Economy plus: Aerolíneas Argentinas lanza una nueva tarifa en vuelos internacionales

Aerolíneas Argentinas anunció el lanzamiento de Economy Plus, una nueva categoría de servicio para vuelos internacionales que buscará ofrecer una experiencia intermedia entre la cabina económica tradicional y la clase ejecutiva.

La nueva opción estará disponible para volar a partir del 1° de noviembre en los Airbus A330 de la compañía que operan las rutas a Madrid, Roma, Miami, Cancún y Punta Cana.

Según informó la empresa, Economy Plus contará con un espacio exclusivo dentro de la cabina económica, ubicado entre las filas 14 y 17, y ofrecerá una serie de beneficios adicionales orientados a mejorar el confort durante el viaje.

Entre las principales ventajas se destacan un mayor espacio entre filas, embarque prioritario, servicio a bordo diferencial, amenity kit, manta y almohada especiales, apoyacabezas exclusivos y una mayor acumulación de millas para los socios del programa Aerolíneas Plus.

Además, los pasajeros que elijan esta categoría podrán acceder al Salón Cóndor con un descuento del 30%.

Con esta incorporación, la línea aérea de bandera suma una nueva alternativa comercial para los vuelos de larga distancia y amplía su oferta de productos entre la clase económica y la ejecutiva.

Los pasajes con la nueva categoría ya se encuentran disponibles para la compra a través de la página web de la compañía, su aplicación móvil y las agencias de viajes habilitadas.

La incorporación de Economy Plus se da en un contexto en el que Aerolíneas Argentinas busca ampliar su oferta comercial y fortalecer sus ingresos en los vuelos internacionales.

Al mismo tiempo, la compañía enfrenta el desafío del aumento de los costos operativos. Fuentes de la empresa señalaron recientemente que la suba del precio del combustible representa una de las principales pruebas para sus finanzas. En línea con otras aerolíneas de la región, desde marzo aplica un recargo temporal por combustible (fuel charge) en sus tarifas.

En paralelo, avanza con su plan de renovación de flota. La empresa tiene contratos firmes para incorporar seis Boeing 737 MAX 10, cuyo primer avión llegaría a fines de 2027, y mantiene negociaciones para sumar cuatro Airbus A330 hacia 2030.

Aerolíneas Argentinas cerró 2025 con un superávit operativo de US$112,7 millones sin recibir subsidios del Estado, un resultado que la compañía destacó como el primero en dos décadas.