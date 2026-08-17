Calendario Anses: qué prestaciones sociales se cobran en la semana del 18 al 21 de agosto
El organismo previsional continúa con la entrega de las jubilaciones, AUH, Asignaciones por Embarazo, entre otras prestaciones
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La Anses (Administración Nacional de Seguridad Social) sigue esta semana con el pago de las prestaciones sociales correspondientes a la semana del 18 al 21 de agosto 2026, según está establecido en el calendario de pagos.
En la tercera semana del mes se abonan las jubilaciones, AUH, Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal, Asignaciones Pago Único y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.
En el octavo mes del año, las prestaciones sociales tienen un reajuste del 1,89%, en concordancia con la inflación registrada en junio, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
El calendario de la Anses en la semana del 18 al 21 de agosto
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- DNI terminados en 5: 18 de agosto
- DNI terminados en 6: 19 de agosto
- DNI terminados en 7: 20 de agosto
- DNI terminados en 8: 21 de agosto
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 5: 18 de agosto
- DNI terminados en 6: 19 de agosto
- DNI terminados en 7: 20 de agosto
- DNI terminados en 8: 21 de agosto
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 5: 18 de agosto
- DNI terminados en 6: 19 de agosto
- DNI terminados en 7: 20 de agosto
- DNI terminados en 8: 21 de agosto
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto
Asignación por Maternidad
- Se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
- Todas las terminaciones de documento: 11 de agosto al 11 de septiembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: 10 de agosto al 11 de septiembre
Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses
Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.
Para eso, deben seguir los siguientes pasos:
- Ingresar a la página de la Anses.
- Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL.
- Hacer clic en el botón “Consulta”.
- Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión).