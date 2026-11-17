En un giro sorpresivo, Pro definió que acompañará la reforma electoral del gobierno de Javier Milei. La decisión se produjo este martes por la mañana, apenas unas horas antes de que la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado trate el proyecto.

“Acompañamos en líneas generales la reforma”, dijo a LA NACION una fuente partidaria, minutos después de finalizado el encuentro virtual que encabezó Mauricio Macri. La decisión es “apoyar la suspensión” de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Pese a esta definición, en el espacio mantienen la cautela. Aclaran que se trata de una resolución partidaria y que todavía desconocen los detalles del texto (el oficialismo trabaja sobre un borrador), así como el modo en que la iniciativa llegaría a Diputados en caso de avanzar. “Vamos paso a paso”, indicaron.

En paralelo, el partido de Macri negocia un acuerdo electoral con La Libertad Avanza (LLA).

De la reunión de esta mañana participaron los jefes de bloque de Pro en el Congreso, Cristian Ritondo (Diputados) y Martín Goerling (Senado); los mandatarios provinciales Jorge Macri (Capital), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut); y el diputado y secretario general del partido, Fernando de Andreis.

En un poroteo ajustado como el de la reforma política, el respaldo del Pro es clave para LLA. Las bancadas macristas suman tres senadores y 12 diputados.

Martín Goerling, Diego Santilli, Cristian Ritondo y Eduardo "Lule" Menem, meses atrás en una reunión Pro - LA NACION

Esta nueva postura implica un giro en la estrategia del partido. Hasta el domingo, Goerling insistía en su rechazo a la reforma. “En principio, nosotros, en lo personal, creemos que el sistema de las PASO no hay que tocarlo, menos a poco tiempo de una elección. La legislativa en cada provincia tiene sus candidatos, acá todo el país va a elegir un presidente y vice. Acá las reglas son claras, no se puede ir cambiando y manoseando en función de la táctica o estrategia electoral del Gobierno de turno”, afirmó dos días atrás. Y agregó: “Si hay que cambiar la ley de PASO hay que hacerlo con seriedad y consenso, no a la fuerza, porque después lo que se resiente es el sistema”.

Al viraje de Pro sobre las primarias podría sumarse otro en materia de colectoras. El último borrador del Gobierno incorporó hasta dos adhesiones para las listas legislativas nacionales, un sistema que permite que un candidato presidencial compita con más de una lista de legisladores adosada a la propia.

La paradoja es que las colectoras habían sido prohibidas por el gobierno de Macri, a través del decreto 259/2019, que firmaron el expresidente, Marcos Peña y Frigerio, hoy gobernador de Entre Ríos y aliado de Milei.

“En revisión por el momento”, dijo una fuente partidaria, en alusión al apoyo al sistema de adhesiones.

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