“Todo quedó bajo el agua”: se perdió el 90% de la producción de verduras y hortalizas de una región y suben los precios

SANTA FE.- Como consecuencia de las intensas lluvias recientes, los productores de verduras y hortalizas del cordón del Gran Santa Fe dijeron que se perdió el 90% de la producción. Alertaron que, “si bien el mercado no va a dejar que falte mercadería, habrá que traerla de otras zonas (alejadas de la provincia) y eso encarece todos los costos”.

“Es una cadena que repercute en el bolsillo de todos”, sostuvo Guillermo Beckmann, presidente de la Sociedad de Quinteros de Santa Fe. El productor explicó a este medio que, por las lluvias, abundantes en los últimos dos meses, pero principalmente las recientes de esta semana, unas 1200 hectáreas quedaron afectadas en el cordón frutihortícola, especialmente de las ciudades de Recreo y Monte Vera, a pocos kilómetros al norte de la capital santafecina, aunque el fenómeno complicó a quienes residen entre Santo Tomé y Coronda, al sur de Santa Fe.

En esa superficie desarrollan sus labores unos 300 pequeños productores que, por la falta de desagües adecuados, no pueden ingresar a sus explotaciones. La mayor preocupación es por el daño en los cultivos de lechugas, brócoli, coliflor y otros que estaban recién implantados. Según se pudo apreciar en una recorrida por ferias y verdulerías de esta capital, ya se observa la falta de productos frescos, especialmente de hoja verde.

La situación afectó a unos 300 productores Gentileza Sociedad de Quinteros de Santa Fe

En el Mercado de Productores, instalado en el ingreso norte a esta ciudad, el precio de la lechuga se duplicó en pocos días y los puesteros prevén que otros productos seguirán el mismo camino. Además, ante la falta, será necesario traer mercadería desde otras provincias, lo que incrementará los costos por el transporte.

“La humedad en la tierra es muy alta y va a llevar varios días poder volver a trabajar en las quintas porque, como decimos por aquí, no hay piso para llegar hasta los cultivos y poder aprovechar lo poco que queda, principalmente porque en la zona hay mucha producción de verduras de hoja”, señaló Beckmann.

Y agregó: “Como el productor no puede sacar la verdura de sus parcelas y venderla, aparecerán las complicaciones de abastecimiento en la región y –consecuentemente- ante igual demanda y menor oferta subirán los precios”.

Ya se registraron incrementos de precios

Además del factor climático, Beckmann cuestionó el estado de la infraestructura hídrica. Denunció que los desagües estaban obstruidos por malezas y residuos, que las bombas extractoras no funcionaron a tiempo y que los caminos quedaron intransitables, lo que agravó la situación durante las horas críticas.

Suba de precios

Mientras continúan las tareas de evaluación, y las reuniones convocadas por el INTA de Monte Vera, un distrito cercano en el corazón de la zona de quintas, los proveedores advierten que el impacto se sentirá en las próximas semanas, con menor disponibilidad de productos frescos y un aumento en los precios, como explicó el titular de la Sociedad de Quinteros.

El propio Beckmann resaltó: “Todo quedó bajo el agua durante días y eso termina destruyendo la producción. Entonces, sin ingresos, el productor no sabe aún cómo va a poder continuar en la actividad. Peor si tenemos en cuenta que se acerca el invierno, que es una etapa más difícil para el sector”, subrayó.

Beckmann resaltó: “Todo quedó bajo agua durante días y eso termina destruyendo la producción"

Las precipitaciones más severas se registraron entre el martes y el miércoles de esta semana. Según datos oficiales, en esas jornadas acumuló 110 milímetros. En lo que va del mes de abril se registraron 215 mm de precipitaciones, alcanzando un total de 645 mm desde el 1° de enero, cuando la media anual es de 1017 mm.

Los daños están siendo evaluados por el INTA Monte Vera e instituciones que integran su Consejo Asesor. En este marco, este viernes se desarrolló una reunión con el objetivo de comenzar a estimar el total de pérdidas ocasionadas por el evento climático. Se espera para la semana próxima datos más precisos que permitirán dimensionar el impacto económico sobre el sector.