El atraso en los pagos de las familias a los bancos habría aumentado a 11,2% en febrero

La suba de la mora en el sistema bancario no se habría detenido en febrero pasado. Según un informe de la consultora 1816, elaborado a partir de datos de la Central de Deudores del Banco Central, el atraso en los pagos de las familias habría pasado de 10,6% en enero a 11,2% en febrero. En el mismo período, la mora de empresas habría avanzado de 2,8% a 2,9%, mientras que el indicador total del sector privado habría crecido de 6,4% a 6,7%.

En el caso de los hogares, la mora con entidades financieras subió por decimosexto mes consecutivo y alcanzó su nivel más alto desde 2004. Según la consultora, esto sugiere que, pese a un contexto de actividad económica elevada —con niveles récord de PBI y de consumo privado—, persisten dificultades significativas para cumplir con las obligaciones financieras en amplios sectores de la población.

“No es solamente que la mora de hogares se multiplicó por más de cuatro veces desde octubre de 2024 (cuando era de apenas 2,5%). Los datos más recientes también muestran que, aun con actividad económica en máximos históricos, el desempleo creció en 2025 y el salario real privado registrado de enero fue el más bajo en 18 meses. El diagnóstico, a esta altura, parece bastante claro: la economía crece de manera muy heterogénea y, mientras los sectores más intensivos en mano de obra —industria, construcción y comercio— evidencian debilidad, los sectores que demandan menos empleo —agro, energía y minería— se expanden”, señalaron desde 1816.

Al igual que en enero, durante febrero la mora de las familias volvió a aumentar en prácticamente todas las entidades financieras. El incremento se registró en 28 de los 30 principales bancos en términos de préstamos a hogares, que explican más del 95% del total del crédito. Esto sugiere que la irregularidad no responde a casos puntuales, sino que constituye un fenómeno de carácter generalizado.

Otro dato destacado por la consultora es el aumento en la mora de los créditos a hogares otorgados por entidades no financieras, que alcanzó el 29,9% en febrero, con una suba de más de dos puntos respecto de enero.

Según 1816, el deterioro en los niveles de cumplimiento está estrechamente vinculado con el nivel de las tasas de interés, particularmente elevadas en los préstamos personales y, con mayor intensidad, en los créditos otorgados por entidades no financieras.

“Hace ya varias semanas que el Gobierno logró mantener la tasa de referencia a un día del sistema en torno al piso de 20% que fija el BCRA en la rueda REPO de A3. Sin embargo, al menos por ahora, esto no se tradujo en una baja significativa de las tasas de los préstamos personales”, advirtieron.

En el inicio de abril, la tasa nominal anual (TNA) a 30 días de los préstamos personales en bancos ronda el 70%, lo que equivale a una tasa efectiva anual (TEA) cercana al 100%. Estas tasas son aún más elevadas en el caso de los préstamos de entidades no financieras.

Más allá de esta dinámica, el informe semanal de la consultora Vectorial advirtió que la morosidad en los préstamos —tanto bancarios como no bancarios— emerge “no como un fenómeno transitorio, sino como un rasgo estructural del actual programa de estabilización”.

Según ese análisis, se configura un dilema de política monetaria. Por un lado, una estrategia más expansiva —como la que implican medidas recientes orientadas a liberar liquidez— podría derivar en un rebrote inflacionario. En ese escenario, la consecuente caída del salario real incentivaría una mayor demanda de crédito, lo que tendería a agravar los niveles de mora.

Por el contrario, una política más restrictiva implicaría tasas de interés más elevadas, lo que también impactaría negativamente sobre la capacidad de pago de los deudores. En ambos casos, la dinámica sugiere que la morosidad difícilmente pueda revertirse en el corto plazo, lo que refuerza su carácter estructural.