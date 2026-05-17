Calendario Anses: qué prestaciones sociales se cobran en la semana del 18 al 22 de mayo

La Anses (Administración Nacional de Seguridad Social) sigue con el pago de las prestaciones sociales correspondientes a la semana del 18 al 22 de mayo, según está establecido en el calendario de pagos.

Los pagos del 18 al 22 de mayo LUIS ROBAYO - AFP

En la terceraa semana del mes se abonan las jubilaciones mínimas y superiores, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), las Pensiones No Contributivas (PNC), las Asignaciones Familiares de PNC, y las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción).

En mayo la actualización es del 3,38%, en concordancia con la inflación registrada en marzo, que fue del 3,4%. Cabe aclarar que para este tipo de reajustes, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

El calendario de la Anses en la semana del 18 al 22 de mayo

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 21 de mayo

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: 13 de mayo al 10 de junio

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 12 de mayo al 10 de junio

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 11 de mayo al 10 de junio

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

Todos los pagos en la semana del 18 al 22 de mayo

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

Para eso, deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página de la Anses

Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL

Hacer clic en el botón “Consulta”

Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)