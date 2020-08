Qué son, cómo se forman y cómo estallan las burbujas financieras

Santiago Bulat Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de agosto de 2020 • 00:00

1 Burbuja financiera. En finanzas, el término "burbuja" se refiere a una situación en la que el precio de un mercado, un activo o un bien excede su valor fundamental por un amplio margen, basado en un exceso de optimismo sobre la premisa de que será posible revenderlo a un valor superior más adelante, por la idea de que la euforia continuará.

2 La primera en la historia. El fenómeno que se conoció como la tulipanomanía tuvo lugar en el siglo XVII, en Holanda. Allí surgió un mercado de bulbos de la flor del tulipán, algunos de carácter normal y otros considerados raros. Para 1634, el precio de los últimos comenzó a incrementarse notoriamente; la flor era considerada un símbolo de estatus social y la mejor inversión del momento. El efecto contagió también a los precios de los bulbos normales que se encontraban en la flor, y para enero de 1637 el aumento de los valores tomó una velocidad inusitada. Un mes después comenzó el descenso. Un año más tarde, los bulbos se transaccionaban a un 10% de su valor, y la pobreza azotaba a quienes habían cambiado todos sus bienes para adueñarse de algunos de ellos.

3 Etapas. El economista estadounidense Hyman Minsky describió las cinco etapas por las que atraviesa una burbuja financiera. La primera es la atracción para los inversores dado un nuevo paradigma, principalmente vinculado a nuevas tecnologías o a cambios globales. La segunda, el ascenso del precio o el inicio del "boom". Los valores suben lentamente al principio, pero luego ganan impulso a medida que más y más participantes ingresan al mercado, preparando el escenario para la fase de auge. En esta fase, el activo en cuestión tiene amplia cobertura mediática y se amplía el conocimiento. El miedo a perderse lo que podría ser una oportunidad única estimula más la especulación y atrae a un número cada vez mayor de inversores, muchas veces, novatos. La tercera etapa es la de la euforia: los precios suben por el mayor volumen y sus valuaciones no responden a criterios racionales. Aquí nacen algunas voces de alarma, pero son más las voces que las acallan y siguen recogiendo beneficios. No obstante, el crecimiento en los precios puede comenzar a mostrar debilidad comparado con las alzas anteriores. Una cuarta etapa es la toma de ganancias, donde los inversores más avezados se retiran y comienzan a vender posiciones de mayor volumen, haciendo que el valor del activo baje. La última es conocida como el pánico o el estallido de la burbuja; en esta instancia cuando el efecto contagio de salida es masivo y ya no se encuentran compradores. Los precios caen incluso a una velocidad mayor que con la que subieron antes, haciendo imposible que la burbuja vuelva a inflarse.

4 Créditos. Los bancos privados no pueden generar dinero de primera mano, dado que la única entidad que tiene potestad para imprimir e inyectar billetes en la economía es el Banco Central. Pero el dinero puede multiplicarse a través de los préstamos que otorgan las entidades privadas, un efecto más conocido como creación de dinero secundario. Esto puede llevar a una crisis de mucho mayor volumen a través del apalancamiento (endeudamiento), que no solo podrá hacer perder stock de dinero actual, sino permanecer en deudas futuras. Esto pasó en la crisis de las hipotecas en 2008/09, en Estados Unidos, donde los créditos para la compra de viviendas se otorgaron indiscriminadamente a clientes de mucho riesgo, y su posterior repago fue imposible de solventar.

5 Cubrirse. Descubrir la existencia de una burbuja financiera es una tarea muy fina y para pocos, elegir el momento exacto para salir de esta es una utopía y actuar correctamente en un escenario de pánico, una misión imposible. No enamorarse de un activo y tomar precauciones para afrontar los escenarios más adversos es inteligente y, sobre todo, posible.