Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

00.45 | Javier Milei defendió los decretos de Lijo y García-Mansilla y habló del escándalo de $LIBRA

Un día después de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, el presidente Javier Milei defendió los decretos para nombrar en comisión a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces para la Corte Suprema. Además, habló del escándalo de $LIBRA y desmintió haber pedido la intervención federal de la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, negó haber cambiado de postura respecto a Ucrania, luego de que la Argentina se abstuviera de votar en la ONU una resolución para que Rusia retire las tropas de ese país.

Durante una entrevista con Luis Majul para La Cornisa, por LN+, calificó de “chimentos de peluquería” a un artículo sobre la “memecoin” que promocionó en su cuenta de X. Además, minimizó el enfrentamiento entre Santiago Caputo y Facundo Manes durante la sesión del sábado. “Dijo que fueron dos trompadas, pero fueron dos palmaditas en el pecho. No me sorprende porque lo impulsó una periodista del Grupo Clarín, que me la tiene jurada”, expresó en la entrevista.

LA NACION