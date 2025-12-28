“Dale para adelante”: hacía muebles a medida, vio una imagen que cambió todo y hoy fabrica un producto que ahorra tiempo

Dante Poggio se dedicaba a hacer muebles a medida. Ese era su trabajo, su rutina. Taller, encargos por cumplir y visitas a clientes para terminar detalles o avanzar con nuevos pedidos. Un día, en una de esas visitas, pasó algo que después le iba a cambiar el rumbo, aunque en ese momento no lo imaginaba.

Fue a una cerealera para cerrar un trabajo y, mientras esperaba al cliente, vio cómo cargaban los aviones pulverizadores. Observó el movimiento, la rapidez de las operaciones, cómo el avión llegaba, recargaba y volvía a salir en pocos minutos. Esa escena le quedó fija en la cabeza y lo llevó a una pregunta concreta: cómo se resolvía ese mismo proceso en la pulverización terrestre. A partir de esa visita empezó todo: la intriga, las consultas, las primeras averiguaciones y, más tarde, el desarrollo de un equipo pensado para acelerar la recarga en tierra. Así nació Jotas Agro Implementos, la firma que hoy fabrica sistemas para mezclar y abastecer de caldo fitosanitario [la mezcla] a pulverizadoras y drones.

La preparación previa del caldo mejora la seguridad y la homogeneidad de las mezclas

Desde ese momento, Poggio empezó a hablar con gente del sector, a reunirse con productores, a visitar campos y a observar cómo se realizaba la recarga de las pulverizadoras terrestres. Ahí comenzó a ver que el proceso demandaba mucho tiempo y que eso condicionaba el trabajo. “Le conté la idea a un amigo ingeniero aeronáutico y me dijo: ‘Dale para adelante porque es un problema real’. Él tiene pulverizadora, me mostró cómo trabajaban, después fui a otros campos y ahí terminé de confirmar que había una necesidad”, relató.

El proyecto tomó forma en 2018. Primero fue una idea, luego se convirtió en un desarrollo concreto. Hubo un prototipo, pruebas, ajustes técnicos y, finalmente, una primera preserie que permitió dar el paso comercial con los primeros diez equipos vendidos.

En esa etapa inicial, Poggio fabricaba un tanque de apoyo multifunción que integraba tres partes: un módulo mezclador, un depósito de 3700 litros de agua y una baulera para transportar bidones. Con eso empezó a trabajar y, al mismo tiempo, a escuchar qué necesitaban quienes usaban los equipos.

Con el sistema, la recarga se reduce de 40 minutos a solo 5

Con el uso real aparecieron otras necesidades. Muchos clientes empezaron a pedir algo más puntual. “Nos empezaron a pedir si podíamos fabricar solamente la parte del mezclador”, explicó.

A partir de esa demanda nació el Caldolab 1400, una base mezcladora que se puede instalar en camiones de apoyo, tanques u otros sistemas de recarga, según cómo trabaje cada productor o empresa de servicios. El objetivo fue reducir el tiempo de parada de las pulverizadoras durante la campaña. “Una pulverizadora que no tiene un mezclador así demora 40 o 45 minutos de tiempo de recarga. Con el equipo mío… en 5 minutos se le pasa todo y sigue trabajando”, resumió.

El sistema permite armar el caldo fitosanitario antes de la llegada de la máquina, para que el proceso sea más rápido y ordenado. “En la pulverización terrestre, teniendo un mezclador como el que nosotros producimos, en un día laboral de 8 horas hacés 100 hectáreas más.”

Además, señaló que la preparación previa mejora la homogeneidad de las mezclas y hace más seguro el manejo de los productos para quienes los manipulan.

El uso del mezclador permite cubrir hasta 100 hectáreas más por jornada

Otro paso vino con la incorporación de los drones pulverizadores. El equipo también empezó a usarse para abastecerlos, con algunas modificaciones técnicas. “Es un producto que tiene capacidad de adaptación”, explicó. Los ajustes principales se hacen en el depósito de agua y en algunos componentes del sistema, pero el funcionamiento del módulo mezclador es el mismo.

Poggio remarcó que una parte importante del avance del proyecto fue poder mostrarlo en ferias del sector. Participó en Agroactiva y Expoagro, en este último caso dentro del stand de la provincia de Córdoba. “Fuimos a Agroactiva y a Expoagro; empezamos a ir hace tres años, cuando ya estábamos comercializando el producto”, contó. Esa presencia le permitió darle más visibilidad al equipo y sumar contactos.

Produce alrededor de 20 equipos anuales. “Del año pasado a hoy dupliqué las ventas: estamos hablando de 20 equipos anuales contra 10 del año pasado”, detalló.

Actualmente terceriza la parte metalmecánica y realiza en su propia estructura el ensamblado final, la instalación de componentes, los circuitos y la terminación de los equipos. En paralelo, avanza con la próxima etapa del proyecto, con la idea de pasar definitivamente de emprendimiento a empresa. “Empecé siendo emprendedor y hoy ya estoy a punto de dar el paso. Estoy gestionando un crédito para materializar un galpón, oficina y seguir creciendo”, contó.