Efecto China y “costo argentino”: referentes de la industria del acero elogian avances macro, pero alertan por el empleo y la competitividad

CIUDAD DE MÉXICO.— Mientras la industria en el mundo se debate por el avance chino sobre la actividad en Occidente, la sobreoferta de productos del gigante asiático y las medidas que tanto gobiernos como los bloques económicos pueden tomar para enfrentar ese escenario, el sector manufacturero argentino asimila ese contexto geopolítico y económico internacional con desafíos propios de la coyuntura local: caída de actividad, pérdida de puestos de trabajo y problemas de competitividad que afectan la producción y su capacidad exportadora.

Es en esa doble tensión local e internacional que los referentes del sector destacan factores macroeconómicos (baja de inflación, apertura económica, eliminación de restricciones cambiarias), pero advierten por el “costo argentino” y reclaman acciones vinculadas con la presión impositiva (y la evasión), la deficiente infraestructura y el estancamiento del crédito.

“La economía argentina está muy atrás en todas las condiciones en comparación con sus vecinos. El sector industrial tiene un costo fiscal 30% más alto que en México o Brasil, y en infraestructura hay mucho atraso, sea en energía eléctrica, puertos o rutas”, dijo Martín Rappallini, titular de la UIA, en su participación en el Alacero Summit, al describir los problemas que enfrenta el sector.

Más allá de algunas ramas en alza, vinculadas con la energía, la producción de hidrocarburos o la minería, la actividad en la actualidad enfrenta números negativos. En términos de empleo formal, la industria explica alrededor de un tercio de los casi 290.000 puestos de trabajo registrados que se perdieron desde diciembre de 2023 a la fecha, según datos del SIPA. Y de acuerdo con el Indec, en promedio el sector acumula en lo que va del año una caída interanual del 1,8%.

Martin Rappallini, titular de la UIA Soledad Aznarez

Y en esa heterogeneidad, el sector siderúrgico muestra números de mayor contracción. En los primeros nueve meses del año, está un 2,6% por debajo del promedio de 2025 (-4,1% interanual en septiembre) y su nivel de actividad está un cuarto por debajo del nivel de 2024, según reflejan los números del Indec. Y en un contexto global marcado por la “sobrecapacidad” que genera excedente de oferta de acero primario chino y de productos manufacturados con ese insumo, los desafíos locales incluyen asumir ese entorno y atender factores locales que atentan contra la competitividad.

Es parte del “costo argentino” que los empresarios denuncian, mientras destacan mejoras en la estabilidad macroeconómica. “Nosotros estamos trabajando para mejorar la competitividad, pero falta un sistema que acompañe esa mejora ”, dijo Renato Catallini, CEO de Ternium Argentina. “Eso incluye la carga impositiva. Si miramos las 30 principales economías del mundo, tenemos una carga del 56% sobre el sector formal, y todos los países están muy bajos. Y eso también es porque hay un nivel de informalidad altísimo: el 45% de la economía argentina hoy es informal”, agregó el ejecutivo, y apuntó contra los “diferentes niveles de la administración pública, desde el Estado Nacional a las provincias y a los municipios”, que conforman, en su visión, un esquema impositivo “regresivo”.

Renato Catallini, CEO de Ternium Argentina.

En ese sentido, Catallini insistió en que, para la industria, “la carga impositiva sobre el sector formal en Argentina no se redujo”, a la vez que crecen reclamos desde diferentes sectores por el incremento del contrabando. “Mientras, la informalidad aumenta. Entonces, es muy difícil que podamos mejorar nuestra competitividad. Y además le sumamos que no hay inversión en infraestructura. El estado de las rutas, los ferrocarriles, los puertos y todo lo que significa competitividad para la logística y lo que las empresas necesitan para poder competir en el mundo no está teniendo un desarrollo que acompañe lo que necesitamos hacer para abrir la economía de la forma que queremos abrirla”, enfatizó el ejecutivo.

Al mismo tiempo, se refirió al crecimiento de los sectores extractivos, pero advirtió por la disparidad en los ritmos de crecimiento entre diferentes actividades y alertó por las consecuencias sobre el mercado laboral. “Vaca Muerta es muy relevante, pero no va a generar el nivel de empleo que el país necesita para desarrollarse y crecer . Hoy el sector de minería y petróleo genera 80.000 o 90.000 empleos, y desde 2023 hasta acá se han perdido 300.000 empleos registrados. Y creo que este es un factor que nosotros tenemos que mirar con preocupación”, planteó.

“Estamos yendo en la dirección correcta en muchos aspectos. Me parece que el control de la inflación, el equilibrio fiscal y la mejora en las condiciones de financiamiento son todas medidas positivas, pero hay un proceso transitorio que es necesario cuidar, porque si no, el nivel de empleo sigue cayendo y va a ser difícil recuperar el consumo”, completó.

Financiamiento y previsibilidad

Por su parte, Federico Amos, CEO de ArcelorMittal Acindar, también elogió el avance en la estabilización macroeconómica que implementó el gobierno de Javier Milei e insistió en que “el país tiene que ser abierto, y hay que competir”, aunque insistió en la “distorsión” que genera el ingreso de acero y manufacturas que usan acero como insumo desde China y otros países asiáticos. “Hay productos que llegan al país al costo de la materia prima”, coincidió Rappallini.

Al analizar la coyuntura local, Amos, que también es presidente de la Cámara Argentina del Acero, advirtió por la necesidad de atender a las condiciones financieras en el mercado interno, para habilitar un mayor crecimiento del crédito. “Es un dinamizador muy fuerte de la actividad”, insistió el ejecutivo, cuya empresa se dedica fundamentalmente a la producción de insumos de acero para la construcción (aceros largos), el agro y la minería (alambres y mallas, entre otros).

Federico Amos, CEO de ArcelorMittal Acindar.

“El acceso al crédito es clave. En el país, menos del 1% del PBI es crédito hipotecario”, dijo Amos, quien además apuntó contra el esquema tributario. “Los impuestos son muy distorsivos y hay una infraestructura que no tiene capacidad de ser competitiva y costos para llegar a un puerto que otros países tienen para exportar el producto. Entonces, toda la cadena tiene que ser competitiva”, insistió.

El ejecutivo también destacó factores como la baja de la inflación y destacó que el avance de sectores como los hidrocarburos y la minería genera un flujo de divisas que “fortalece la capacidad del país de evitar crisis continuas”, y vinculó el escenario de mayor tensión financiera de las últimas semanas con que “se anticipó demasiado el proceso eleccionario”, que “hace que mucha gente trate de protegerse, genera incertidumbre y retrasa decisiones”.

Y en ese punto destacó que “lo importante es que el país deje de ir de un lado para el otro”, en referencia a la bipolaridad política y los cambios de escenario económico. “El que venga tiene que lograr mantener lo que se ha generado, y eso es una condición de negocios y de macro estable, con un país más normal”, cerró.