El FMI insistió en que el Gobierno debe aprovechar la “ventana de oportunidad” para acelerar la acumulación de reservas

WASHINGTON.- En medio de las crecientes dudas sobre si la Argentina podrá cumplir con las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para fin de año, el organismo multilateral señaló este jueves que alcanzar el objetivo de acumulación de reservas será un “desafío” e insistió en que el Gobierno debe “aprovechar la ventana de oportunidad” para implementar un “marco monetario y cambiario consistente” para respaldar la compra de dólares.

“En este momento, alcanzar el objetivo de reservas para fin de año será un desafío. No obstante, sigue siendo esencial que las autoridades realicen un esfuerzo concertado en el período venidero para reconstruir las reservas internacionales y, una vez más, la razón por la que abogamos por unas reservas más sólidas es para reforzar la estabilidad macroeconómica que ya se ha logrado y también para fortalecer la resiliencia general de la Argentina frente a las crisis”, señaló la directora de comunicación del FMI, Julie Kozack, en una conferencia de prensa en Washington de la que participó LA NACION.

Julie Kozack, vocera del Fondo Monetario Internacional.

“Seguimos abogando por que las autoridades aprovechen la ventana de oportunidad para implementar un marco monetario y cambiario coherente y sólido que contribuya a respaldar la acumulación de reservas”, reforzó Kozack, que en su última conferencia de prensa, el mes pasado, ya había hecho un llamado en el mismo sentido a las autoridades argentinas.

Consultada por LA NACION sobre la posibilidad de que el FMI le otorgue un waiver a la Argentina en caso de no cumplir con la meta de reservas pautada en el acuerdo con el organismo, Kozack evitó dar precisiones.

“No voy a especular en este momento, ya que se considerará como parte de los debates para la próxima revisión”, dijo la vocera del organismo.

El presidente Javier Milei y la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en Nueva York. FMI

Para cumplir con la meta de reservas del FMI para fin de año, que fue flexibilizada en agosto pasado, el Banco Central (BCRA) debería terminar con un balance de reservas neto negativo en torno a US$3300 millones.

Kozack también hizo referencia al proceso de reformas que busca implementar la administración de Javier Milei a partir del 10 de diciembre próximo, cuando se conforme el nuevo Congreso, para sostener los avances económicos del Gobierno.

“Como mencionamos anteriormente, se sigue avanzando sustancialmente en el fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica, a pesar de algunos episodios ocasionales de volatilidad. Desde nuestra perspectiva, las reformas continuas en los frentes macroeconómico y estructural ayudarían a sostener y ampliar los avances ya logrados, en particular en la reducción de la inflación, la reducción de la pobreza y, por supuesto, el crecimiento, que estimamos será del 4,5% este año", dijo Kozack.

“Por lo tanto, algunas reformas adicionales ayudarían a sostener estos avances. ¿A qué nos referimos específicamente? En primer lugar, las políticas monetarias y cambiarias deberán respaldar una trayectoria más ambiciosa de acumulación de reservas para crear buffers [amortiguadores] adecuados en la Argentina. Esto ayudará al país a abordar mejor los shocks y también facilitará un acceso oportuno a las importaciones", añadió.

Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI. BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

“También abogamos por reformas destinadas a mejorar la eficiencia y la equidad del sistema tributario argentino, junto con la continuación de los controles y reformas del gasto, incluyendo las de subsidios. Esto ayudaría a fortalecer aún más el ancla fiscal, que ha sido fundamental para el retorno de Argentina a la estabilidad macroeconómica. La creación de una economía más resiliente y basada en el mercado en la Argentina también requerirá reformas continuas en la desregulación“, dijo Kozack

“Además, se deben realizar esfuerzos para mejorar el funcionamiento y la flexibilidad de los mercados, incluyendo el mercado laboral. En todos estos esfuerzos y áreas de reforma, generar consenso a favor de estas reformas sigue siendo crucial, incluyendo la facilitación de la aprobación de cualquier legislación que pueda requerirse", detalló la vocera, quien evitó poner una fecha exacta sobre cuándo se concretará la próxima revisión del organismo del programa acordado con la Argentina en abril pasado.

“Por el momento, aún no hemos fijado las fechas de las misiones, pero seguramente se realizarán después de finales de diciembre”, dijo.

Kristalina Georgieva y Luis Caputo, en Washington.

Ante una consulta sobre si el organismo considera el swap que el Tesoro norteamericano acordó con la Argentina por US$20.000 millones como parte de las reservas netas del BCRA, Kozack dijo que el FMI cuenta con un “marco para analizar cómo tratar los instrumentos de este tipo”.

“Por supuesto, aplicaremos ese marco a la línea de swap para la Argentina. Pero eso será algo que nosotros mostraremos cuando publiquemos el próximo staff report, cuál será exactamente ese tratamiento. Será necesario evaluar los detalles de la línea de swap", apuntó.

Ayer, el ministro de Economía, Luis Caputo, había explicado que buscará asegurar que el pago de la deuda en enero, por US$4200 millones, no afecte el nivel de reservas, pero se mostró confiado en que el riesgo país mostraría una baja en las próximas semanas a partir de factores como la recuperación de la economía o la posibilidad de que algunas leyes claves para el Gobierno sean aprobadas en el Congreso.