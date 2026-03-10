Mercado Libre lanza el Programa de Afiliados y Creadores

En un contexto donde la economía de creadores se expande a velocidad récord a nivel global, Mercado Libre da un nuevo paso para consolidar su ecosistema digital. El unicornio argentino lanzó en todo el país su Programa de Afiliados y Creadores.

La herramienta permite que cualquier persona mayor de 18 años genere ingresos al recomendar productos publicados en el marketplace. A través de enlaces personalizados, los usuarios pueden monetizar sus recomendaciones y recibir una retribución de hasta un 15% del valor de cada venta generada, porcentaje que varía de acuerdo a cada categoría.

La iniciativa -que ya funcionaba desde hacía tres años en Brasil y México, y que fue activada a modo de prueba en la Argentina hace unos meses- está dirigida a todos los usuarios. Abre la puerta a que usuarios sin seguidores, microcreadores, influencers y medios de comunicación moneticen sus recomendaciones, listas de productos y contenidos editoriales, desde un chat de WhatsApp hasta un canal de TikTok.

“La economía de creadores ya es una realidad en la Argentina. Con esta apertura buscamos que cualquier persona, desde cualquier punto del país, pueda convertir lo que recomienda todos los días en ingresos reales, de manera simple y segura”, señaló Juan Lavista, vicepresidente de Marketing Commerce de Mercado Libre.

La iniciativa ya funcionaba desde hacía tres años en Brasil y México Shutter - Shutterstock

El movimiento del unicornio argentno no es aislado. Según eMarketer, con datos de The Influencer Marketing Factory, la economía de creadores crecerá de US$127.000 millones en 2023 a más de US$528.000 millones en 2030, cuadruplicando su tamaño en menos de una década.

Para Lavista, detrás del salto hay un cambio cultural: la confianza. El 79% de los consumidores, según datos internos de la compañía, confía más en la recomendación de un conocido o un creador que en la publicidad tradicional.

Cómo funciona y quiénes pueden participar

La propuesta es 100% gratuita y digital. El afiliado elige un producto, genera un link personalizado desde su cuenta y lo comparte en redes o mensajería. Si alguien compra a través de ese enlace, el usuario recibe una retribución directa en su cuenta de Mercado Pago. No hay tope de ingresos y se remunera incluso la venta indirecta: si el comprador entra por el link y termina adquiriendo otro producto distinto, también cuenta.

Los porcentajes dependen de la categoría. En electrónica, por ejemplo, el porcentaje de comisión, aunque los tickets son más altos; mientras que en categorías de consumo masivo, belleza y moda, los porcentajes pueden ser mayores.

“Tratamos de balancear los márgenes de las industrias, para que también haya distintos tipos de afiliados .También observamos que muchos afiliados deciden o prefieren diferenciarse y elegir ciertas categorías, por lo que se transforman en expertos”, explicó.

Para quienes superan los 10.000 seguidores en plataformas como Instagram o TikTok existe una segunda capa del programa: creadores que, además del porcentaje por venta, pueden recibir pagos por impulsar tendencias y generar descubrimiento fuera del marketplace.

“Lo interesante es que esto democratiza totalmente la oportunidad. En América Latina tenemos 6 millones de afiliados registrados. Un afiliado puede ser un influencer, un medio de comunicación o alguien anónimo que comparte precios y ofertas en el chat del barrio. Ya lo vemos en la Argentina, Brasil y México: hay personas que hicieron de esto su principal ingreso y otras que lo usan como complemento”, explicó Lavista.