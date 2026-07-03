“Dólares del colchón”: a tres semanas del vencimiento, el nuevo Régimen Simplificado de Ganancias espera una ley clave

El calendario impositivo vuelve a correr contra reloj para que los contribuyentes se adhieran al Régimen Simplificado de Ganancias, la iniciativa del Gobierno para que los argentinos tengan un “tapón fiscal” y puedan usar los dólares del colchón sin que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ponga la lupa en las variaciones patrimoniales.

Sin embargo, a tres semanas de que venza el plazo, el Congreso todavía no debatió la ley que introduce algunos cambios clave para flexibilizar la normativa e incentivar su adhesión.

Hasta mediados de mayo se registraban más de 80.000 inscriptos al Régimen Simplificado de Ganancias, aunque esta cifra ya habría superado los 100.000 contribuyentes, según pudo saber LA NACION. Pero a la espera de que más argentinos se sumen a la iniciativa, el Gobierno no solo prorrogó la fecha de vencimiento hasta el 27 de julio, sino que además se juntó con tributaristas para conocer qué aspectos impedían la adhesión y del envío del proyecto al Congreso para intentar incluir esas mejoras.

A un mes y medio de esa promesa, todavía no hay movimiento legislativo. En parte, el tratamiento quedó paralizado por la polémica alrededor de la salida de Manuel Adorni como jefe de Gabinete y su inscripción en el Régimen Simplificado de Ganancias. “No es gratuito lo que pasó con este proyecto. Hay que ver cómo lo tratan; la oposición lo va a usar”, reflexionó un tributarista.

Mientras tanto, hay contribuyentes a la expectativa de si finalmente podrán inscribirse al régimen o no. El proyecto oficial introduce varios cambios y, entre otros, amplía el universo de contribuyentes que podrán adherirse. Hasta ahora, existen límites patrimoniales ($10.000 millones) y de ingresos ($1000 millones anuales). Pero la nueva versión elimina estas restricciones y la elegibilidad dependerá de la residencia fiscal y de no ser considerado un gran contribuyente nacional.

Hasta el 27 de julio los contribuyentes se pueden adherir al Régimen Simplificado de Ganancias Daniel Basualdo

“El problema son aquellos que no saben si pueden ingresar o no por los ingresos exentos, como diferencias de cambio o venta de un inmueble. Los más chicos entran todos. Pero la gran mayoría, por ahora, lo hizo sin sacar los dólares del colchón, porque no hay seguridad jurídica. Si uno es empleado en relación de dependencia, paga Ganancias y se compra un auto, no va a tener problemas. Ahora, una persona autónoma que tiene mucho movimiento afuera no tiene la seguridad jurídica por la discrepancia significativa. Es muy complicado meter la plata”, explicó el contador Alejandro Rosenfeld, quien participó en mayo del encuentro con Luis Caputo, el ministro de Economía.

Justamente, el nuevo proyecto busca subsanar diferencias detectadas por ARCA sin perder automáticamente los beneficios del régimen. La iniciativa, que resta aprobarse en el Congreso, establece que, si el contribuyente rectifica y paga dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación, no se considerará una “discrepancia significativa”.

A esto se le suma que la forma de medir la discrepancia significativa, que habilita al fisco a revisar, ya no se calcula sobre el saldo final de la declaración, sino sobre el impuesto determinado. A su vez, aunque se mantiene la diferencia del 15%, el régimen no se caerá si la diferencia no supera el 5% del monto previsto para la evasión simple, actualmente en $5 millones.

“La reforma propuesta al régimen es condición para dar la oportunidad de que el tema tome impulso y se logre la entrada al sistema formal de los dólares del colchón, especialmente por la propuesta de eliminar los topes de ingreso, aunque es especialmente cuestionable que no se limite a los que no sean funcionarios públicos. Todos los clientes están a la espera porque aún los que no tienen pensado usar los dólares del colchón, por decisión o porque no los tienen, en el caso de adherir tienen beneficios como el de limitar inspecciones", contó Fernanda Laiún, socia de LFS Tax.

Tributaristas y contribuyentes están a la expectativa de que se traten los cambios del Régimen Simplificado de Ganancias en el Congreso. Soledad Aznarez

Para Marcelo Rodríguez, contador público y CEO de MR Consultores, es necesario que el Congreso trate el proyecto en los próximos días y que se postergue el plazo de presentación de la declaración jurada hasta fines de agosto para que más contribuyentes se adhieran. “La adhesión todavía no es masiva. Pero si tenemos certezas, va a haber un pasaje masivo, porque permite que hasta los grandes contribuyentes nacionales se inscriban, más allá de que estos últimos no van a tener los beneficios”, sumó.

La propuesta también incorpora una fecha límite para exteriorizar fondos: el 31 de diciembre de 2027. Durante ese período, los contribuyentes podrán ingresar dinero no declarado al sistema financiero sin que eso implique automáticamente una presunción de evasión o un ajuste retroactivo en Bienes Personales. Tampoco se les cobrarán multas, a diferencia del blanqueo que impulsó el Gobierno en 2024.

“La nueva ley nace porque la norma no tuvo el éxito que se esperaba. ¿Por qué no funcionó? Porque los argentinos están acostumbrados a blanquear a través de un sinceramiento fiscal; es algo que tienen estudiado y visto, saben que tienen la seguridad fiscal. Pero con el Régimen Simplificado de Ganancias, la incertidumbre opera en contra, porque por más que esté el ‘tapón fiscal’, está el miedo de que el año que viene cambie el Gobierno y se revisen las normas. Por ahora, hay que esperar al vencimiento general el 27 de julio y ver si habrá una nueva prórroga, porque hay que tener en cuenta que cae en la segunda semana de vacaciones de Ciudad de Buenos Aires", dijo Guillermo Poch, socio de Auren.