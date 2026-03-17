La morosidad en el crédito no bancario sigue en alza y ya ronda el 25%

En las últimas horas, un posteo difundido en la red social X sobre el nivel de morosidad de Ualá encendió señales de alerta en el mercado. La publicación aludía a un supuesto deterioro significativo en el repago de créditos otorgados por fintech en un contexto en el que crecen las dificultades de los hogares para afrontar sus obligaciones financieras.

Si bien desde la compañía relativizaron la magnitud del dato viralizado, lo cierto es que distintos relevamientos privados coinciden en señalar un alza sostenida de la mora en el segmento no bancario. Según la consultora EcoGo, el índice promedio de incumplimiento en ese universo viene en ascenso desde diciembre de 2024 y alcanzó el 23,9% en enero último.

En la misma línea, la consultora 1816 estimó que, en ese mismo mes, la mora habría incluso superado el 27%. Se trata de niveles que más que duplican los registrados en la banca tradicional: según datos del Banco Central (BCRA), la morosidad de los préstamos a hogares se ubicó en 9,3% en diciembre y habría escalado al 10,6% en enero, marcando máximos en más de dos décadas.

“El 100% de los principales 25 bancos registró un aumento de la mora en el segmento de familias en enero, lo que da cuenta de un fenómeno de carácter macroeconómico”, señalaron desde 1816. En cuanto a la brecha entre entidades financieras y no financieras, los analistas atribuyen parte de la diferencia al nivel de tasas de interés.

“Si bien las tasas activas mostraron cierta baja en lo que va del año, en febrero la tasa efectiva anual (TEA) real promedio de los préstamos personales rondó el 40% en entidades financieras y cerca del 150% en el segmento no bancario. En ambos casos, el costo financiero total es significativamente superior. Dado que se trata mayormente de créditos a tasa fija, con una duración promedio de 2,5 años, una desaceleración rápida de la inflación puede dificultar la capacidad de repago de los hogares”, explicaron.

Desde el sector también apuntan al desfasaje entre la evolución de los ingresos y las condiciones financieras. “Hubo un impulso al crédito, pero, con una inflación en descenso, las cuotas dejan de licuarse al mismo ritmo, mientras que los salarios no terminan de acompañar. Eso tensiona la capacidad de pago”, indicaron fuentes de una entidad.

En este escenario, se observa una retracción a la hora de otorgar préstamos al consumo, al tiempo que los bancos buscan compensar con una mayor colocación en el segmento corporativo, especialmente en sectores dinámicos como el agro, la minería y el turismo. Las entidades no financieras, en cambio, carecen de ese margen de diversificación. “Se otorgan menos créditos y, al mismo tiempo, cae el nivel de cumplimiento, lo que se refleja en estas cifras”, dijeron desde una fintech.

Con relación al caso puntual de Ualá, fuentes cercanas a la compañía desmintieron que la morosidad alcance el 64%, como se difundió en redes sociales, y calificaron ese dato como “incorrecto”. Según indicaron, la firma discontinuó a mediados del año pasado la originación de créditos bajo el esquema peer-to-peer y transfirió su cartera de mejor calidad a su banco, que actualmente canaliza los préstamos.

Según números a enero, Ualá Bank S.A. registraba una mora del 38%. Desde la empresa sostienen que, al depurar la información reportada al regulador, se ubicaría en torno al 18% en enero y 17% en febrero.

“Entre enero y febrero del año pasado, los bancos comenzaron a evidenciar un deterioro en sus carteras, con episodios puntuales en el segmento corporativo. Luego, hacia mediados de año, se produjo una suba significativa de tasas que aceleró la mora tanto en empresas como en créditos al consumo. Más tarde, con el proceso electoral y la posterior normalización de tasas, el foco pasó a la gestión de esas carteras”, explicó el encargado de negocios de una compañía.

Según el ejecutivo, si bien las dificultades atraviesan tanto a entidades financieras como no financieras, existen diferencias en los modelos de negocio. En el caso de las billeteras virtuales, el desarrollo del crédito es más reciente —con datos disponibles desde 2018—, lo que también condiciona la lectura histórica de los indicadores.

Sebastián Menescaldi, director de EcoGo, señaló que los niveles actuales de morosidad en el sistema financiero son los más elevados de los últimos 20 años, con la excepción de la crisis de 2001. Asimismo, advirtió que durante la pandemia se flexibilizaron los criterios de clasificación crediticia, lo que dificulta establecer comparaciones precisas para ese período.