El acuerdo petrolero de Donald Trump con Venezuela ya está en marcha

El ritmo del cambio es impresionante. El 3 de enero, las fuerzas especiales de Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela. El 6 de enero, Donald Trump dijo que Venezuela “entregaría” entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. Dos días después, el régimen dijo que liberaría a “un número significativo” de presos políticos. Al día siguiente, una delegación estadounidense llegó a Caracas, la capital, para trabajar en la reapertura de la embajada. Se espera que un equipo venezolano se dirija a Washington, y Trump ha dicho que se reunirá con ellos “muy pronto”.

Una cuestión crucial es si Trump “conducirá” a Venezuela a punta de pistola, ya que inicialmente amenazó a la presidenta interina Delcy Rodríguez con un destino peor que el de Maduro si no cumplía con sus planes para el país, o si podría mostrarse más colaborador. Esto último podría indicar la intención de dejar que Rodríguez se instale durante un periodo más largo, una perspectiva alarmante para la oposición democrática venezolana. Dejando de lado las bravuconadas, hay pruebas claras de colaboración, especialmente en el acuerdo emergente sobre el petróleo.

Trump enmarcó inicialmente el acuerdo como pura coacción. Los funcionarios de Caracas lo presentaron como una “simple venta, una transacción comercial”. The Economist ha hablado con varios ejecutivos petroleros, financieros y comerciantes para evaluar los posibles contornos del plan. Aún hay mucha incertidumbre y podrían producirse cambios, pero el acuerdo parece ser mutuamente ventajoso, aunque con algunos elementos coercitivos.

ROBERTO SCHMIDT� - AFP�

Los 30 millones de barriles que Estados Unidos planea adquirir son aproximadamente la capacidad total de almacenamiento de crudo de Venezuela, que, debido al bloqueo, está llena. Sin ventas significativas, PDVSA, la petrolera estatal, pronto tendrá que dejar de bombear, lo que la obligará a cerrar infraestructuras que serán difíciles y costosas de reiniciar. Esto supone un incentivo para adoptar un posible plan en virtud del cual PDVSA o una de sus empresas conjuntas venderían la mayor parte de sus existencias y, probablemente, su producción futura a un comprador. Entre esos compradores se encontrará Chevron, la única gran empresa estadounidense que ya cuenta con una licencia de Estados Unidos para operar en Venezuela. Vitol y Trafigura, dos empresas de comercio de materias primas con sede en Suiza, también han obtenido licencias del Gobierno estadounidense para transportar y comercializar crudo venezolano.

The Economist entiende que las empresas comprarán petróleo directamente de los almacenes venezolanos y lo enviarán a compradores finales en Estados Unidos o en otros lugares (en el momento de la publicación, Vitol no había respondido a una solicitud de comentarios al respecto. Trafigura se negó a hacer comentarios). Se supone que el petróleo se venderá a precios cercanos a los del mercado.

Los datos de Vortexa, un rastreador de buques, sugieren que más de una docena de petroleros vacíos que no están sujetos a sanciones estadounidenses, con una capacidad combinada de 8 millones de barriles, tienen previsto llegar a las principales terminales de exportación de crudo de Venezuela en enero. Una vez que lleven su carga de petróleo a su destino, que a menudo será Estados Unidos, parte de ella se refinará. Otra parte se destinará a las reservas estratégicas de Estados Unidos y el resto se enviará a otros compradores.

Facebook Venezuelan American Alliance - VAA - Facebook Venezuelan American Alliance - VAA

El pago, una vez deducida la comisión del comerciante, no se destinará a PDVSA, sino a una cuenta de garantía bloqueada en un gran banco estadounidense. En el caso de Chevron, es probable que un pequeño porcentaje se utilice para pagar la deuda que Venezuela aún tiene con la empresa. Tal y como exige la legislación venezolana, entre el 20% y el 30% del resto se transferiría, en dólares, al Estado. En virtud de su licencia actual, Chevron utiliza el petróleo para pagar regalías, pero es probable que eso cambie con el nuevo plan. Los pagos en petróleo tienen poco sentido para Venezuela, mientras Estados Unidos aplica un embargo a las ventas que no controla, afirma Juan Szabo, consultor energético que trabajó para PDVSA durante décadas. Otra parte del efectivo de la cuenta de garantía bloqueada cubriría los gastos de PDVSA. Trump sostiene que todos los gastos de capital futuros tendrán que destinarse a plataformas, tuberías y otros equipos fabricados en Estados Unidos.

Lo que quede parecería pertenecer a los socios de la empresa conjunta, entre ellos PDVSA. Es posible que la parte de PDVSA permanezca en la cuenta de garantía bloqueada como un fondo soberano para el futuro de Venezuela o se utilice como “compensación” por supuestos agravios, como las nacionalizaciones.

Para Estados Unidos, el acuerdo no supone un cambio radical. Sus refinerías obtienen otra fuente de crudo pesado y la industria petrolera en general consigue más negocio, aunque a sus perforadores de esquisto nacionales les preocupa que los precios bajen. Con el tiempo, parte de los ingresos podrían reinvertirse para ampliar la producción de Venezuela, que seguirá bajo control estadounidense.

El 9 de enero, Trump publicó que “las grandes petroleras invertirán al menos US$100.000 millones”. Tras reunirse con Trump ese día, la mayoría de las grandes empresas se mantuvieron cautelosas. Exxon dijo que Venezuela era “inviable para invertir”. Chevron afirmó que podría aumentar su producción actual en un 50% en menos de dos años.

AFP via Getty Images

Para Venezuela, este acuerdo parece atractivo en comparación con la situación actual. Además de eliminar el exceso de oferta y mantener abiertos los pozos, el acuerdo, al menos en teoría, permite a Venezuela vender petróleo a un precio más alto que cuando lo vendía a bajo precio a comerciantes en la sombra y a China. El país recibe una inyección de dólares. “Venezuela necesita dinero, y vamos a asegurarnos de que lo obtenga”, dijo Trump el 9 de enero. El flujo de ingresos petroleros debe normalizarse rápidamente. Los dólares son muy necesarios para evitar la gravísima crisis monetaria y la hiperinflación que se avecina, afirma Tamara Herrera, economista de GlobalSource Partners, una consultora con sede en Caracas.

El plan también deja a Trump mucho margen para apretar las tuercas. Se podrían manipular los precios para exprimir a PDVSA. Las sanciones, que se han relajado para permitir todo esto, se pueden volver a imponer. Y la administración promete controlar cómo Venezuela gasta el dinero que recibe. Esto beneficiará “al pueblo venezolano, no a la corrupción, ni al régimen”, afirmó Marco Rubio, secretario de Estado.

El petróleo no es el único ámbito en el que la administración Trump está compitiendo con el régimen venezolano. Entre los presos políticos liberados se encontraba Enrique Márquez, un destacado político de la oposición. Su liberación y la de otros parece ser una respuesta a las demandas estadounidenses. El 6 de enero, Trump dijo que Venezuela tenía una “cámara de tortura en el centro de Caracas que están cerrando”, en referencia a la prisión del Helicoide, símbolo del régimen despótico de Maduro. Sin embargo, en el momento de publicarse esta noticia, solo se había confirmado la liberación de once de los más de 800 presos políticos.

Alex Brandon - AP

Parece que Trump, por ahora, quiere colaborar con la nueva cara del antiguo régimen. El 9 de enero dijo que había cancelado una amenazada “segunda ola de ataques” porque los dos países estaban “trabajando bien juntos”, especialmente en materia de petróleo. Las exigencias de la administración Trump no son tan extremas como para correr el riesgo de fomentar un golpe de Estado contra Rodríguez, al menos por ahora. Si el plan petrolero es tal y como parece, supondrá un impulso económico crucial.

Las preguntas sobre el futuro democrático de Venezuela pueden suponer una prueba mayor para la nueva relación. Por ejemplo, ¿exigirá la administración que Venezuela permita el rápido regreso de los exiliados políticos? Entre ellos se encontrarían Edmundo González, que ganó las elecciones de 2024 que Maduro le robó, y María Corina Machado, la reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz que apoyó a González después de que Maduro le prohibiera presentarse. La imagen de González sigue apareciendo en carteles de “Se busca” en los aeropuertos venezolanos, acusándolo de traición y ofreciendo US$100.000 por información que conduzca a su detención.

La próxima semana podría haber una primera indicación de hacia dónde se dirige esto. Trump dice que se reunirá con Machado el 13 o el 14 de enero. Es una gran oportunidad para Machado, descartada hasta ahora por Trump por carecer del “apoyo” necesario para gobernar Venezuela, para convencerlo de que acelere los pasos hacia la democracia. Ella ha dicho que le gustaría regalarle su Nobel; él ha dicho que le gustaría tenerlo. Pero, como muchos otros han descubierto, una visita a la Casa Blanca de Trump puede fácilmente salir mal.