Abel Pintos emocionó al Papa León XIV en el Cottolengo Don Orione

Pasadas las 9.20 de la mañana y luego de escuchar con atención el testimonio de una de las residentes del Cottolengo Don Orione, Abel Pintos tomó el micrófono y cantó “La llave”. Acompañado por el coro de los residentes de la institución religiosa, el músico argentino emocionó al papa León XIV, quien contempló la escena sentado en un escenario montado en el centro del pequeño santuario.

De pie, a la derecha del Sumo Pontífice, Pintos se mostró cálido y sereno. Vestido con un traje azul, una camisa celeste y una corbata a tono, interpretó la canción mientras los residentes y el resto de los invitados se sumaban con sus voces.

Con esta participación, Abel se convirtió en el primer artista argentino en cantar ante el Pontífice durante su visita al país. Su presentación abrió una agenda que también incluye a Nahuel Pennisi y Maggie Cullen, convocados para el encuentro con los jóvenes del martes 10 en el Monumento de los Españoles, y a Luciano Pereyra, quien cantará el miércoles en Luján.

Abel Pintos cantó "La llave"

La emoción de Abel Pintos antes del encuentro

En los días previos, el cantante había compartido lo que significaba para él recibir esta invitación. “A mí como hombre de fe me emociona mucho”, expresó en diálogo con Puro Show, por eltrece. Según explicó, la propuesta había surgido de la Iglesia local, que presentó su nombre ante las autoridades del Vaticano. A partir de allí, debió esperar la confirmación entre los tiempos y los protocolos de la organización. “La ansiedad nos movilizó y nos carcomió por dentro”, reconoció.

Abel Pintos compartió su emoción por haber sido elegido para cantarle al Papa en la previa de su visita (Fuente: Captura de pantalla)

Aunque aseguró que desconocía por qué lo habían elegido, valoró la posibilidad de representar a la música argentina y recordó que muchos de sus colegas también tienen un vínculo profundo con la fe. La convocatoria, resaltó, se convirtió en una oportunidad para conocer personalmente a un Pontífice por primera vez. Para prepararse, explicó, su prioridad fue ponerse a disposición de los anfitriones y de las necesidades del encuentro.

Durante los ensayos, también reflexionó sobre cómo iba a manejar sus sentimientos al momento de cantar. En una entrevista con Telenoche, destacó el trabajo del equipo y la responsabilidad de haber sido elegido para participar de la visita del Papa al Cottolengo Don Orione. “Uno propone y después Dios dispone”, bromeó en la previa en relación al esperado momento.