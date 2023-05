El Banco Central compró US$60 millones y, pese a la insinuaciones, no hubo cambios en el ritmo de ajuste del dólar oficial

🇦🇷🌱RUEDA DÓLAR AGRO - 15/5/23



BCRA compró u$s 79M a $ 300 y vendió u$s 19M en el MULC.



Eso da como resultado una COMPRA neta de u$s 60M a $ 321,57 por dólar (prorrateando la emisión sobre la compra neta).🚨



Acumulados:

-Pérdida: $ 163.032M

-Emisión: $ 301.252M (5,6% de la BM)