Eduardo Feinmann: "Hay un corralito de hecho"

Eduardo Feinmann sostuvo esta mañana que el nuevo cronograma bancario impuso "un corralito de hecho", porque vas a "buscar la guita, pero la guita no está".

El periodista se refirió así a la nueva modalidad dispuesta por el Banco Central para la operatoria bancaria con horario extendido -dos horas más después del horario de cierre regular- y por turno que deberá ser gestionado a través de la web de la entidad, siempre de acuerdo con el último número de su DNI.

Como informó LA NACION , las cajas de los bancos se encuentran habilitadas soóo para la atención de jubilados y pensionados que no cuenten con tarjeta de débito.

Ante esta situación, Eduardo Feinmann opinó que "el gobierno está desorientado, sinceramente. Ayer abrieron los bancos y la gente fue a buscar su guita, pero la guita no está; mejor dicho, la guita está pero no la podés retirar, y entonces es lo mismo", consideró.

"No es un un corralito, no es un corralón, ya lo sé, pero vas a una ventanilla y no te atiende nadie. Te dicen 'sacala por el cajero'. Yo necesito 50.000, pero el cajero solo te da 15.000", explicó el conductor de Alguien tiene que decirlo durante el pase de su programa con el de Fernando Carnota , por radio Rivadavia.

En este punto, Fernando Carnota contó que "fue un pedido de un sector importante del gobierno a los banqueros porque no quieren que haya tanto dinero circulante en la calle y se vaya al dólar ", en relación a que, si bien la cotización oficial del billete estadounidense sigue planchada por el cepo cambiario impuesto por el Banco Central, los valores libres continúan en alza y ya superan los $100 por cada dólar, ensanchando la brecha cambiaria, que se ubica por encima del 50%.

"Entonces es un corralito de hecho. Es una vergüenza. Si total el dólar ya voló, ya está", aceptó, y finalizó: "Qué meses nos esperan, no solamente por el virus".