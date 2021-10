Duro pronóstico de un exfuncionario del FMI para la Argentina

WASHINGTON.- Alejandro Werner dirigió el Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Mauricio Macri y el de Alberto Fernández, y estuvo involucrado en el diseño y la aprobación del préstamo por 57.000 millones de dólares que la Argentina recibió en 2018. Alejado del Fondo y a punto de iniciar una nueva etapa en la academia, Werner participó de una conferencia sobre América latina en la que dijo que un nuevo acuerdo con el organismo será una “curita temporal” y la Argentina se encamina a una corrida bancaria.

“La Argentina no va a hacer buenas políticas macro, micro o institucionales”, dijo Werner, al brindar su panorama sobre el país para el próximo año. “Con un programa del FMI tenemos cuatro meses en los que aprueban una revisión y eso es todo, volvemos a los atrasos o cuasi-atrasos. Al final del día, no va a ser un instrumento para las buenas políticas, y desde el lado de los flujos no va a cambiar nada. Para mí, creo que estamos exagerando un programa del FMI porque, a lo sumo, será una curita temporal para mantener las expectativas y retrasar la corrida bancaria por cuatro meses. Entonces, todo va a acabar porque si miras a estos tipos, ¿qué vas a esperar de este gobierno?”, lanzó.

Werner anticipó que la Argentina no le va pagar al Fondo.

La frase llegó sobre el final de una discusión virtual sobre América latina organizada por el Instituto de Política Económica y Monetaria del Foro Oficial de Instituciones Financieras y Monetarias. Werner compartió panel Pablo Guidotti y Joaquim Levy. El panel estuvo moderado por Mark Sobel, quien representó a Estados Unidos ante el board del Fondo.

Si bien Werner dejó el Fondo a fines de agosto, supervisó durante un año y medio las discusiones entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y Julie Kozack y Luis Cubeddu, los dos funcionarios del FMI a cargo de la Argentina. Werner, además, es el único funcionario que vivió la transición del gobierno de Macri al de Fernández.

Tanto el Fondo como el Gobierno se han esforzado por presentar las conversaciones como “productivas” y “constructivas”, pero el panorama que trazó de Werner revela el deterioro en las expectativas sobre la Argentina en Estados Unidos, donde incluso la posibilidad de un default con el Fondo se maneja como un escenario plausible.

El gobierno de Alberto Fernández ha dicho que cerrar un acuerdo con el FMI es una prioridad, pero el Presidente también dijo que el Fondo “no lo pondrá de rodillas”.