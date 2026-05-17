Calendario Anses: qué prestaciones sociales se cobran en la semana del 18 al 22 de mayo
El organismo previsional continúa con la entrega de las jubilaciones mínimas, la AUH, la AUE y las PNC, entre otras prestaciones
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La Anses (Administración Nacional de Seguridad Social) sigue con el pago de las prestaciones sociales correspondientes a la semana del 18 al 22 de mayo, según está establecido en el calendario de pagos.
En la terceraa semana del mes se abonan las jubilaciones mínimas y superiores, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), las Pensiones No Contributivas (PNC), las Asignaciones Familiares de PNC, y las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción).
En mayo la actualización es del 3,38%, en concordancia con la inflación registrada en marzo, que fue del 3,4%. Cabe aclarar que para este tipo de reajustes, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
El calendario de la Anses en la semana del 18 al 22 de mayo
Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
- DNI terminados en 5: 18 de mayo
- DNI terminados en 6: 19 de mayo
- DNI terminados en 7: 20 de mayo
- DNI terminados en 8: 21 de mayo
- DNI terminados en 9: 21 de mayo
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 5: 18 de mayo
- DNI terminados en 6: 19 de mayo
- DNI terminados en 7: 20 de mayo
- DNI terminados en 8: 21 de mayo
- DNI terminados en 9: 22 de mayo
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 5: 18 de mayo
- DNI terminados en 6: 19 de mayo
- DNI terminados en 7: 20 de mayo
- DNI terminados en 8: 21 de mayo
- DNI terminados en 9: 22 de mayo
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento: 13 de mayo al 10 de junio
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
- Todas las terminaciones de documento: 12 de mayo al 10 de junio
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: 11 de mayo al 10 de junio
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses
Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.
Para eso, deben seguir los siguientes pasos:
- Ingresar a la página de la Anses
- Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL
- Hacer clic en el botón “Consulta”
- Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)
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