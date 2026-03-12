Inflación de febrero: cuál fue el IPC acumulado y qué proyectan las consultoras para este año

"El argentino sostiene una expectativa personal expansiva", dicen desde la consultora Moiguer Charlie Riedel - AP

El consumidor argentino está cada vez más ajustado, pero mantiene una expectativa favorable sobre un futuro mejor.

La conclusión surge del informe Social Mood, una herramienta que elabora la consultora que dirige Fernando Moiguer para interpretar el humor social a partir de una encuesta online continua. El relevamiento se realiza entre 1300 personas de entre 16 y 75 años y, en este caso, se llevó adelante entre el 5 y el 18 de febrero, con opiniones de residentes del AMBA, Córdoba, Salta y Neuquén.