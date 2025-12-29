Importante alianza: un empresario textil, una algodonera y el INTA desarrollaron una fibra premium

CÓRDOBA.- Juan José Bertolino, hijo de un sastre, es el fundador de la marca de indumentaria Pato Pampa. Nació en plena crisis del 2001 en Villa María y siempre apuntó a revalorizar la sostenibilidad y lo local. Hace unos cinco años, siguiendo esa idea, se unió a productores chaqueños de algodón y al INTA de Sáenz Peña para mejorar la calidad del algodón argentino. Este año la Fibra Extra Larga Pampa Argentina (Felpa), considerada premium, produjo 11 toneladas que pasaron la prueba de la hilandería.

“Logramos una fibra larga, de entre 34 y 35 milímetros en vez de los 27 o 28 que tienen las tradicionales argentinas y eso da otra flexibilidad, otra resistencia -explica Bertolino a LA NACION-. En la producción textil se logran prendas suaves, cómodas”.

La génesis del desarrollo de la fibra de algodón partió de un grupo de productores chaqueños que se contactaron con la empresa cordobesa para promover el uso y consumo de algodón argentino. “Está muy bien -fue la respuesta de Bertolino-, pero hagamos un buen algodón. Hay de varias calidades, el más extendido en el mercado nacional no es el mejor, no se parece al peruano ni al egipcio, que son los más valorados del mundo”.

Cosecha de algodón

Con la decisión tomada acudieron al INTA de Sáenz Peña y firmaron un convenio público-privado entre esa institución, la empresa Algol (trabaja los campos) y Pato Pampa. “Se fueron haciendo pruebas y muestras hasta que dimos con una fibra de alta calidad. En la última cosecha ya pudimos probar en máquinas de hilandería porque contamos con una cantidad más importante que el año pasado. Si bien se puede seguir mejorando en el campo y en la tejeduría, estamos muy conformes con el resultado alcanzado”, expresó.

La Argentina produce alrededor de 600.000 hectáreas de algodón por año, lo que equivale a unas 300.000 toneladas de fibra. Alrededor de la mitad se consume en el mercado interno y la otra mitad se exporta. Los rendimientos siguen siendo bajos respecto a países competidores: 650 kilos de fibra por hectárea a nivel local; Brasil (2500 kilos), China (2000) o Estados Unidos y Australia (1500).

La Argentina tiene un rinde bajo en relación a otros países

Santa Fe, con 237.300 hectáreas sembradas lideró la campaña 2024/2025. El sector cuenta con el programa “Nuevo camino del algodón” que tiene por objetivo duplicar producción y triplicar exportaciones hacia 2030, buscando biotecnología y sostenibilidad.

Bertolino comenta que las 11 toneladas de Felpa fueron logradas en campos experimentales de San Luis, Catamarca y Santiago del Estero. “La meta es potenciar y federalizar la producción, que podamos llegar a capacitar a especialistas en universidades locales, de las zonas donde se siembra”, acota.

El algodón tiene una importante industria en general vinculada

El empresario está convencido de que la mejor calidad lograda “permitirá a los productores más rentabilidad, que tengan un precio más acorde a la inversión que hacen, que puedan venderlo en el mercado interno y externo. Genera valor agregado en origen, ya que el algodón se cultiva, se procesa y se transforma en prendas dentro del país, creando empleo y actividad económica local”.

Las prendas confeccionadas con esta fibra premium incluyen códigos QR que brindan información de toda la cadena productiva, y hasta semillas en la etiqueta para fomentar la cultura del algodón. Las primeras hechas con la fibra Felpa las produce Pato Pampa.