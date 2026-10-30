Startups argentinas: la obligación de nacer con la mirada puesta en el exterior

Durante mucho tiempo y en diferentes países, el camino habitual para una startup consistió en conquistar primero su mercado de origen y, una vez que el negocio estaba probado, salir al exterior. Sin embargo, para los referentes del ecosistema, ese recorrido no siempre es posible en la Argentina: la inestabilidad económica, las dificultades para acceder a financiamiento y el tamaño del mercado local llevan a muchos emprendedores a pensar su negocio de forma global.

De acuerdo con los especialistas, la diferencia no es solo comercial, sino que también condiciona cómo se construye una empresa, qué tecnología desarrolla y qué tipo de inversores busca. Para algunas startups argentinas, la expansión regional no es una segunda etapa de crecimiento, sino una condición para que el negocio resulte atractivo desde el principio.

“Los argentinos nacemos con la idea de que, lamentablemente, no podés hacer un negocio solo para tu país porque nadie te va a dar dinero”, explicó Hernán Corral, COO y cofundador de Pomelo, una fintech de infraestructura de pagos.

En el Venture Day + Scale Up, un evento impulsado por IE University y South Summit, Corral recordó cómo esa lógica apareció cuando la compañía salió a buscar financiamiento. “Cuando fuimos a levantar rondas, te decían: ‘Buenísimo tu negocio, pero la Argentina vale cero; cóntame el resto de la región’. En tu cabeza sale hacer algo ya mínimamente regional, que quizás en otros países es un paso futuro”.

Juan José Güemes, chairman de Emprendimiento y vicepresidente de Estrategia de IE University Irina Dambrauskas

Y según precisó, la experiencia tuvo consecuencias concretas en el diseño de la empresa. Desde el comienzo, Pomelo tuvo que desarrollar una tecnología capaz de operar en distintos mercados, en lugar de adaptar una solución concebida exclusivamente para la Argentina. “Lo nuestro fue de entrada regional y eso nos llevó a crear una tecnología y una arquitectura que escale tranquilamente entre países”, señala.

Un ecosistema en expansión

Datos del mercado exhiben que la Argentina tiene una presencia relevante en el mapa emprendedor latinoamericano, aunque sus condiciones económicas no siempre acompañaron ese desarrollo. Para Juan José Güemes, chairman de Emprendimiento y vicepresidente de Estrategia de IE University, el país logró construir un ecosistema de empresas tecnológicas que excede lo que podría esperarse por el tamaño de su economía.

“La Argentina es la cuna del primer unicornio de América Latina y es un país que, por su tamaño, tiene una presencia ‘desproporcionada’ de founders y de empresas con una ambición de crecer”, sostuvo en diálogo con LA NACION, en el evento realizado la semana pasada en Buenos Aires.

“Se ha construido a pesar de condiciones macroeconómicas de inestabilidad severa y de una gran inseguridad jurídica”, afirmó. Y esa tensión —indicó— también se refleja en la forma en que nacen las compañías. “Por desgracia, ningún founder argentino piensa en fundar una startup solo para la Argentina, porque no puede . Y eso los lleva a concebir una startup que desde el principio nació en la Argentina, pero con una arquitectura que los capacite para estar presentes en otras geografías”.

La distancia ya no es la misma

Para Santiago Pinto, cofundador de Bumeran e inversor, la necesidad de salir al exterior también cambió con la tecnología. Según consideró, el escenario actual ofrece posibilidades que eran difíciles de imaginar cuando comenzó a vincularse con el ecosistema emprendedor. “Cuando yo contaba que era emprendedor en 1999, me decían ‘eso es un busca’; no existía la palabra emprendedor ni mentores”, recordó.

Pinto consideró que la distancia geográfica dejó de ser una barrera tan determinante para desarrollar negocios digitales. “Estar lejos es bueno: estamos fuera del área de guerra. Desde un país periférico, tenés más posibilidad de crear empresas diferentes porque, ante la restricción de recursos, se agudiza la creatividad, a diferencia de entornos con sobreabundancia de recursos”, planteó.

Santiago Pinto (cofundador de Bumeran) y Diego Saez Gil (fundador de Pachama) Irina Dambrauskas

Pero para las startups que buscan escalar, la internacionalización exige algo más que una plataforma preparada para operar en varios países: también requiere vínculos, conocimiento de los mercados y acceso a redes de financiamiento. Diego Saez Gil, fundador de Pachama y Bluesmart, puso el foco en esa dimensión. A su juicio, el tamaño del ecosistema argentino vuelve necesario ampliar los contactos con los principales centros internacionales de inversión y emprendimiento.

“La Argentina es un ecosistema muy pequeño. Si queremos más éxito, tenemos que tener más vínculos con el resto del mundo. Hay que ir a Nueva York, a Europa, a Asia y construir relaciones”, señaló.

Para Saez Gil, la digitalización y la automatización no eliminan la importancia de esos vínculos. Aunque las herramientas tecnológicas facilitan el trabajo a distancia, la confianza necesaria para cerrar acuerdos, conseguir inversores y construir alianzas sigue dependiendo, en buena medida, de las relaciones personales. “En esta era donde el conocimiento se va a automatizar con IA, las relaciones humanas no se automatizan y la confianza real se genera compartiendo tiempo y espacio. Hay que salir a buscar afuera y después volver a construir acá”, afirma.

La revolución de la IA

Para Federico Pinho, director general de Emprendedores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la inteligencia artificial también está modificando las condiciones para crear una empresa. “La mayoría no tenemos Friends, Family ni Fools que nos puedan dar US$50.000. Hoy, la inteligencia artificial te permite que, con una suscripción de US$200, en dos meses puedas tener una solución lista para probar con tus primeros clientes”, sostuvo.

En esa línea, indicó que el cambio también amplía la capacidad de los equipos pequeños para competir en mercados internacionales. “Antes vos competías por seres humanos; hoy tenés modelos que pueden potenciar el trabajo de seres humanos y un equipo de tres personas puede hacer lo que antes tomaba 20”, afirmó.

“Es emprendimiento con superpoderes. Abarata muchas cosas, acorta muchos plazos, permite explorar muchos más escenarios de una manera mucho más efectiva”, enfatizó Güemes. Sin embargo, advirtió: “No reemplaza ni el juicio ni tampoco la determinación y la tenacidad”.