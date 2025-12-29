Consejos de expertos para evitar gastos innecesarios en diciembre y empezar a ahorrar dinero en 2026
Existen cuatro puntos clave que pueden ayudar a planificar el presupuesto de una casa y alcanzar una economía más sólida
- 4 minutos de lectura'
Desde dedicar una hora a la semana a la revisión de las finanzas personales hasta métodos efectivos para ahorrar a pesar de no tener mucho dinero, antes de que termine el 2025 la BBC compartió sus cuatro mejores consejos para ahorrar dinero. Los expertos entrevistados por el medio, listaron algunas recomendaciones y un plan de acción para hacer rendir al máximo el salario en el año entrante.
Cómo evitar gastos innecesarios en diciembre y ahorrar más en 2026
En medio de las compras de Año Nuevo, las dificultades en el control de las finanzas personales pueden resultar más evidentes. Recientemente, la BBC compartió cuatro recomendaciones para gastar menos antes de que inicie el 2026.
- Dedicar una hora a la semana a las finanzas personales. Revisar el saldo en las cuentas bancarias, las deudas pendientes y los gastos, para así ser conscientes de todos los movimientos financieros realizados.
- Revisar los gastos. Factores como en qué se gasta más o cuándo se hacen más compras puede ayudar a identificar las adquisiciones impulsivas o innecesarias y erradicarlas.
- Educación financiera. Familiarizarse con la jerga utilizada en el mundo de las finanzas y hacer preguntas ayudará a las personas a mejorar su situación económica.
- Fondo de ahorros. Contemplar un monto destinado a situaciones difíciles, como el desempleo, en el que se aparte una cantidad del ingreso mensual. Se trata de un “fondo de libertad” que permitirá tomar decisiones sin preocuparse por el dinero.
Métodos efectivos para ahorrar, según la IA
Ahorrar permite obtener seguridad financiera en caso de emergencias, como la pérdida del empleo, gastos médicos u otros imprevistos; o también para alcanzar metas, como la compra de un automóvil o una casa y para reducir el estrés financiero.
Según ChatGPT, existen diferentes métodos sencillos y efectivos para comenzar con el hábito de ahorro, estos son:
- Ahorrar todas las monedas que sobren al final del día.
- Ahorrar un billete de determinada denominación cada semana.
- Ahorrar el cambio de las compras, aunque sean solo centavos.
- Ahorrar el dinero que se iba a destinar a un gasto no necesario.
- Programar el ahorro y establecer una cantidad fija al mes.
- Tener una cuenta de ahorro con de tres a seis meses de salario, destinada a emergencias.
- Fijarse metas, como ahorrar para las vacaciones o la compra de algo.
- Ahorrar dinero en efectivo en una alcancía o caja de seguridad.
- Buscar aplicaciones de ahorro en línea confiables.
La IA explica que deben ahorrarse o invertirse al menos el 20% de los ingresos totales, aunque también dependerá del salario mensual de cada persona y del costo de vida.
La técnica de ahorro japonesa para mejorar las finanzas
La periodista Hani Motoko creó el método kakebo en 1904, se trata de una técnica sencilla para comenzar a ahorrar y ser más responsable con las finanzas personales, de acuerdo con HOLA!.
El procedimiento es muy sencillo y se basa en escribir a mano una lista con el desglose de
- Los ingresos mensuales
- Objetivos de ahorro
- Plan de ahorro
- Establecer metas a corto, mediano y largo plazo
Además, se crea una lista con los gastos desglosados de cada día, para adquirir más consciencia sobre el rumbo que está tomando el dinero.
En los ingresos mensuales también se escriben los gastos fijos, en donde se incluyen cosas como la renta, el pago de servicios, suscripciones, entre otros. De esta forma también se verá cuánto dinero queda para gastos imprevistos, y se destinará una cantidad para ahorrar.
En la misma libreta se apuntarán los gastos diarios, sin importar el monto, y al final de la semana se analizarán y se hará un resumen para analizar a dónde se va el dinero.
Al final del mes se puede hacer un análisis para reducir o erradicar gastos innecesarios y comenzar a ahorrarlos para cumplir con las metas planteadas.
Otras noticias de Agenda EEUU
En vivo. Noticias de Miami y Florida: anuncian nuevas placas de vehículos para 2026 y los últimos reportes de este 26 de diciembre
En vivo. Noticias de Miami y Florida, en vivo: nuevas leyes y todo lo que ocurre en todo el estado hoy, 29 de diciembre de 2025
Signo por signo. Horóscopo semanal de Niño Prodigio: las predicciones del 29 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026
- 1
Green Light Law: cómo impacta en los migrantes indocumentados y el acceso a las licencias en Nueva York
- 2
Le ganó al DHS: liberan justo para Navidad a la joven hondureña detenida por la Patrulla Fronteriza en Carolina del Norte
- 3
Plan FAST: el nuevo programa del DMV de California que revocaría la licencia a miles de conductores
- 4
Las nuevas leyes de Florida que impactan a todos los consumidores a partir del 1° de enero 2026