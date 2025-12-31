Kakebo, la técnica japonesa de ahorro para mejorar las finanzas en 2026

La famosa técnica de ahorro conocida como kakebo o kakeibo se remonta a la década de 1900 y fue creada por la primera mujer periodista japonesa, Hani Motoko. El procedimiento es sencillo, y además de mejorar el ahorro, también ayuda a adquirir más responsabilidad y disciplina en las finanzas personales, según expertos.

Cómo mejorar las finanzas con la técnica de ahorro kakebo

Esta técnica de ahorro se ha convertido en una tradición para los japoneses, ya que no requiere de muchos recursos y es muy efectiva en el objetivo de evitar gastos innecesarios o ser más conscientes sobre hacia dónde se va el dinero.

La técnica de ahorro kakebo consiste en anotar todos los ingresos y gastos y realizar un análisis a fin de mes (Pexels/Karola G)

La metodología es sencilla, y según HOLA!, consiste de tres pasos simples. Apenas requiere de herramientas como una hoja de papel y un lápiz.

Presupuesto mensual

Lo primero que hay que hacer es comenzar con el presupuesto mensual. Se realiza a inicios de cada mes y a los ingresos se les restan los gastos fijos, como los servicios de agua, luz, o gas, la renta, otras facturas, colegiaturas, suscripciones, entre otras cosas.

En este mismo análisis se debe destinar un monto para el ahorro y también una cantidad de respaldo para los gastos imprevistos.

Gastos diarios

En la misma hoja de papel o libreta se deben apuntar todos los gastos que se realicen día con día, por más pequeños que sean. Al final de la semana podrá hacerse un resumen y analizar a dónde ha ido la mayor cantidad de dinero y restarla del monto para gastos imprevistos, para así mantener la cantidad de ahorro intacta.

A final de mes

La técnica requiere de una reflexión a final de cada mes con los datos financieros recabados durante las semanas anteriores. Se deben identificar los gastos que pueden suprimirse por completo, y también aquellos que pueden ser sustituidos por alternativas más económicas.

Cuál es el origen del kakebo

El kakebo tiene su origen en 1904 cuando fue creado por la periodista Hani Motoko. Posteriormente, la idea fue retomada por Fumiko Chiba, quien también es autora de Kakeibo: El arte japonés de ahorrar dinero, de acuerdo con BBC.

La técnica de ahorro kakebo surgió en 1904 como una herramienta para las amas de casa en Japón (Pexels/Karola G)

Chiba comparte en su obra que la intención de Motoko era brindar una herramienta para que las amas de casa manejaran la economía de su familia de forma eficiente y darles control sobre las decisiones financieras.

En Japón, se venden libros de cuentas con el método kakebo, generalmente a principio de año, y son bastante populares, ya que para muchos la tarea de registrar todos los ingresos y egresos puede ser laboriosa al principio.

La filosofía de esta técnica se basa en identificar las cosas indispensables y deshacerse de aquellas que son prescindibles, además de evaluar cuánto, cómo y en qué se gasta el dinero.

De acuerdo con Chiba, el margen de ahorro con ayuda de este método ha alcanzado hasta el 35% de los ingresos, y una de sus principales ventajas es que al ser manual genera más consciencia y conexión con las finanzas personales.

Cómo impedir gastos hormiga e iniciar el ahorro hormiga

Los gastos hormiga son pequeñas cantidades que al acumularse reducen de forma importante los recursos, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco, por sus siglas en español).

El ahorro hormiga es una técnica que permite crear el hábito de guardar dinero diariamente (Pexels/Karola G)

Sin embargo, este mismo método puede aplicar al ahorro, para hacerlo en pequeñas cantidades hasta que se convierta en un hábito.

Una de las formas de ahorro hormiga consiste en guardar todas las monedas o el cambio de compras grandes o habituales.

Para poder realizarlo se recomienda elegir un contenedor donde se depositará todo el dinero y podrá contarse al finalizar la semana.

Para añadir motivación, se puede agregar una nota al contenedor con el objetivo para el que se ahorra, como un viaje, un arreglo del hogar, u otro artículo.