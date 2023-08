Economía silvestre: hiberná gastos y endulzá tus finanzas

escuchar

En la búsqueda de una vida económica sólida y segura, el ahorro se convierte en uno de los pilares fundamentales tanto a nivel personal como colectivo. Pero la realidad muestra que muchos enfrentan dificultades para generar excedentes monetarios y se ven inmersos en un ciclo de vivir al día y depender de préstamos. En este contexto, Argentina se destaca como un claro ejemplo de los perjuicios de no ahorrar, ya que las escasas reservas en el Banco Central han expuesto los problemas de una gestión financiera desequilibrada.

Ante este desafiante escenario, surge la necesidad de explorar nuevas perspectivas que nos inspiren a encarar el ahorro de manera más creativa y efectiva. Es así que, en esta oportunidad, nos adentraremos en el fascinante mundo de la naturaleza para descubrir valiosas lecciones aplicables a nuestras finanzas personales. Observar cómo la naturaleza se adapta, ahorra y planifica para tiempos difíciles nos brindará enseñanzas que nos ayudarán a superar dificultades y alcanzar una mayor estabilidad económica.

En el transcurso de esta nota, exploraremos diversas analogías tomadas de la naturaleza, cada una con su propia lección financiera. Estamos seguros de que, al finalizar la lectura, habrás adquirido valiosos conocimientos y herramientas para aplicar en tu vida diaria. Recordá que el ahorro no se trata solo de sumar cifras, sino de comprender cómo nuestros hábitos financieros pueden influir en nuestro futuro y en el de toda nuestra sociedad.

Sin más preámbulos, te invitamos a sumergirte junto a nosotros en el mundo del ahorro, a través de la mirada de la naturaleza. Prepárate para una experiencia enriquecedora y colmada de sabiduría financiera. ¡Comencemos este viaje hacia una vida económica más estable y libre de estrés!

El oso hibernante y nuestro ahorro de emergencia

Una de las lecciones que podemos extraer de la naturaleza en cuanto a su analogía con nuestro cotidiano financiero es el del del oso pardo (Ursus arctos), también conocido como oso gris, ya que es uno de los osos que lleva a cabo la hibernación. La hibernación es un fenómeno que ocurre durante el invierno, cuando las temperaturas descienden y la disponibilidad de alimentos disminuye significativamente. Cuando el otoño llega a su fin, el oso pardo se prepara para la hibernación acumulando una cantidad considerable de grasa corporal. Durante el verano y el otoño, se dedican a alimentarse intensamente, consumiendo grandes cantidades de alimentos ricos en calorías, como frutas, bayas y peces. Esta alimentación intensa es esencial para aumentar sus reservas de grasa, que serán su principal fuente de energía durante el largo período de inactividad invernal. La cantidad de grasa corporal que un oso pardo necesita acumular antes de la hibernación varía según la región y el individuo. Por lo general, necesitan alcanzar alrededor del 20 al 25% de su peso corporal en grasa. Esta grasa actúa como un depósito de energía, que les permite mantener funciones vitales, como la respiración y la circulación, a un ritmo mucho más lento durante la hibernación. La hibernación del oso pardo es un recordatorio poderoso de la importancia del ahorro de emergencia en nuestras vidas. Si el oso no ha acumulado suficiente grasa, su salud se ve comprometida durante la hibernación, exponiéndolo a graves riesgos, ya que en caso de que las reservas de grasa sean insuficientes, su organismo se verá obligado a utilizar proteínas y otros tejidos como fuente de energía. Esta situación puede ser altamente perjudicial para su salud, debilitándolos significativamente y poniéndolos en riesgo de no sobrevivir la hibernación. De manera similar, si no contamos con un fondo de emergencia, nos arriesgamos a situaciones financieras críticas ante despidos, enfermedades u otros imprevistos. Este ahorro de emergencia debe estar en moneda dura (dólar, euro, francos suizos, etc..) para protegerlo de la devaluación y la inflación, especialmente en países con alta volatilidad económica como Argentina. También es muy importante favorecer la liquidez sobre la rentabilidad. Aunque esto pueda significar resignar mayores ganancias, la liquidez garantiza que los fondos estén fácilmente accesibles en caso de emergencia. En situaciones críticas, contar con recursos disponibles de forma rápida puede marcar la diferencia para enfrentar imprevistos y mantener nuestra seguridad financiera. Es importante revisar periódicamente el fondo de emergencia para ajustarlo según cambios en nuestra situación financiera y en la economía. Si aumentan los gastos o disminuyen los ingresos, es recomendable aumentar el ahorro de emergencia para adaptarse a estas nuevas circunstancias y garantizar una protección financiera sólida. La acumulación de un ahorro de emergencia es fundamental para protegernos en momentos difíciles y mantener nuestra estabilidad financiera. Al igual que el oso pardo depende de su reserva de grasa para subsistir durante su período de hibernación, nosotros dependemos de nuestro fondo de emergencia para afrontar adversidades sin comprometer nuestros recursos esenciales.

Las abejas y la colaboración financiera en la pareja

En una colmena de abejas, cada individuo tiene un rol específico y está altamente especializado para cumplir con sus tareas. Los miembros principales de la colmena son la abeja reina, las abejas obreras y los zánganos. La abeja reina es la líder y es responsable de poner huevos para asegurar la reproducción de la colmena. Las abejas obreras, que son la mayoría en la colmena, son las encargadas de llevar a cabo diversas tareas, como recolectar néctar y polen de las flores, limpiar y mantener la colmena, construir y reparar celdas, cuidar a las crías y proteger la colmena de posibles amenazas. Esta especialización y rotación de funciones garantiza una operación eficiente y optimizada en la colmena. La comunicación es clave para la colaboración efectiva dentro de la colmena. Las abejas obreras se comunican entre sí mediante bailes y feromonas para compartir información sobre la ubicación de fuentes de alimento y la situación de la colmena. Esta comunicación permite una recolección de néctar más efectiva y una respuesta coordinada ante posibles amenazas. Al trabajar en equipo, las abejas pueden enfrentar desafíos y aprovechar oportunidades para asegurar el suministro de alimento, la protección y el crecimiento de la colonia. Esta cooperación y especialización de roles en las abejas nos brinda una valiosa lección en nuestras finanzas personales. Al adoptar un enfoque colaborativo con nuestras finanzas personales, por ejemplo trabajando en equipo dentro de la pareja para reducir gastos fijos y variables, podemos asignar tareas específicas a diferentes aspectos de nuestras metas financieras, a través de un esfuerzo organizado y coordinado, similar a cómo las abejas trabajan juntas para recolectar néctar y construir la colmena. El siguiente es un plan estratégico de como generar nuestra propia “miel” financiera: Establecer metas financieras conjuntas: Lo primero es sentarse juntos y definir metas financieras compartidas. Pueden ser desde ahorrar para una casa, unas vacaciones soñadas, hasta pagar deudas pendientes. Al tener objetivos claros, ambos estarán motivados para colaborar en la reducción de gastos. Revisar y analizar gastos: Revisen detalladamente sus gastos fijos y variables. Identifiquen áreas en las que puedan reducir costos, como cancelar suscripciones innecesarias, buscar opciones más económicas para servicios y productos, o planificar mejor las compras.

Crear un presupuesto conjunto: Trabajen en conjunto para diseñar un presupuesto realista y sostenible. Asignen responsabilidades y comprométanse a seguirlo de manera rigurosa. Un presupuesto bien planificado les permitirá controlar sus gastos y tener un mejor manejo de sus finanzas. Negociar y comparar precios: Como equipo, pueden investigar y comparar precios antes de realizar compras importantes. La negociación también puede ser una herramienta valiosa para obtener mejores ofertas en servicios o productos que utilizan con frecuencia. Fomentar la comunicación financiera: Hablen abiertamente sobre sus finanzas y compartan ideas para reducir gastos. Tener una comunicación clara y efectiva les ayudará a entender las prioridades de cada uno y tomar decisiones financieras conjuntas. Enfocarse en las prioridades: Con metas claras y un presupuesto en mano, mantengan el enfoque en sus prioridades financieras. Al trabajar juntos y apoyarse mutuamente, podrán resistir las tentaciones de gastos impulsivos y mantener el rumbo hacia sus objetivos. Celebrar los logros: A medida que comiencen a ver resultados en la reducción de gastos y generación de excedentes, celebren juntos los logros alcanzados. Reconocer los esfuerzos mutuos refuerza el trabajo en equipo y fortalece la motivación para continuar con hábitos financieros saludables.

Al igual que las abejas no consumen toda la miel que producen, no debemos emplear todo el excedente monetario que generemos a partir de la reducción de gastos en nuevas erogaciones. Gran parte de esta miel financiera deberá ser invertida sabiamente para generar ingresos adicionales, como las abejas utilizan la miel como alimento para mantener su colmena. Al trabajar en equipo con nuestros recursos y objetivos financieros, podemos lograr una vida económica más estable y próspera, al igual que las abejas aseguran el bienestar de su colmena.

Conclusión

En la naturaleza, encontramos lecciones valiosas que podemos aplicar en nuestras finanzas personales. Al observar cómo el oso pardo acumula reservas de energía para la hibernación y cómo las abejas trabajan en equipo para construir sus colmenas, aprendemos la importancia del ahorro de emergencia y la colaboración financiera. Al adoptar estas prácticas y aprender de la naturaleza, podemos alcanzar una mayor estabilidad financiera y una vida económica más próspera. Recuerden que cada pequeño esfuerzo cuenta y que cada paso hacia un futuro financiero más sólido es significativo. ¡La seguimos la semana entrante con más información y tips financieros!