Un recargo heredado del kirchnerismo: el dólar tarjeta ya supera los $2000

Pese a que el Gobierno levantó las principales restricciones cambiarias y avanzó el año pasado con la eliminación del cepo para los ahorristas minoristas, todavía queda un recargo que encarece los consumos en moneda extranjera: el dólar tarjeta. Se trata de una cotización que nació durante la gestión de Alberto Fernández y que se mantiene para aquellos que viajan fuera de la Argentina o que compran bienes en el exterior.

En diciembre de 2024, el Gobierno quitó el impuesto PAIS, que durante cinco años había encarecido la compra de dólares para ahorro y los consumos en el exterior. La medida formó parte del proceso de normalización cambiaria y redujo la carga tributaria que pesaba sobre estas operaciones. Sin embargo, su eliminación no implicó que desaparecieran todos los recargos: la percepción del 30% a cuenta del impuesto a las ganancias continuó vigente.

Así, aunque el cepo cambiario se levantó y el impuesto PAIS dejó de existir, el dólar tarjeta cotiza actualmente a $2041 y se consolida como el tipo de cambio más caro del mercado. Este valor surge de aplicar un recargo del 30% sobre el tipo de cambio oficial minorista, que cerró durante la última rueda a $1570 en el Banco Nación.

La diferencia con el resto de las cotizaciones es significativa. Mientras que el dólar oficial funciona como referencia para las operaciones comerciales y financieras, el tipo de cambio que se aplica a los consumos con tarjeta incorpora una carga tributaria que sobrevivió al desarme de buena parte de las restricciones cambiarias que se establecieron durante el kirchnerismo. En otras palabras: se puede comprar dólares en el mercado oficial sin las antiguas limitaciones, pero pagar una suscripción, una compra o un servicio en el exterior con pesos sigue teniendo un costo adicional.

El 70% de los argentinos paga los gastos con tarjeta con dólares propios Shutterstock

“Los movimientos relacionados con el comercio exterior ya están liberados y a eso se sumó desde este año la liberalización para el giro de utilidades a partir de los balances de 2025, lo que va a ayudar a destrabar decisiones de inversión. Para el resto, en relación con la posibilidad de que las empresas puedan pasar también a atesorar dólares, como las personas, no tenemos previsto hacer cambios”, había afirmado el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, en mayo de este año.

Sin embargo, se puede evitar este recargo si se pagan los consumos directamente con dólares. Si el cliente utiliza fondos en moneda extranjera para cancelar el saldo de la tarjeta de crédito, no se aplica la percepción del 30% a cuenta de Ganancias. De esta manera, el costo final depende de la moneda elegida para afrontar los gastos.

Los datos de septiembre del Banco Central (BCRA) permiten dimensionar el peso que tienen estas operaciones en el mercado cambiario. Según la entidad, la cuenta de Viajes y Pasajes registró egresos netos por US$596 millones, resultado de salidas brutas por aproximadamente US$948 millones e ingresos por US$352 millones.

“Cabe señalar que aproximadamente un 70% de los egresos por consumos de bienes y servicios por viajes, otros pagos con tarjeta y servicios de transporte de pasajeros son directamente cancelados por los clientes con fondos en moneda extranjera, mayormente comprados en el mercado de cambios como billetes sin fines específicos”, explicó el informe oficial de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario.