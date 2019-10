Por decisión del Comité de Política Monetaria (Copom) de la entidad, el piso de la tasa bajó cinco puntos respecto de octubre Fuente: Télam

El proceso de ajuste a la baja en las tasas de interés pasivas, que ya habían iniciado los bancos, encontró hoy aval oficial al recortar el Banco Central ( BCRA) del 68 al 63% el piso de la tasa de interés que promete pagarles a las entidades por las inversiones en Letras de Liquidez ( Leliq).

Los bancos habían iniciado en las últimas semanas un recorte en las tasas ofrecidas a los ahorristas por los plazos fijos en pesos, que profundizaron en las últimas horas, cuando las bajaron en otros 3 a 4 puntos en promedio (las bajaron del 52/50% al 47/46% anual), consecuencia del cambio de política monetaria en marcha que deriva directamente de la violenta profundización que sufrió hace unos días el cepo cambiario.

El propio Comité de Política Monetaria (Copom) del BCRA lo reconoce hoy en su comunicado, en el que anuncia una nueva flexibilización del 2,5% en su meta de base monetaria respecto del nivel de octubre, ajuste que justifica "en el incremento de la demanda de dinero" que espera dada la reciente imposición de "un control cambiario más estricto".

El recorte en estos rendimientos, y la posibilidad de que se profundice el ajuste en adelante inquieta particularmente por estos días a los analistas, por el impacto que un posible desarme de estas colocaciones podría tener en una economía con inflación persistentemente elevada.

"Es una señal de desincentivo al ahorro en pesos que aparece cuando quedó vedado el acceso al ahorro en dólares. Si bien eso ya sucedió antes, no pasó en un contexto de demanda de dinero en mínimos históricos, lo que puede ser un peligro", advierte Federico Moll, economista director de la consultora Ecolatina.

"La baja de tasas pasivas de los bancos ya se venía observando, especialmente, durante la semana anterior a las elecciones, y no sólo por la reducción de las tasas de las Leliq que venía convalidando el BCRA, sino como una actitud política precautoria. Pero es cierto que esa caída se aceleró en los últimos días, por lo que habrá que estar atentos a la reacción de los depositantes", aconseja Juan Pablo Di Iorio, de la consultora ACM.

Las dudas radican en la conducta que podrían tomar los depositantes, dado el estímulo que habían recibido las colocaciones a plazo fijo en los últimos tiempos y el papel que las Leliq habían jugado en ello.

Los títulos de deuda que emite el BCRA para regular la oferta monetaria son hoy la principal fuente de recursos del sistema bancario en la actualidad. Por caso, sólo en agosto, según los últimos datos disponibles, las entidades cubrieron el 83% de los pagos por intereses que hicieron a sus ahorristas (un desembolso total de $83.000 millones) con los $69.000 millones que le cobraron al BCRA por invertir este mes en dichos títulos.

El stock de depósitos a plazo fijo privados tradicionales creció 80% desde la mitad de 2018 (cuando rondaba los $700.000 millones) hasta antes de las PASO ($1.268.000 millones), consecuencia directa del desarme de las Letras del BCRA (Lebac), que hasta aquel entonces habían sido uno de los vehículos preferidos para invertir en pesos y era accesibles al público en general.

El recorte aplicado a las tasas por los bancos en los últimos días también se vincula con el final del virtual subsidio que recibían del BCRA al poder integrar con Leliq el 10% del encaje que están obligados a constituir por depósitos a la vista, algo así como el 21% de esa obligación, aunque se trata de colocaciones por las que paga tasas ínfimas o directamente nulas.

Ese ingreso lo pierden desde mañana, como recuerda el BCRA en su comunicado al explicar que impacta en la demanda de base monetaria en aproximadamente 154.000 millones de pesos y "debe contemplarse en la formulación de la meta de base monetaria de noviembre para no generar una contracción excesiva". En eso, y en sus proyecciones de demanda de dinero, justifica el crecimiento mencionado de base monetaria, que la llevará en promedio de 1.391.000 millones de pesos a 1.545.000 millones de pesos con la corrección por el efecto del nuevo esquema de encajes.

Para el BCRA, la reducción de 5 puntos porcentuales con respecto a octubre en la garantía de tasa de Leliq es "consistente con las proyecciones de mercado de desaceleración en la tasa de inflación". Por esta razón, lo considera suficiente para garantizar "un rendimiento positivo en términos reales para los ahorristas".

En el mercado no están tan seguros de ello. La duda que carcome a los analistas está relacionada con el efecto que tendrá sobre los bancos el recorte al interés de las Leliq y la pérdida de este ingreso. Si los impulsa a bajar más la tasa ofrecida a los ahorristas, para defender su rentabilidad, ¿a dónde irían esos pesos?

"El riesgo acá es adónde irán a parar los pesos, que antes tenían una clara preferencia por los dólares. Decimos riesgo porque de la oferta de pesos surge la presión de demanda de otros bienes, servicios, activos en un contexto de alta y persistente inflación", alertó en un informe la consultora LCG.

"La baja es importante, pero más del 60% de los plazos fijos son de personas que no se dolarizaron antes y no creo tengan intenciones de hacerlo ahora por otros canales, por lo que no veo que una baja de tasas los lleve a retirar sus depósitos. Pero teniendo en cuenta la preferencia por la liquidez que reina en el país y los riesgos que supone, me parece que de cara a la transición provoca una imperiosa necesidad de generar confianza rápido, porque la mayor parte de los plazos fijos vence precisamente antes de fin de año", indicó por su parte el economista Javier Marcus.

"El riesgo es que los agentes empiecen a desprenderse de los pesos para comprar bienes, ya que eso podría acelerar la inflación o volcarse al dólar libre, lo que tendría impacto similar porque los precios tenderían a ajustarse por esos precios del dólar. En la época del cepo de Cristina Fernández de Kirchner esto no sucedió porque no había una huída masiva del peso como ahora, cuando la demanda de dinero medida por medios de pago contra PBI se ubica en 9%, acumulando un retroceso de casi 25% en los últimos dos años, con lo que ya se encuentra en niveles similares a los años '70", alerta el informe de LCG.