Economía del conocimiento: más de la mitad de los centros de servicios aumentó sus exportaciones

Si bien los costos medidos en dólares –por la estabilidad del tipo de cambio frente al avance de la inflación- ya no son tan favorables como otros años, los Centros de Servicios Compartidos (CSC) de grandes empresas que operan en la Argentina lograron sostener sus niveles de productividad durante este año y más de la mitad de ellos amplió el alcance de sus operaciones a través de nuevas funciones y soporte prestado al exterior, según un informe de la consultora especializada en Recursos Humanos Michael Page.

A pesar de que los salarios profesionales en dólares son más altos que en el pasado, los CSC siguieron sumando tareas complejas en áreas como contabilidad, finanzas y marketing, lo cual los coloca en otro nivel de competencia y madurez, destacó la consultora. Esto significa que el costo ya no es el factor dominante para inclinar la elección por el mercado local para migrar servicios y empiezan a pesar cada vez más otras capacidades, como la habilidad de los recursos argentinos para resolver tareas, la calidad del resultado y la mejora de procesos.

De acuerdo con el relevamiento de Michael Page, que encuestó a más de 25 centros de servicios entre julio y agosto de este año, el 86% de ellos mantuvo sus niveles de productividad y el 58% amplió el alcance de sus operaciones a través de nuevas funciones, nuevos mercados o ambas situaciones. “La Argentina cuenta con experiencia, calidad de servicio y talento para fortalecer su posición en el mundo”, analizó Ezequiel Arcioni, director de Michael Page. “El próximo paso será aprovechar esa base para asumir funciones de mayor complejidad y consolidar una propuesta que combine eficiencia, capacidad de transformación y una contribución cada vez mayor al negocio”, agregó.

Los CSC explican un 64% de las exportaciones del sector de la economía del conocimiento, que en los últimos 12 meses superó por primera vez la barrera de los US$10.000 millones en exportaciones. El restante 36% corresponde a servicios de software. Entre las multinacionales que cuentan con CSC en el país para atender la demanda de sus filiales figuran empresas como JP Morgan, ExxonMobil, PwC y EY.

Según el informe, el 89% de los hubs brinda soporte a empresas en Latinoamérica, mientras que el 68% atiende a clientes en Norteamérica. Europa representa el 37% de las exportaciones de servicios, seguida por Asia Pacífico con el 26 por ciento y África, con el 11%.

En cuanto a las funciones que se prestan desde la Argentina para el exterior, contabilidad y finanzas encabezan el ranking, pero están creciendo también otros roles, dentro de la tendencia de sumar tareas más complejas. “Las funciones financieras continúan en el centro de la operación, mientras las de automatización y mejora continua ganan espacio en las prioridades de inversión en el país”, señaló Ayelén Larumbe, manager de Michael Page y agregó que en esos casos la relación entre el costo y la calidad del servicio sigue siendo competitiva dentro de los parámetros internacionales.

La Argentina compite en la prestación de servicios con países como la India, Malasia, Polonia y España. En la región, en el último tiempo ganó terreno Colombia. El huso horario favorece al país para atender a clientes de Estados Unidos y de Europa, una ventaja frente a los centros de servicios asiáticos que compiten con menor costo.

Con respecto a los salarios, el informe consignó que una posición inicial en funciones de contabilidad percibe una remuneración bruta promedio mensual de entre $1,6 millones y $2,3 millones. En puestos de liderazgo, un manager de un centro de servicios cobra entre $6,3 millones y $9 millones por mes.

El 47% de las empresas encuestadas cuenta con más de 500 empleados, el 26% posee entre 101 y 300 trabajadores y el 26% restante opera con menos de 100 personas.