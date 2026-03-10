La explicación de Mercado Libre a supuestos reportes de “precios dinámicos” en su plataforma

En las últimas semanas, algunos usuarios de Mercado Libre reportaron haber detectado comportamientos llamativos en los precios de algunos productos en la plataforma. Según relataron, al ingresar a una publicación veían un valor determinado y, al volver a consultarla minutos u horas más tarde, el precio aparecía más alto o más bajo. Muchos asociaron el fenómeno con los llamados “precios dinámicos”, un sistema en el que los valores varían según la demanda.

Este mecanismo ajusta en tiempo real el precio de un producto en función de distintos factores, como el comportamiento de compra, la ubicación o los hábitos de navegación de los usuarios. Sin embargo, fuentes de Mercado Libre aseguraron a LA NACION que “no existen precios personalizados según el usuario” y atribuyeron la diferencia de precios sobre un mismo producto a “pruebas de promociones para evaluar su efectividad”.

La tienda online emitió un comunicado tras las quejas de los usuarios.

Desde la empresa explicaron que la plataforma sí ofrece a los vendedores una herramienta denominada “Ajuste Automático de Precios”, que los habilita a adaptar los valores de sus productos de forma “dinámica y competitiva”.

De esta forma, según indicaron a este medio, se compara automáticamente el precio con publicaciones similares y se establece un valor que sea competitivo e igual para todos los usuarios. “Los precios los definen los vendedores y no están personalizados. No hay segmentación de precios según el usuario; la herramienta es para ayudar al vendedor a competir”, subrayaron desde la compañía.

Compañías como Amazon y Walmart sí utilizan modelos de precios que se adaptan a la demanda en sus plataformas, al igual que firmas de turismo como Meliá, MSC Cruceros y algunas aerolíneas. Entre las más comunes están también las aplicaciones de transporte como Uber o Cabify.

Amazon, por ejemplo, ajusta precios de manera selectiva desde hace más de 10 años. El gigante mundial del comercio electrónico, propiedad del magnate Jeff Bezos, comenzó a diferenciar precios cuando inició su expansión global en 2012. Desde entonces, llegó a realizar una media de 2,5 millones de cambios de precios por día para un catálogo de más de 400 millones de productos, lo que le permitió incrementar sus ganancias un 25%.

Las quejas

Las diferencias en algunos precios diseminaron la idea de que la empresa de Mercado Libre había implementado el modelo de precios dinámicos, sobre todo cuando una misma publicación podía mostrar valores distintos según la cuenta o el dispositivo desde el que se consultara.

“¿Desde cuándo Mercado Libre pone precios dinámicos? Mismo producto, mismo momento, distinto usuario, 20% de diferencia”, escribió el economista Ariel Setton en su cuenta de X. A partir de ese mensaje, otros usuarios afirmaron haber observado situaciones similares.

Las quejas de algunos usuarios en X. X

También hubo quienes sugirieron que los precios podrían variar según si la consulta se hacía desde una computadora sin iniciar sesión o desde la aplicación móvil con una cuenta activa. “¿Cómo era el tema de cazar en un zoológico? Por fin la gente se está dando cuenta de la estafa de los precios dinámicos, como que la gente ahora usa Mercado Libre como comparación de precios o referencia y no tiene otra forma de usar referencias, por ejemplo, un local físico en la calle", se quejó otro usuario y añadió: “Ahora te ponen precios con el algoritmo o IA, que saben tus movimientos y gastos; por ende, a algunos les aparece más plata y a otros menos".

Otra de las quejas de los usuarios por los precios variables en Mercado Libre. X

Ante las consultas y críticas, desde Mercado Libre explicaron que estas fluctuaciones de precios se deben a “pruebas de promociones para evaluar su efectividad”. La empresa realiza distintas bajas de valores de productos u ofertas que muestra a la mayoría de los usuarios y deja por fuera a lo que denomina “grupo de control” para comparar resultados.

“Esto nos permite dar una mejor oferta a los compradores y vendedores para entender la demanda. Es por tiempo limitado y con una base de usuarios", resaltaron, mientras que —contrario a las hipótesis que hablaban de que la segmentación era en base al tipo de usuario— indicaron que “no tiene nada que ver” con el tipo de perfil de usuario y que las personas elegidas para el grupo de control cambian para así poder entender la dinámica.