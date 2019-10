Cepo cambiario: quiénes quedan exceptuados

La iniciativa, ratificada por la entidad monetaria, tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019 Crédito: Shutterstock

El Gobierno anunció esta medianoche el endurecimiento del cepo cambiario para salvaguardar las reservas del Banco Central. La medida, que fue oficializada hoy en el Boletín Oficial, establece algunas excepciones.

Según la circular A 6815/2019, los organismos internacionales e instituciones que cumplan funciones de agencias oficiales de crédito a la exportación no se verán afectados por la iniciativa al igual que las representaciones diplomáticas y consulares y personal diplomático acreditado en el país por transferencias que efectúen en ejercicio de sus funciones.

La iniciativa, ratificada por la entidad monetaria, tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019 e implicará un nuevo límite de U$S200 mensuales (era de US$10.000 hasta el viernes pasado) para la compra de dólares para personas físicas con cuenta bancaria y en U$S100 para la compra en efectivo. Estos límites no son acumulativos, según confirmaron en el BCRA.

Gudio Sandleris, presidente del BCRA, explicó hoy que la medida de restringir más la compra de divisas tiene que ver con que en los últimos días de la semana pasada observaron un aumento importante en la demanda de dólares, principalmente por parte de los individuos. "Ante el riesgo de que este fenómeno se mantuviera esta semana, que decidimos profundizar los controles en este frente", sostuvo.

"El resultado de las elecciones abre una transición entre dos administraciones de distinto signo político, en un contexto de alta incertidumbre económica. Como ya he dicho en otras oportunidades, no es normal que una elección presidencial genere el nivel de incertidumbre y volatilidad que hemos visto en estos meses. Esto no ocurre en otros lugares del mundo", añadió.

Todas las excepciones

Se exceptúan del límite del párrafo precedente las operaciones de organismos internacionales e instituciones que cumplan funciones de agencias oficiales de crédito a la exportación .

. Representaciones diplomáticas y consulares y personal diplomático acreditado en el país por transferencias que efectúen en ejercicio de sus funciones.

en el país por transferencias que efectúen en ejercicio de sus funciones. Representaciones en el país de Tribunales, Autoridades u Oficinas, Misiones Especiales, Comisiones u Órganos Bilaterales establecidos por Tratados o Convenios Internacionales , en los cuales la República Argentina es parte, en la medida que las transferencias se realicen en ejercicio de sus funciones.

, en los cuales la República Argentina es parte, en la medida que las transferencias se realicen en ejercicio de sus funciones. Las transferencias al exterior a nombre de personas humanas que sean beneficiarias de jubilaciones y/o pensiones abonadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), por hasta el monto abonado por dicho organismo en el mes calendario y en la medida que la transferencia se efectúe a una cuenta bancaria de titularidad del beneficiario en su país de residencia registrado.