuevamente un bono internacional, y la dinámica de la economía real, en especial en sectores rezagados”, señaló Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS con respecto a esta última semana.

En la Bolsa de Nueva York, las acciones argentinas que cotizan allí (ADR) operaron mayoritariamente en terreno negativo. Las mayores caídas del día fueron para los papeles de BBVA (-5,4%), Banco Supervielle (-4,4%) y Edenor (-3,4%). Por su parte, Ternium registró una suba de 4,8%.

“Wall Street buscó retomar un mejor tono y así sumar otra semana positiva a pesar de la mayor volatilidad, lo cual no logró ser acompañado por los ADRs que se ven presionados ―a contramano de los bonos en dólares―, más allá de las sucesivas novedades macropositivas de las últimas horas", evaluó el economista Gustavo Ber.