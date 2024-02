escuchar

Continental, Mitre, Splendid y Rivadavia hicieron los cambios más destacados en un año donde nuevamente la actualidad política y económica son y serán la columna vertebral de la mayoría de las emisoras. Ante todo, tanto La Red AM 910 (cerró con 12,95% de share en 2023) y CNN Radio Argentina AM 950 (cerró 2023 octava con el 3,05% de share) se mantendrán prácticamente sin cambios, o así se lo hicieron saber a LA NACION.

En tanto, La Red seguirá apostando a la actualidad deportiva, su fuerte y donde hace la diferencia en materia de audiencia, con ciclos al mando de Eduardo Battaglia, Paulo Vilouta, Gustavo López, Marcelo Palacios y Facundo Pastor entre otros. Desde la emisora del Grupo América explicaron a este medio que la falta de novedades en su programación se debe a que mantiene su audiencia y mes a mes su crecimiento, más allá de haber terminado el año tercera.

La radio AM de CNN en la Argentina mantiene los ciclos liderados por Pepe Gil Vidal, Nacho Girón, Adrián Puente y Pía Shaw, Federico Seeber, y Pablo Giralt.

Las dos primeras emisoras en presentar modificaciones fueron Mitre y Continental. Continental AM 590 que cerró 2023 en el quinto puesto con el 5,76% del share ya sumó a Santo Biasatti en enero para conducir Santo Continental en la primera mañana, de 7 a 10, y a Fernando Carnota (tras dejar Rivadavia donde conducía los sábados de 8 a 11) con Juntos en Continental de 10 a 13. Además, Daniel López recuperó las dos horas de su clásico Primera hora de 5 a 7. El resto se mantiene sin modificaciones por el momento, ya que de 13 a 17 sigue Bravo Continental, con Fernando Bravo, de 17 a 19; Juan Manuel el Rifle Varela hace Elijo creer, y de 19 a 21; Hernán Castillo conduce la tira deportiva Saca del medio. Y para el cierre del día, la franja de 21 a 0, los lunes y martes Diego Corbalán conduce Ventana abierta y, de miércoles a viernes, las transmisiones de Fútbol Continental.

Por el lado de Mitre, que cerró como la emisora líder de 2023 con el 37,58% de share, estrenó, de 21 a 23, Viaje al centro de la noche, con la conducción de Gonzalo Sánchez, junto a Marcelo Birmajer y Mariana Martí. A la tarde continúa Diego Leuco, con Diego a la tarde, pero sumó una hora más y, ahora, se lo puede oír de 17 a 19. Le doy mi palabra, el programa de Alfredo Leuco, pasó a los domingos de 10 a 13. No es un dato menor que en 2024, Mitre celebra 12 años de liderazgo con Lanata sin filtro, los 11 de Encendidos en la tarde, (que suma una hora más y ahora va de 14 a 17) y los dos años de Alguien tiene que decirlo, el programa de la primera mañana que conduce Eduardo Feinmann.

Rivadavia AM 630, que en 2023 se acomodó en el cuarto puesto con el 10,89% de share, vuelve a apostar a sus ciclos, pero a diferencia de años anteriores que algunos duraban dos horas, este año duran tres (salvo Esta mañana con Marcelo Longobardi, que va de 6 a 10). En la segunda mañana continúa Jonatan Viale (de 10 a 13); Cristina Pérez de 13 a 16 y Nelson Castro de 16 a 19. La gran novedad es que desde este mes Baby Etchecopar con Baby en el medio se extiende, ahora va de 19 a 22.

En tanto, Splendid AM 990 también realizará cambios en su programación. Esta AM, que cerró novena con el 0,84 % del share, apuesta a Ramón Indart con Todo en off de 10 a 13, que debuta en marzo. En tanto, la programación de la tarde tiene a Pablo Ladaga con Fútbol y Rosca (de 13 a 15) y a Gabriel Schultz con Así nos va de 17 a 20. Y los sábados y domingos, de 15 a medianoche, se puede escuchar El fútbol de los grandes.