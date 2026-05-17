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Calendario Anses: qué prestaciones sociales se cobran en la semana del 18 al 22 de mayo

El organismo previsional continúa con la entrega de las jubilaciones mínimas, la AUH, la AUE y las PNC, entre otras prestaciones

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Los pagos de Anses del 18 al 22 de mayo
Los pagos de Anses del 18 al 22 de mayo ANSES

La Anses (Administración Nacional de Seguridad Social) sigue con el pago de las prestaciones sociales correspondientes a la semana del 18 al 22 de mayo, según está establecido en el calendario de pagos.

Los pagos del 18 al 22 de mayo
Los pagos del 18 al 22 de mayoLUIS ROBAYO - AFP

En la terceraa semana del mes se abonan las jubilaciones mínimas y superiores, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), las Pensiones No Contributivas (PNC), las Asignaciones Familiares de PNC, y las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción).

En mayo la actualización es del 3,38%, en concordancia con la inflación registrada en marzo, que fue del 3,4%. Cabe aclarar que para este tipo de reajustes, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

El calendario de la Anses en la semana del 18 al 22 de mayo

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

  • DNI terminados en 5: 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: 20 de mayo
  • DNI terminados en 8: 21 de mayo
  • DNI terminados en 9: 21 de mayo

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 5: 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: 20 de mayo
  • DNI terminados en 8: 21 de mayo
  • DNI terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 5: 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: 20 de mayo
  • DNI terminados en 8: 21 de mayo
  • DNI terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Prenatal

  • DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo

Asignación por Maternidad

  • Todas las terminaciones de documento: 13 de mayo al 10 de junio

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Todas las terminaciones de documento: 12 de mayo al 10 de junio

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 11 de mayo al 10 de junio

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
Todos los pagos en la semana del 18 al 22 de mayo
Todos los pagos en la semana del 18 al 22 de mayo

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

Para eso, deben seguir los siguientes pasos:

  • Ingresar a la página de la Anses
  • Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL
  • Hacer clic en el botón “Consulta”
  • Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)

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