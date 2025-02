Dólares frescos: para avanzar con el FMI, el Gobierno deberá negociar con el Congreso

En los pasillos del Congreso no se debate que el futuro programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al que el presidente Javier Milei dijo que “solo le falta el moño”, tendrá que pasar por ambas cámaras antes que se formalice. Diputados oficialistas y de la oposición le escucharon decir en los últimos días al presidente de la cámara, Martín Menem, que “en cualquier momento se viene el acuerdo con el Fondo”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a reiterar esta semana que al programa con el FMI solo le falta “la letra fina”. Fuentes al tanto de las negociaciones señalan que el nuevo acuerdo verá la luz en el cortísimo plazo. Sin embargo, dicen, que llegará con menos fondos frescos de los que se creía originalmente. Se habla de un desembolso neto de entre US$2500 millones y US$3000 millones.

Este medio contactó al Ministerio de Economía para consultarle sobre los avances del acuerdo con el FMI, pero no obtuvo respuesta al momento.

El monto sería conveniente para ambas partes de la mesa de negociación. En el Gobierno están exultantes con las lluvias de los últimos días, que mejorarían sensiblemente las proyecciones que había hace unas semanas acerca de la cosecha del campo. Este nuevo panorama, sumado a la baja temporaria de retenciones y a la menor necesidad de importaciones de energía en el invierno, le permitiría al Banco Central (BCRA) sumar los dólares necesarios para sostener el actual esquema cambiario hasta las elecciones legislativas.

El Fondo, por su parte, si acepta este condicionamiento de rigidez cambiaria, se siente más cómodo con un menor desembolso para disminuir el “riesgo argentino” de su cartera de acreedores.

El anuncio más importante del acuerdo con el FMI, sin embargo, se centraría en la postergación de los vencimientos con el organismo, lo cual le quitaría presión al mercado de deuda internacional. Después de todo, el apuro por cerrar un nuevo programa con el Fondo en el primer cuatrimestre radica en la necesidad de que baje aún más el riesgo país, para poder intentar renovar los vencimientos de US$4300 millones de julio con acreedores privados.

De esta forma, el Tesoro evitaría tener que pagar de nuevo la deuda en cash, como hizo en enero, y que eso impacte en las reservas netas del Banco Central, que según estimaciones privadas ya se encuentran negativas en torno a US$7000 millones.

En el mercado financiero, además, tampoco se descarta que la entidad monetaria licite nuevamente una operación de pase pasivo (REPO), para seguir sumando dólares a las reservas. Para ello, se necesitará que el riesgo país vuelva a bajar, de los actuales 673 puntos básicos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, junto con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva

Con todas estas acciones, el equipo económico busca mostrar poder de fuego para sostener la política de devaluación del tipo de cambio oficial al 1% mensual, por lo menos hasta las elecciones, de manera tal que no haya ninguna duda de que pueda haber un repunte de la inflación en los próximos meses.

“Más que los dólares para reforzar las reservas, lo importante es que el Gobierno muestre que hizo una reestructuración de su deuda con el FMI. Tiene que mostrar que tiene oxígeno para llegar a la otra orilla con comodidad. La prioridad del Gobierno este año es construir apoyo político en el Congreso. Para eso necesita estabilidad cambiaria y que no repunte la inflación. Después verá cómo llega al momento de la unificación cambiaria”, dijo un analista económico al tanto de las negociaciones con el FMI.

Otro punto que prácticamente no estaría en debate es que el acuerdo con el Fondo deberá pasar por el Congreso. Esto ocurre debido a la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que diseñó el exministro de Economía, Martín Guzmán, y que se sancionó en 2021.

En su artículo segundo, la ley 27.612 dice: “Dispónese que todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”.

El presidente Milei había dicho que un argumento que se podía utilizar para evitar que el programa pase por el Congreso es que los desembolsos del Fondo irán a cancelar deuda que el Tesoro tiene con el Banco Central. Por lo tanto, dijo, la deuda total del Estado no aumentará, sino que cambiará de acreedor, que pasará de ser intra-sector público a un organismo internacional. Actualmente, el BCRA tiene en sus reservas letras intransferibles por US$23.000 millones.

El Gobierno logró transitar otro año de gestión sin tener que negociar el proyecto de presupuesto con el Congreso, pero en el Poder Legislativo ven poco probable que puedan repetir la maniobra con el acuerdo con el FMI. De igual modo, no creen que habrá problemas para aprobarlo.

“Si pasó la ley Bases, no veo cómo dólares frescos no serían aprobados por el Senado. El tema es que el Gobierno no quiere depender de nadie, porque las provincias les sacan fondos y el PRO, lugares en las listas”, dijo un legislador de experiencia.

Sofía Diamante Por