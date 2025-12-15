Dos bancos de Wall Street alertan que el esquema cambiario retrasa el ingreso de dólares y fuerza un nuevo waiver del FMI

Dos de los principales bancos de Wall Street coincidieron en su diagnóstico sobre la Argentina: el Gobierno de Javier Milei deberá modificar el actual esquema cambiario en un sentido que permita acumular más reservas si quiere acercarse a la posibilidad de recuperar el acceso pleno a los mercados internacionales de deuda y despejar las dudas de los inversores sobre la capacidad de pago del país. De hecho, uno de los gigantes financieros anticipó que la próxima negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) girará en torno a ese punto y que el organismo deberá otorgar un nuevo “waiver”.

JP Morgan envió a sus clientes un informe en el que calificó la colocación del primer bono en dólares en casi ocho años, realizada la semana pasada por el ministro de Economía, Luis Caputo, como un “pequeño paso para el acceso a los mercados, pero no todavía el paso gigante”, en referencia al alunizaje estadounidense. La operación permitió recaudar US$910 millones líquidos.

“Una recalibración del marco cambiario y la introducción de un programa de acumulación de reservas basado en reglas serían catalizadores positivos para el crédito, lo que permitiría al país aprovechar el apoyo estadounidense, atraer inversión directa y reconstruir sus reservas financieras antes del ciclo electoral de 2027”, señaló el banco. De todos modos, mantuvo su recomendación de “Overweight” (OW), es decir, compra o sobreponderar bonos soberanos argentinos.

El Gobierno colocó este miércoles el primer bono en dólares en casi ocho años, sin contar la reestructuración de 2020, con el que emitió US$1000 millones a una tasa del 9,26% anual. X

“Si bien persisten importantes desafíos para el servicio de la deuda externa ante la falta de un renovado acceso al mercado o un apoyo bilateral extraordinario, creemos que el país se encuentra en una trayectoria creíble hacia la normalización”, resaltaron desde la entidad.

Por su parte, Morgan Stanley consideró que el país podría requerir un mayor número de inversionistas si pretende dejar de pagar amortizaciones de deuda en efectivo. “El Gobierno argumenta que, una vez que tenga acceso al mercado, podría comenzar a acumular reservas en divisas. Sin embargo, los inversionistas extranjeros afirman que, sin acumulación de reservas en divisas, no hay acceso al mercado. Parece haber una desconexión en este aspecto. Las autoridades buscan reducir la dependencia de las emisiones de bonos externos; sin embargo, creemos que necesitarán recurrir a ese mercado si se pretende renovar los pagos de capital”, señaló la entidad.

El banco estadounidense anticipó que gran parte de las discusiones con el FMI girarán en torno a los objetivos de acumulación de reservas. “Después de todo, el país está cumpliendo con las metas fiscales y está proponiendo al Congreso las reformas del lado de la oferta que tanto se necesitan. Sin embargo, el país no cumplirá con los objetivos de reservas establecidos en el programa del FMI para diciembre de 2025, por lo que será necesario un waiver. Sospechamos que las discusiones entre las autoridades y el staff del FMI —probablemente en enero y febrero— se centrarán en este punto”, escribieron en su informe.

La semana pasada, la vocera del FMI, Julie Kozack, reconoció que cumplir la meta de acumulación de reservas “será un desafío” para la Argentina. “Seguimos abogando por que las autoridades aprovechen la ventana de oportunidad para implementar un marco monetario y cambiario coherente y sólido que contribuya a respaldar la acumulación de reservas”, reforzó la funcionaria del organismo.

el BCRA debería sumar, antes de que finalice diciembre, unos US$12.000 millones para cumplir la meta pactada con el organismo TWITTER / MARIANAKBOOM - Europa Press

En su última revisión, realizada en julio, el FMI ya había flexibilizado su objetivo de acumulación de reservas para el Banco Central en el marco del programa por US$20.000 millones firmado en abril. El target pasó a ser de US$2600 millones negativos para finales de este año, unos US$5000 millones por debajo de la meta anterior.

Un informe reciente de Portfolio Personal Inversiones (PPI) repasó que el BCRA debería sumar, antes de que finalice diciembre, unos US$12.000 millones para cumplir la meta pactada con el organismo. Si se suma la activación del swap con Estados Unidos por US$2500 millones, la brecha escala a US$14.500 millones.

Desde el equipo económico señalan que ese objetivo debería renegociarse porque contemplaba una exigencia mayor para cumplir con los pagos de deuda en efectivo. En enero vencen US$4200 millones, de los cuales Caputo consiguió US$910 millones mediante la colocación de bonos en dólares, y analiza cuál será el próximo paso para cubrir el remanente.

“Para cubrir esta diferencia, Caputo reconoce que se están llevando a cabo conversaciones para una operación repo con bancos internacionales, y la semana pasada reveló que los bancos han presentado propuestas por entre US$6000 y US$7000 millones. Otras operaciones potenciales, como un posible canje de bonos de deuda por educación, aún no parecen estar listas para implementarse, debido a la necesidad de alinear los numerosos componentes observados en operaciones similares de deuda por naturaleza, así como a la identificación de proyectos adecuados”, advirtió JP Morgan.