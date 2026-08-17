Calendario Anses: qué prestaciones sociales se cobran en la semana del 18 al 21 de agosto

La Anses (Administración Nacional de Seguridad Social) sigue esta semana con el pago de las prestaciones sociales correspondientes a la semana del 18 al 21 de agosto 2026, según está establecido en el calendario de pagos.

Los pagos semanales de Anses Rodrigo Nespolo

En la tercera semana del mes se abonan las jubilaciones, AUH, Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal, Asignaciones Pago Único y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.

En el octavo mes del año, las prestaciones sociales tienen un reajuste del 1,89%, en concordancia con la inflación registrada en junio, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

El calendario de la Anses en la semana del 18 al 21 de agosto

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 5: 18 de agosto

DNI terminados en 6: 19 de agosto

DNI terminados en 7: 20 de agosto

DNI terminados en 8: 21 de agosto

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 5: 18 de agosto

DNI terminados en 6: 19 de agosto

DNI terminados en 7: 20 de agosto

DNI terminados en 8: 21 de agosto

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 5: 18 de agosto

DNI terminados en 6: 19 de agosto

DNI terminados en 7: 20 de agosto

DNI terminados en 8: 21 de agosto

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto

Asignación por Maternidad

Se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 11 de agosto al 11 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 10 de agosto al 11 de septiembre

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Para eso, deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página de la Anses .

. Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL.

Hacer clic en el botón “Consulta”.

Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión).