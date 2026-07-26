La carga tributaria efectiva en 2026 será la más baja en los últimos 20 años

La presión tributaria efectiva se proyecta en el 20,8% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2026. Si bien continúa en un valor elevado, representa el nivel más bajo en dos décadas, en línea con la promesa del Gobierno de bajar impuestos a medida que el superávit fiscal lo permita.

El dato surge de un informe realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), el cual examinó la trayectoria de la presión fiscal en la economía del país, que mantiene un descenso marcado.

La evolución de la carga tributaria efectiva nacional desde 1993, además de la proyección de 2026 IARAF

El reporte detalló que en 2015 hubo un máximo histórico de la presión tributaria efectiva nacional de 26,1%. Tras ese pico, hubo “una fase de descenso gradual con oscilaciones, ubicándose en 24,3% en 2022 y retrocediendo de forma más marcada en los años siguientes hasta 21,5% en 2025”.

La mayor contracción respecto al año anterior provendría del Impuesto al Valor Agregado (IVA), dado que la participación en el PBI pasaría de 7,17% del PBI al 6,74%, una merma de 0,43 puntos porcentuales (p.p.). En tanto, estimó bajas en la mayoría de los tributos, como es el caso de los derechos de exportación (-0,19 p.p.), aportes y contribuciones a la Seguridad Social (-0,15 p.p.), derechos de importación y tasa estadística (-0,10 p.p.), impuestos internos (-0,08 p.p.) e impuesto al cheque (-0,03 p.p.).

“La suma de las reducciones sería equivalente a un punto porcentual del PBI”, puntualizó el documento. A contramano, se incrementarían Ganancias (+0,11 p.p.), el impuesto a los combustibles (+0,07 p.p.) y Bienes personales (+0,02 p.p.).

Por otra parte, el Iaraf destacó que, desde la asunción del gobierno nacional de Javier Milei, hubo una disminución de la carga tributaria que llegaría a 1,8 p.p. del PBI en 2026 respecto a 2023, “equivalente a una variación porcentual del 8%”. La caída total de recaudación de los tributos sería del orden de 2,36 p.p. del PBI en comparación a ese período. Las mayores caídas corresponderían al IVA (-0,83 p.p.), seguidas por Bienes personales (-0,27 p.p.), Impuestos internos (-0,21 p.p.), derechos de exportación (-0,15 p.p.) y Ganancias (-0,10 p.p.).

La presión tributaria efectiva nacional de cada impuesto entre 2023 y 2026 IARAF

A su vez, el estudio hizo hincapié en la eliminación del impuesto PAIS, un tributo de emergencia creado en el gobierno de Alberto Fernández con el objetivo de gravar operaciones en dólares para financiar programas sociales, de salud y vivienda. Dejó de regir el 23 de diciembre de 2024 y su supresión representó una caída de 0,79 p.p. del PBI.

Comercio exterior

El Iaraf focalizó en la recaudación vinculada al comercio exterior —compuesta por el impuesto PAIS, los derechos de exportación y los derechos de importación—, cuya presión tributaria efectiva descenderá del 2,29% al 1,34% del PBI entre 2023 y 2026.

El análisis consideró necesario tomar de referencia el 2022 para dimensionar mejor la baja en la carga tributaria en el comercio exterior. “El año 2023 estuvo marcado por un shock exógeno de gran magnitud, que fue una sequía que afectó severamente al sector agropecuario y redujo los volúmenes exportados. Como consecuencia, la recaudación de los derechos de exportación registró una fuerte contracción”, detalló.

Los impuestos relacionados al comercio exterior se reducirían 50% entre 2022 y 2026 Yu Fangping - XinHua

“Se observa que la baja total de impuestos al comercio es de 1,85 p.p. del PBI entre 2022 y 2026, con una reducción de 0,09 p.p. (0,08 p.p. más de caída con respecto a 2023) en derechos de importación y tasa de estadística, con la eliminación plena del impuesto PAIS y con una merma significativa en derechos de exportación, del orden de 1,34 p.p. del PBI”, detalló.

En este marco, el informe subrayó que la participación de los tributos aduaneros dentro de la presión efectiva nacional se reducirá al 50% entre 2022 y 2026, al pasar del 13,1% al 6,6% del total. “Del total de la disminución, derechos de exportación explicaría el 72%, impuesto PAIS el 23% y derechos de importación y tasa de estadística el 5%”, concluyó.