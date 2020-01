Dólares. Reclaman a las empresas las proyecciones de sus importaciones

Fuente: Archivo

Francisco Jueguen SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de enero de 2020 • 19:12

La Argentina reingresa a una etapa de comercio exterior planificado en detalle y bajo un control más estricto. En un contexto de falta de dólares y con cierta reminiscencia de lo que sucedía en la administración del comercio que rigió en el país antes de 2015, el Gobierno de Alberto Fernández comenzó a reclamar a las empresas que compran bienes e insumos en el exterior que presenten en un registro sus proyecciones de importaciones para 2020.

El pedido empezó a llegar en las últimas horas -según contaron a LA NACION en dos entidades empresarias diferentes- a varias compañías y cámaras desde la Dirección Nacional de Gestión Comercial Externa (Dngce). Esa dependencia está bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo que conduce Matías Kulfas y de la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, que dirige Ariel Schale. Sin embargo, el nuevo registro se cargará desde la AFIP que conduce Mercedes Marcó del Pont.

"Están pidiendo las proyecciones de importaciones de este año, pero también los datos de años anteriores, aunque esos los tienen", contaron a este medio desde una cámara empresaria. La idea del Gobierno, especificaron allí, es que desde las cámaras se envíe el instructivo oficial a sus socios. "Es una cosa que incomoda y recuerda a 2015. Esperemos que no produzca faltantes de insumos y problemas con las líneas de producción", indicaron.

"Es para todas las empresas", dijeron en el Gobierno a este medio. Agregó que "el pedido de información es para preparar un ambicioso esquema de audiencias en el que no falte ningún dato. Es para saber en qué contexto operacional se están dando los negocios y cuál es el flujo de importaciones", dijeron cerca de los encargados de industria y gestión comercial, donde indicaron que el reclamo oficial no tiene por objetivo restringir las compras al exterior. Estimaron que no se pedirán exportaciones o inversiones para habilitar nuevas importaciones.

Hasta el momento, el nuevo registro es independiente del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) -el programa que generó Cambiemos para agilizar el comercio exterior- pero en las empresas creen que luego será integrado al mismo. El interesado deberá ingresar en la AFIP, completar varios pasos, bajarse y rellenar un formulario y volver a subir al sistema el mismo, según ratificó LA NACION con el instructivo al que accedió y que ya circula entre las empresas.

"Con un dólar comercial congelado parece que quieren controlar que no haya empresas haciendo stocks de insumos baratos", analizaron desde las empresas. Esta información fue ratificada a LA NACION por el Gobierno, donde advirtieron que hay entre cinco y siete meses de aprobaciones de importaciones para 2020. Confirmaron que seguirán vigentes.

"Todas las compañías importadoras deberán informar sus proyecciones de importación para el año 2020", dice la primera página del instructivo que llegó ayer a las empresas y agrega: "La misma deberá realizarse por única vez por empresa o grupo empresario. Este requerimiento no sustituye la presentación de los anexos correspondientes a importaciones con LNA (licencia no automática), que deberán ser presentados tal como se realizaba previamente".

En el marco de este nuevo pedido de información sobre las importaciones apareció hoy la decisión en el Boletín Oficial que agregó 300 posiciones arancelarias -productos como motos, electrónicos, electrodomésticos y bienes de madera, entre otros- dentro del paraguas de las licencias no automáticas (LNA), lo que dificulta y ralentiza su compra por parte de importadores.

El 87% de las posiciones arancelarias en la Argentina (unas 10.200 en total) ingresan automáticamente, mientras que un 12% tienen LNA. La resolución 1 publicada esta mañana suma 300 posiciones automáticas a las LNA. Esto quiere decir que el porcentaje de posiciones arancelarias que deberán contar con autorización pasó a 14,8%, dijeron en el oficialismo. "La validez, o vigencia, de la licencia fue reducida de 180 días a 90 días", agregaron.

Otro punto novedoso autorizado por la cartera de Kulfas es la instrumentación de un formulario que deberá presentar el importador en caso de inconsistencias. El Ministerio de Desarrollo Productivo desactivó el robot informático, que ahora será reemplazado por funcionarios de la Secretaría de Industria en una audiencia que se mantendrá con quién quiera traer mercancías incluidas en las posiciones arancelarias que queden bajo el régimen de licencia no automática.

Antes de 2015, con cepo cambios y escasez de dólares, quien reclamaba información a las empresas sobre sus compras al interior y habilitaba o no el acceso a los permisos para poder adquirir luego divisas era Paula Español, entonces secretaria de Comercio Exterior en el equipo de Augusto Costa. La primera es hoy secretaria de Comercio Interior y el segundo, ministro de producción de la provincia de Buenos Aires. Ambos habían sido funcionarios en el equipo de Axel Kicillof como ministro de Economía de Cristina Kirchner. Kicillof es hoy gobernador.