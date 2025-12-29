Consejos de expertos para evitar gastos innecesarios en diciembre y empezar a ahorrar dinero en 2026

Desde dedicar una hora a la semana a la revisión de las finanzas personales hasta métodos efectivos para ahorrar a pesar de no tener mucho dinero, antes de que termine el 2025 la BBC compartió sus cuatro mejores consejos para ahorrar dinero. Los expertos entrevistados por el medio, listaron algunas recomendaciones y un plan de acción para hacer rendir al máximo el salario en el año entrante.

Cómo evitar gastos innecesarios en diciembre y ahorrar más en 2026

En medio de las compras de Año Nuevo, las dificultades en el control de las finanzas personales pueden resultar más evidentes. Recientemente, la BBC compartió cuatro recomendaciones para gastar menos antes de que inicie el 2026.

Revisar las finanzas personales y ser consciente de los gastos puede ayudar a mejorar la situación financiera (Pexels/Mikhail Nilov)

Dedicar una hora a la semana a las finanzas personales. Revisar el saldo en las cuentas bancarias, las deudas pendientes y los gastos, para así ser conscientes de todos los movimientos financieros realizados.

Revisar los gastos. Factores como en qué se gasta más o cuándo se hacen más compras puede ayudar a identificar las adquisiciones impulsivas o innecesarias y erradicarlas.

Educación financiera. Familiarizarse con la jerga utilizada en el mundo de las finanzas y hacer preguntas ayudará a las personas a mejorar su situación económica.

Fondo de ahorros. Contemplar un monto destinado a situaciones difíciles, como el desempleo, en el que se aparte una cantidad del ingreso mensual. Se trata de un "fondo de libertad" que permitirá tomar decisiones sin preocuparse por el dinero.

Métodos efectivos para ahorrar, según la IA

Ahorrar permite obtener seguridad financiera en caso de emergencias, como la pérdida del empleo, gastos médicos u otros imprevistos; o también para alcanzar metas, como la compra de un automóvil o una casa y para reducir el estrés financiero.

Ahorrar permite reducir el estrés financiero y tener mayor seguridad en momentos de incertidumbre (Pexels/maitree rimthong)

Según ChatGPT, existen diferentes métodos sencillos y efectivos para comenzar con el hábito de ahorro, estos son:

Ahorrar todas las monedas que sobren al final del día.

Ahorrar un billete de determinada denominación cada semana.

Ahorrar el cambio de las compras, aunque sean solo centavos.

Ahorrar el dinero que se iba a destinar a un gasto no necesario .

. Programar el ahorro y establecer una cantidad fija al mes.

Tener una cuenta de ahorro con de tres a seis meses de salario, destinada a emergencias.

Fijarse metas , como ahorrar para las vacaciones o la compra de algo.

, como ahorrar para las vacaciones o la compra de algo. Ahorrar dinero en efectivo en una alcancía o caja de seguridad.

Buscar aplicaciones de ahorro en línea confiables.

La IA explica que deben ahorrarse o invertirse al menos el 20% de los ingresos totales, aunque también dependerá del salario mensual de cada persona y del costo de vida.

La técnica de ahorro japonesa para mejorar las finanzas

La periodista Hani Motoko creó el método kakebo en 1904, se trata de una técnica sencilla para comenzar a ahorrar y ser más responsable con las finanzas personales, de acuerdo con HOLA!.

El procedimiento es muy sencillo y se basa en escribir a mano una lista con el desglose de

Los ingresos mensuales

Objetivos de ahorro

Plan de ahorro

Establecer metas a corto, mediano y largo plazo

Además, se crea una lista con los gastos desglosados de cada día, para adquirir más consciencia sobre el rumbo que está tomando el dinero.

Anotar los ingresos y egresos ayuda a tener más control sobre las finanzas personales (Pexels/Karola G)

En los ingresos mensuales también se escriben los gastos fijos, en donde se incluyen cosas como la renta, el pago de servicios, suscripciones, entre otros. De esta forma también se verá cuánto dinero queda para gastos imprevistos, y se destinará una cantidad para ahorrar.

En la misma libreta se apuntarán los gastos diarios, sin importar el monto, y al final de la semana se analizarán y se hará un resumen para analizar a dónde se va el dinero.

Al final del mes se puede hacer un análisis para reducir o erradicar gastos innecesarios y comenzar a ahorrarlos para cumplir con las metas planteadas.