El Banco Central aprovechó un dólar ofrecido para comprar US$29 millones

El Banco Central (BCRA) aprovechó la tendencia vendedora que mostró el dólar durante toda la rueda, tras tres jornadas sin operaciones, para comprar US$29 millones y reforzar sus otra vez necesitadas reservas, ahora que se descuenta que el Gobierno deberá recurrir a ellas para afrontar los próximos vencimientos de deuda externa.

De este modo, la entidad pasó a acumular compras por US$80 millones en lo que va del mes y US$16.043 millones en el año. Sin embargo, sus reservas totales se movieron en sentido contrario: retrocedieron US$312 millones durante la jornada y quedaron por debajo de los US$50.000 millones. Cerraron en US$49.330 millones, tras el último pago de intereses al FMI.

BCRA compró USD 29 millones en la rueda de hoy, equivalente al 6,8% del volumen operado y por encima del promedio del mes de USD 16 millones. Saldo de lo que va de noviembre es de USD 80 millones mientras que el del año es de USD 16.043 millones pic.twitter.com/e21C2lxJNP — Javier Giordano, CFA (@javier_giordano) November 11, 2026

Todo ocurrió en una jornada en la que el dólar mayorista, que había cerrado a $1545,50 el último jueves y abrió hoy a $1550, terminó en $1544 para la venta. Mientras el al público continuó a $1570 para la venta, según la referencia del Banco Nación, o a un promedio de $1572,92 para la venta y $1519,32 para la compra en el resto de los bancos, según el relevamiento que realiza a diario el BCRA.

Así, el billete mayorista bajó $1,50 o un 0,10% respecto de su nivel de cierre previo, aunque en noviembre la divisa sube $10 (0,7%).

Estos movimientos acotados de precios se dieron en una jornada en la que en el mercado de contado se negociaron US$426,8 millones, un volumen importante para un día de feriado en Estados Unidos, aunque inferior al promedio de US$547 millones registrado en lo que va del mes. “Es algo adjudicable a las largas jornadas previas de inactividad”, hizo notar el analista Javier Giordano, de CFA. Así, el billete quedó 27,3% por debajo del techo de la banda cambiaria fijado para la fecha en $1965,55.

La calma de la plaza de contado se trasladó también a los dólares financieros, que cerraron con bajas promedio del 0,6%. El MEP terminó en $1574 y el contado con liquidación (CCL), en $1660.

Lo mismo ocurrió con los contratos de dólar futuro, que “operaron en terreno negativo en todos los plazos, con bajas promedio del 0,30% y la posición a fin de mes cerrando en $1563,50, con una TNA del 24,26%”, explicó Nicolás Merino, de ABC Mercado de Cambios.

Para las acciones argentinas, el balance de la jornada fue mixto LA NACION

El único que se movió en sentido contrario fue el dólar paralelo o blue, que avanzó un 1% en el día y terminó ofrecido a un promedio de $1565 para la venta en la zona metropolitana.

Las acciones siguen débiles

Para las acciones argentinas, el balance de la jornada fue mixto. Los papeles combinaron avances del 3% o algo más —en los casos de Telecom, Supervielle y Edenor— con retrocesos de hasta el 3,7%, como ocurrió con YPF, afectada por la sostenida caída del precio internacional del barril de crudo en los últimos días.

El desempeño de las acciones se reflejó en un nuevo retroceso del Merval, que cayó un 0,73%, en una rueda de actividad más reducida por el feriado del Veterans Day en Estados Unidos.

Por su parte, y en un contexto de operaciones muy acotadas, el riesgo país cerró estable en 852 puntos básicos, tras haber alcanzado un máximo anual de 939 puntos el último jueves.