Dos gobernadores “vendieron” Vaca Muerta en un evento en Londres, pero los inversores son cautos

LONDRES.- Las potencialidades argentinas para la transición energética fueron el eje de la “Argentina Day” en esta ciudad, del que participaron los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y el de Río Negro, Alberto Weretilneck. Escucharon las presentaciones sobre el desarrollo de Vaca Muerta, energías renovables, minería y beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) representantes de diferentes compañías del sector. Hay un interés indisimulable en lo que está pasando en la Argentina, pero también advierten que hay que “esperar” para ver la sostenibilidad de los cambios. En materia económica, las dudas se concentraron en hasta cuándo habrá cepo, y sobre ese punto los mandatarios confiaron en que el acuerdo con el FMI aceleraría su levantamiento y en que el RIGI permite resolver esa restricción.

La reunión se realizó en espejo a otra de promoción argentina en Toronto (Canadá) que fue encabezada Karina Milei y seis gobernadores. Fue la PDAC 2025, la más importante de minería a nivel mundial. Allí la secretaria general de la Presidencia destacó que la gestión de Javier Milei “ofrece seguridad jurídica y reglas claras a los inversores, algo que hace muchos años no sucedía en nuestro país”.

En Londres hubo presentaciones de la embajadora argentina Mariana Plaza (la aprobación de su pliego hace dos semanas generó cuestionamientos de organizaciones de veteranos de Malvinas) y de su par británica en Buenos Aires, Kirsty Hayes. Eric Ritondale, de Puente, habló sobre “motores de inversión y crecimiento”, y Juan Martín Jovanovich, de KPMG, sobre el RIGI. El encuentro -para el que se agotaron las entradas- fue motorizado por Gonzalo Ketelhohn, presidente BritCham Argentina, y Javier Álvarez, titular de la Cámara de Comercio Argentino-Británica.

“Wait and see” (esperar y mirar) fue el concepto más escuchado por LA NACION en el diálogo con empresarios y representantes de fondos de inversión que se congregaron en la residencia argentina en Belgrave Square. Todos coincidieron en que la “marca argentina” volvió a posicionarse en el mundo y en que hay “ventanas de oportunidades” para inversiones pero también subrayaron que llevará un largo tiempo -al menos dos administraciones más, plantearon algunos- definir si el camino de estabilización y reinserción internacional está consolidado.

Todos estaban interiorizados y siguen el escándalo generado en torno a $LIBRA y lamentaban que el presidente Milei esté involucrado. “Aunque más no sea con un posteo, no debería haberse metido en eso. La institucionalidad se debe cuidar; la economía argentina no necesita de estas situaciones”, sintetizó el representante de un hedge found.

Weretilneck afirmó que el país vive “transformaciones profundas, trascendentes e importantes”. Apuntó que la presidencia de Javier Milei “rompe un statu quo de los partidos políticos tradicionales; no tiene gobernadores y tiene minoría en el Congreso”, y agregó: “A pesar de esta situación de debilidad, empezó, a la par del cambio político, uno económico”. Luego enumeró los logros de la baja de la inflación y el superávit fiscal y las desregulaciones que están en marcha. “La política exterior de alineación con occidente está muy clara”, reivindicó. Ratificó que hablaba sin ser libertario, pero con “la sensatez” con la que hay que contar lo que pasa.

La apuesta por la exportación de petróleo y gas y por dar previsibilidad a los inversores fueron claves en los planteos de los dos mandatarios que coincidieron en la necesidad de garantizar estabilidad política y jurídica. La licencia social fue otro factor ponderado por Weretilneck.

“Estoy acá porque quiero que al neuquino le vaya bien. Ahora para que a la Argentina le vaya bien también debe irle bien a Neuquén. Se ha cambiado la relación, se ha transformado en un círculo virtuoso. Y para que a Neuquén le vaya bien, debe irle bien a Río Negro”, dijo Figueroa, quien admitió que a la Nación no le van a pedir lo que saben que no obtendrán.

“Si hay orden en la macro, podemos aprovechar la oportunidad, posiblemente la última, que tenemos en petróleo y gas”, describió. Repasó algunos de los logros de su propia gestión que “ordenó para redistribuir” y convocó a invertir no solo en gas y petróleo, sino en acompañar la infraestructura que se requiere para “hacer un win-win con la industria”.

El rol de las provincias

“La Argentina está abierta a los negocios”, subrayó la embajadora Plaza, quien sostuvo que el Gobierno está realizando un “esfuerzo importante” para la estabilización macroeconómica, a la vez que enfatizó el compromiso con la “transparencia y la competitividad”. Invitó a conocer y a invertir en Vaca Muerta.

Ritondale se concentró en el rol de las provincias en esta nueva etapa, en particular las vinculadas con la energía (“las patagónicas liderando el boom”) y la minería (“con 80 proyectos en el norte del país”). Proyectó un “crecimiento sin antecedentes” de las exportaciones para alcanzar los US$150.000 millones en 2030 e hizo hincapié que todo el proceso “es con capitales locales, con reinversiones”, a la vez que hizo notar que los agentes económicos relacionados al oil&gas están “desendeudados”. “Hay oportunidades para inversión directa y también para financiamiento corporativo”, dijo.

El economista elogió la performance económica de las provincias, el superávit logrado y el pago de deuda que vienen realizando: “Con el superávit de caja que tienen pueden cancelar sus bonos internacionales. Toda la deuda de las provincias equivale solo a cuatro puntos del PBI”, definió.

Al referirse al RIGI, Jovanovich hizo una mención especial a la participación en su diseño del exministro Guillermo Ferraro, quien falleció en diciembre pasado, pero que había dejado el gabinete en enero de 2024, cuando se le atribuyó la filtración de una frase en relación a los gobernadores durante una reunión de funcionarios. “No pretende ser un régimen de privilegio, sino un adelantamiento de ciertas condiciones tributarias y regulatorias”, indicó el expositor, que aclaró que se aplica solo a proyectos únicos. Ya se presentaron 11.

Más que de “incentivos” cambiarios, prefirió referirse a “normalización” en lo que respecta a que, transcurridos dos años, el 20% de los dólares generados no deben ser liquidados en el mercado oficial. “Hay estabilidad por 30 años, se revisó la jurisprudencia -añadió-. Se analizó porqué protecciones similares que existían en el régimen de inversiones mineras se alteraron”.

Gabriela Origlia Por