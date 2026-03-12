Inflación de febrero: cuál fue el IPC acumulado y qué proyectan las consultoras para este año
El Indec dará a conocer el dato del segundo mes de 2026; el análisis de las principales consultoras y las definiciones del Gobierno
El consumidor argentino está cada vez más ajustado, pero sigue confiando en un futuro mejor
El consumidor argentino está cada vez más ajustado, pero mantiene una expectativa favorable sobre un futuro mejor.
La conclusión surge del informe Social Mood, una herramienta que elabora la consultora que dirige Fernando Moiguer para interpretar el humor social a partir de una encuesta online continua. El relevamiento se realiza entre 1300 personas de entre 16 y 75 años y, en este caso, se llevó adelante entre el 5 y el 18 de febrero, con opiniones de residentes del AMBA, Córdoba, Salta y Neuquén.
Las principales empresas alimenticias reportaron pérdidas en 2025
La foto final del consumo masivo mostró un alivio tenue en 2025, pero no lo suficiente para recomponer los balances de las principales compañías alimenticias. La presión de los costos, la imposibilidad de trasladar su impacto a los precios y la volatilidad de los mercados financieros y cambiarios fueron algunos de los factores que llevaron sus resultados al rojo.
Con una inflación anual de 31,5% -muy por encima del crecimiento de facturación del sector-, las alimenticias enfrentaron un escenario en el que crecer en volumen no implicó necesariamente mejoras en los resultados finales.
Cuándo se conocerá la inflación de febrero
De acuerdo a lo que informó el Indec, el anuncio con el dato de la inflación de febrero se conocerá este jueves 12 de marzo a las 16 horas.