Dólares del “colchón”: el Gobierno prorrogó por sexta vez la presentación de la declaración jurada de Ganancias

La presentación de la declaración jurada del impuesto a las ganancias vuelve a tener una nueva fecha en el calendario. A la espera de que se publique la reglamentación complementaria de la ley de Inocencia Fiscal II, con la que el Gobierno busca que los argentinos vuelquen al sistema financiero los dólares que tienen guardados “debajo del colchón”, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) volvió a extender el plazo para cumplir con el trámite. Con esta sexta prórroga, las personas humanas tendrán tiempo hasta el 16 de noviembre para presentar las declaraciones correspondientes al ejercicio fiscal 2025.

La medida quedó formalizada a través de la Resolución General 5918/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial. Desde el organismo explicaron que la decisión se tomó a partir del “diálogo permanente” que mantienen las autoridades de ARCA con representantes de las entidades que nuclean a los profesionales de ciencias económicas, con el objetivo de facilitar el cumplimiento tributario.

Se trata de una nueva extensión de un calendario que ya acumuló varias modificaciones durante los últimos meses. La última prórroga había sido oficializada el 8 de octubre, cuando el organismo fijó este viernes 30 de octubre como fecha límite para presentar las declaraciones juradas. Ahora, los contribuyentes tendrán dos semanas adicionales para completar el trámite.

Con esta sexta prórroga, las personas humanas tendrán tiempo hasta el 16 de noviembre para presentar las declaraciones correspondientes al ejercicio fiscal 2025. Daniel Basualdo

Sin embargo, uno de los puntos pendientes es la reglamentación. Aunque se conoció la letra chica de cuándo se puede impugnar una declaración jurada y se habilitó a quienes presentaron Ganancias por el régimen general para que puedan adherir al simplificado, todavía faltan las definiciones de la Unidad de Información Financiera (UIF).

“Nunca en la historia pasó que lleguemos a noviembre con un vencimiento correspondiente al año anterior. ¿Qué pasó? Hay varias razones que explican las prórrogas. Por un lado, los problemas que hubo con la primera ley de Inocencia Fiscal y sus falencias. Después, el tiempo que le llevó al Gobierno aprobar la segunda ley, que demandó meses de negociación. Todo eso hizo que se demorara aún más el proceso. Además, la ley se publicó en el Boletín Oficial mucho más tarde de lo previsto y sin reglamentación. Luego se reglamentó por decreto y recién esta semana salió la resolución de ARCA, cuando este viernes vencía el plazo de presentación. En consecuencia, no hubo tiempo material para rectificar todos los caso", explicó Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios.

Estos cambios se producen luego de que el mes pasado se aprobara en el Congreso la ley de Inocencia Fiscal II, una iniciativa que amplió de manera significativa el universo de contribuyentes que pueden acceder al Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias.

Entre otros aspectos, se eliminaron los límites de ingresos (antes de $1000 millones) y patrimonio (que era de $10.000 millones) que restringían el acceso al esquema, por lo que también podrán optar por esta modalidad personas con altos ingresos o un patrimonio elevado. El requisito general es mantener la residencia fiscal en la Argentina durante todo el período fiscal que se declara.

Al presentar la declaración jurada precargada por el organismo y pagar el impuesto en tiempo y forma, los contribuyentes obtienen un “efecto liberatorio”. Esta iniciativa tiene como novedad que el fisco solo controlará los ingresos y las deducciones admitidas. Incluso si se compra un inmueble o un yate, las variaciones patrimoniales no se usarán para tratar de determinar si es consistente el nivel de ingresos facturados por una persona con ese nivel de gastos, por lo que es considerado una suerte de “blanqueo”.

Al presentar la declaración jurada precargada por el organismo y pagar el impuesto en tiempo y forma, los contribuyentes obtienen un efecto liberatorio. Prensa ARCA

Régimen de facilidades de pago

En paralelo, ARCA también extendió hasta el 30 de diciembre el plazo de adhesión a dos regímenes especiales de facilidades de pago. La decisión quedó establecida mediante la Resolución General 5920/2026, también publicada en el Boletín Oficial.

Uno de los planes está destinado a contribuyentes del sector salud, incluidos establecimientos con internación. El otro alcanza a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), los pequeños contribuyentes y las entidades sin fines de lucro. En ambos casos, el plazo anterior vencía este viernes 30 de octubre.

Según explicó el organismo, la extensión responde a que todavía subsisten las circunstancias que motivaron la creación de estos esquemas y busca dar continuidad a las medidas de regularización de obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social.