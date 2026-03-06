El Banco Central publicó la tasa de interés que debería aplicarse a los juicios laborales

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) determinó hoy la tasa de interés pasiva aplicable a juicios laborales pendientes. Lo hizo, no casualmente, el día en que se promulgó la Ley 27.802 de “Modernización Laboral”, conforme lo previsto en el artículo 55 de dicha norma.

El BCRA determinó la Tasa Pasiva para juicios laborales y habilitó una herramienta para el cálculo de intereses

Se trata de la referencia que creó en enero pasado -tras una consulta pública- para tratar de ordenar uno de los aspectos más sensibles de los litigios judiciales: la determinación de intereses aplicados sobre el pago de deuda en pesos atrasadas (por indemnizaciones o deudas comerciales), a la que denominó Tasa de Intereses Moratorios (TIM).

En ese entonces, explicó que con la iniciativa procuraba “proteger a los acreedores en contextos de tasas de interés reales negativas, como los registrados durante largos períodos de los últimos años”, y evitar riesgos sistémicos derivados de la incobrabilidad de este tipo de litigios que, en muchos casos, sólo derivaba de “la aplicación sostenida de tasas reales excesivamente positivas inflando de manera irrazonable esas deudas”.

Todo apunta a reducir la dispersión de criterios que existe en los tribunales al momento de actualizar montos adeudados en causas comerciales y laborales.

Con esa premisa, la entidad puso hoy a disposición del público en su sitio web ( www.bcra.gov.ar ) la serie correspondiente que no hace otra cosa que reflejar “el promedio ponderado de la tasa efectiva diaria que las entidades financieras pagan por los depósitos a plazo fijo en pesos a 30 días”.

Es una estadística que tiene como fecha de inicio el 3 de junio de 1993 y se actualizará diariamente “con el objetivo de asegurar consistencia y vigencia en los cálculos que correspondan en cada caso”, explicó la entidad en un comunicado.

Además el BCRA habilitó adicionalmente una calculadora de intereses para juicios laborales que opera aplicando dicha serie y dio algunos consejos sobre la manera en que se puede utilizar esa herramienta. Explicó que el usuario “debe ingresar el monto inicial y el período correspondiente, y la herramienta determina la actualización del monto resultante luego de aplicar la tasa pasiva publicada, de conformidad con la legislación promulgada”.

Agregó que la calculadora informa también “el ajuste CER+3, que surge de aplicar el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) más una tasa efectiva anual del 3%, y el equivalente al 67% de CER+3, en línea con los incisos b y c del artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral, que establecen el techo y el piso para la determinación de intereses en juicios laborales”. Con estas medidas la entidad monetaria expresó que busca contribuir “a dotar de mayor previsibilidad, transparencia y homogeneidad a las liquidaciones judiciales en el ámbito laboral”.