La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70/23, referido a la liberación del precio de la medicina prepaga. Como de costumbre, se pronunció sobre la base de un caso específico y aclaró que lo hizo por razones formales, no de sustancia. ¿Cuánto pagará el afiliado? ¿Cuántos servicios le prestarán? Esta delicada cuestión entró en un inevitable limbo, del cual esperemos que salga lo antes posible.

El análisis económico tiene mucho que decir al respecto. La entendible pretensión humana, no solo de vivir más tiempo, sino lo más sano posible, la creciente complejidad de los aparatos médicos, el hecho de que los mejores medicamentos (en términos de efectividad, menores efectos secundarios, etcétera) son más caros, que aparecen enfermedades nuevas (algunas reales, como el Covid, o derivadas de la percepción de género y la anatomía con la cual se nació) y, por último, la caída de la tasa de natalidad, explican que el costo de la salud aumenta en términos reales o, como lo percibe el afiliado a una empresa de medicina prepaga, que la cuota sube por arriba de la inflación.

A caballo están las pioladas de algunos oferentes, la idea de que los prestadores lucran con la salud de la gente y que, por ejemplo, veranean en lugares lujosos mientras a los afiliados les demoran cada vez más la asignación de turnos.

¿Por qué debería el Estado intervenir en la fijación de las cuotas de la medicina prepaga? Porque, a diferencia de lo que ocurre con las pizzerías, no me puedo cambiar de prepaga, y menos a medida que avanza mi edad.

El Estado tiene que dejar de meterse en actividades en las que los privados sabemos cómo defendernos mucho mejor y más rápido, para concentrarse en casos como el de la medicina prepaga.

Es fácil demandarles a las autoridades que utilicen el bisturí para separar las pioladas de las consideraciones biológicas, tecnológicas y legales que aumentan los costos de la medicina por encima de la tasa de inflación. En los hechos es más difícil; pero no tienen más remedio que intentarlo.

Mal de muchos, remedio de tontos. Desde hace décadas, la economía de la salud es una especialidad dentro de la profesión, porque la cuestión se presenta en todos los países. ¿Tendremos algo que aprender de las experiencias ajenas? Muy probablemente, sabiendo –sigo con ejemplos médicos– que los trasplantes útiles no resultan de una mera copia.